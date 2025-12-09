Mindenki nagyon ideges a jegybanki nagyhéten, főleg a Fed jövője aggasztja a befektetőket

A részvénypiac gyengült, a dollár viszont stabil maradt az ázsiai kereskedés során, a befektetők idegesen várják a hét második felében esedékes amerikai kamatvágást, de főleg a jövőre vonatkozó jegybanki kommentárokat. A jenpiac nyugodt maradt, annak ellenére, hogy erős földrengés rázta meg a szigetorságot.

Jerome Powell, a Fed elnöke: sorsdöntő lehet a jegybanki kommunikáció, a részvénypiac ralija múlhat rajta / Fotó: AFP

A befektetői hangulat óvatos maradt a soron következő jegybanki ülések előtt, a piacok szeretnének végre tisztább képet kapni a globális kamatpályákról. A várakozások szerint az ausztrál jegybank (RBA), a Svájci Nemzeti Bank (SNB) és a kanadai központi bank is változatlanul hagyja a kamatokat a héten, az amerikai jegybank esetében az lenne a hatalmas meglepetés, ha nem csökkentené a hitelfelvételi költségeket.

A részvénypiac idegesen várja a mélyen megosztott amerikai jegybank döntését

A kérdés nem is igazán ez, hanem a hogyan tovább. A decemberre csaknem 90 százalékos valószínűséggel beárazott vágás után a kötvénypiaci befektetők egy mérsékelt amerikai lazítási ciklusra készülnek.

Számos Wall Street-i bank kevesebb kamatcsökkentést jósol 2026-ra a tartós inflációs aggodalmak és a vártnál ellenállóbb amerikai gazdaság miatt.

Mindez a részvényeket oldalazó mozgásra késztette.

Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,28 százalékkal csökkent a gyenge amerikai zárást követően.

A japán Nikkei 0,08 százalékkal morzsolódott le,

a dél-koreai Kospi pedig 0,58 százalékkal gyengült.

A kockázatkezelési megfontolásokból végrehajtott, könnyen megléphető pozíciócsökkentések időszaka már véget ért

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Prashant Newnaha, a TD Securities Ázsia–Csendes-óceán térségi vezető kamatstratégája. „A dot plot valószínűleg egyetlen kamatcsökkentést jelez majd 2026-ra. Ha kettőt mutatna, azt a piacok inkább galamblelkűnek, a lazább monetáris politika irányába való elmozdulásnak ítélnék meg” – tette hozzá. (A dot plot egy pontdiagram, amelyben a Fed döntéshozói névtelenül jelzik, hogy milyen szintű irányadó kamatot tartanak megfelelőnek.) Noha a kamatvágást már beárazta a piac, számos elemző szerint heves vita várható; a Fed rég volt ilyen megosztott, mint most.

Az amerikai jegybank kamatokról döntő bizottságában (Federal Open Market Committee, FOMC) 2019 óta nem fordult elő három vagy több ellenszavazat a többségi döntéssel szemben, és

1990 óta is mindössze kilenc ilyen eset történt.

A mostani ülés iránti érdeklődést tovább fokozza, hogy a piac egyre erősebben találgatja, hogy ki követheti Jerome Powellt a Fed elnöki posztján, miután megbízatása jövő májusban lejár.

Kevin Hassett, a Fehér Ház gazdasági tanácsadója és a Fed-elnöki tisztség egyik fő esélyese úgy véli, a Fednek folytatnia kell a kamatcsökkentéseket.

A kereskedők 77 bázispontnyi lazítást áraztak be a jövő év végéig az LSEG adatai szerint.