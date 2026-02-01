Itt a 2026-os lista: ez a világ top 10 legdrágább városa, három magyar is feltűnik a teljes rangsorban – van köztük meglepetés

A megélhetési költségek világszerte egyre nagyobb különbségeket mutatnak, ezért is olyan érdekesek évről-évre azok az összesítések, amelyek a világ legdrágább városait rangsorolják. A Numbeo 2026-ra vonatkozó éves megélhetési költségindexe a lakhatási költségek mellett a fogyasztási cikkek és szolgáltatások – beleértve az élelmiszereket, az étkezést, a közlekedést és a közműveket – relatív árait is figyelembe vette.

Zürich többször vezette már a világ legdrágább városainak éves rangsorát. Fotó: Unsplash

Az általános tapasztalat, hogy a globális megapoliszokban a megélhetési költségek folyamatosan emelkednek, különösen Európában és az Egyesült Államokban.

Ez persze nem csoda, hiszen a népszerű kulturális központok, a fejlett éjszakai élet, a gasztronómia és a vásárlási lehetőségek mind-mind felfelé hajtják az árakat.

Mindezt abszolút alátámasztják Numbeo indexének eredményei.

A világ tíz legdrágább városa 2026-ban

A tanulmány hagyományosan a legfontosabb mindennapi kiadásokat veti össze lakásbérléssel és anélkül, ami lehetővé teszi a lakosok és az utazók valós napi kiadásainak értékelését.

Utóbbi különösen hasznos azok számára, akik rövid tartózkodást vagy utazást terveznek, mivel így követhetővé válik a számukra, hogy mennyibe kerülnek a mindennapi kiadások egy adott városban. Ez a mutató képezte az alapját a friss "világ legdrágább városai" listájának.

Fontos megjegyezni, hogy a magas megélhetési költségek nemcsak drága éttermeket vagy vásárlást jelentenek, hanem megnövekedett kiadásokat is előre nem látható helyzetek esetén, különösen az egészségügyi vonatkozásokban.

A rangsor élmezőnyét szinte teljes egészében svájci városok uralják. Svájcban a megélhetési költségei kiemelkedően magasak: az albérlet, az élelmiszerek, de a közlekedés és a szolgáltatások ára is jelentősen meghaladja az európai átlagot.

Zürich az első helyen végzett a rangsorban. A Numbeo szerint a svájci városban a megélhetési költségek indexe 118,5, az élelmiszerár-index 115,4, az éttermi árindex 121, a lakosság vásárlóereje pedig eléri a 164,4-et.

Most pedig lássuk a top 10-es listát:

Zürich (Svájc) Genf (Svájc) Bázel (Svájc) Lausanne (Svájc) Lugano (Svájc) George Town (Kajmán-szigetek) Bern (Svájc) Reykjavík (Izland) New York (USA) Honolulu (USA)

Azt mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy a teljes, 506 várost felsoroló listán három magyart is találni. Ezek mind a rangsor második felében kaptak helyet.

Talán nem lep meg senkit, hogy Budapest a legdrágább magyar város a 275. hellyel, de nevesítik még Pécset (296.) és Debrecent is (312.)

Pécs inkább meglepetésnek számít, bár hozzá kell tenni, hogy ezek a helyezések csak relatív jelentenek drágaságot.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.