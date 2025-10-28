Horror áron érkezhet a Samsung csúcstelefonja – ennyiért akár egy autót is vehetünk

A Samsung 2025-ben láthatóan nem spórol az újításokkal: az év elején piacra dobta a Galaxy S25 Edge-et, október elején bemutatta első XR-headsetét, most pedig a világ első háromba hajlítható okostelefonjával készül újabb nagy dobásra. Az iparági pletykák szerint a Galaxy Z TriFold akár már ezen a héten bemutatkozhat a dél-koreai Gyeongju tartományban, az Ázsiai–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóján.

Horror áron érkezhet a Samsung háromba hajlítható okostelefonja / Fotó: X / @TechTrendsJP

Új éllovas mutatkozhat be a hajlítható okostelefonok piacán

Több értesülés szerint a Samsung az esemény keretén belül rántja le a leplet az eddigi legmerészebb hajlítható modelljéről. A pontos dátumot ugyan nem erősítették meg, de a korábbi szivárgások arra utalnak, hogy a november eleji hivatalos piacra dobás után néhány héten belül a boltok polcaira is kerülhet a készülék.

A kiszivárgott információk alapján

a Galaxy Z TriFold egyelőre korlátozott példányszámban, mintegy 50 ezer darabos tesztszériában kerül piacra.

A pletykák szerint a gyártó Dél-Koreában, Kínában, Szingapúrban, Tajvanon és az Egyesült Arab Emírségekben tervezi forgalmazni, míg az Egyesült Államok és Európa kimaradhat az első körből. Ez azt jelenti, hogy a háromszor hajlítható mobil kezdetben kizárólag az ázsiai és közel-keleti piacokon lesz elérhető – legalábbis a bevezetés fázisában.

A Galaxy Z TriFold lesz a legdrágább Samsung-termék

Ami az árat illeti: a Galaxy Z TriFold nem lesz tömegtermék. Az iparági becslések szerint körülbelül 4 millió dél-koreai wonba, vagyis mintegy 1,05 millió forintba kerül majd – ám az adók és az importköltségek miatt ez

a magyar piacon akár 2,5- millió forintra is rúghat a Galaxy Z TriFold ára.

Ezzel a készülék messze a Samsung legdrágább telefonja lesz, árban még a csúcskategóriás Fold-szériát is jócskán felülmúlja.

A technikai részletekről egyelőre keveset tudni, de a kiszivárgott adatok szerint a Snapdragon 8 Elite (a tavalyi csúcslapka) dolgozik majd benne, nem pedig a legújabb Gen 5-ös verzió. A hátlapon 200 megapixeles kamera várható, a szoftver pedig a One UI 8 egy speciális, többfeladatos verziója lesz, amely akár három alkalmazást is képes egyszerre futtatni függőleges nézetben. A telefon befelé hajlik, és négyzet alakú „C” formában záródik össze – ez különbözteti meg például a Huawei Mate XT „cikkcakk” hajlításától.