Itt a 2026-os lista: ez a világ top 10 legdrágább városa, három magyar is feltűnik a teljes rangsorban – van köztük meglepetés
A megélhetési költségek világszerte egyre nagyobb különbségeket mutatnak, ezért is olyan érdekesek évről-évre azok az összesítések, amelyek a világ legdrágább városait rangsorolják. A Numbeo 2026-ra vonatkozó éves megélhetési költségindexe a lakhatási költségek mellett a fogyasztási cikkek és szolgáltatások – beleértve az élelmiszereket, az étkezést, a közlekedést és a közműveket – relatív árait is figyelembe vette.
Az általános tapasztalat, hogy a globális megapoliszokban a megélhetési költségek folyamatosan emelkednek, különösen Európában és az Egyesült Államokban.
Ez persze nem csoda, hiszen a népszerű kulturális központok, a fejlett éjszakai élet, a gasztronómia és a vásárlási lehetőségek mind-mind felfelé hajtják az árakat.
Mindezt abszolút alátámasztják Numbeo indexének eredményei.
A világ tíz legdrágább városa 2026-ban
A tanulmány hagyományosan a legfontosabb mindennapi kiadásokat veti össze lakásbérléssel és anélkül, ami lehetővé teszi a lakosok és az utazók valós napi kiadásainak értékelését.
Utóbbi különösen hasznos azok számára, akik rövid tartózkodást vagy utazást terveznek, mivel így követhetővé válik a számukra, hogy mennyibe kerülnek a mindennapi kiadások egy adott városban. Ez a mutató képezte az alapját a friss "világ legdrágább városai" listájának.
Fontos megjegyezni, hogy a magas megélhetési költségek nemcsak drága éttermeket vagy vásárlást jelentenek, hanem megnövekedett kiadásokat is előre nem látható helyzetek esetén, különösen az egészségügyi vonatkozásokban.
A rangsor élmezőnyét szinte teljes egészében svájci városok uralják. Svájcban a megélhetési költségei kiemelkedően magasak: az albérlet, az élelmiszerek, de a közlekedés és a szolgáltatások ára is jelentősen meghaladja az európai átlagot.
Zürich az első helyen végzett a rangsorban. A Numbeo szerint a svájci városban a megélhetési költségek indexe 118,5, az élelmiszerár-index 115,4, az éttermi árindex 121, a lakosság vásárlóereje pedig eléri a 164,4-et.
Most pedig lássuk a top 10-es listát:
- Zürich (Svájc)
- Genf (Svájc)
- Bázel (Svájc)
- Lausanne (Svájc)
- Lugano (Svájc)
- George Town (Kajmán-szigetek)
- Bern (Svájc)
- Reykjavík (Izland)
- New York (USA)
- Honolulu (USA)
Azt mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy a teljes, 506 várost felsoroló listán három magyart is találni. Ezek mind a rangsor második felében kaptak helyet.
Talán nem lep meg senkit, hogy Budapest a legdrágább magyar város a 275. hellyel, de nevesítik még Pécset (296.) és Debrecent is (312.)
Pécs inkább meglepetésnek számít, bár hozzá kell tenni, hogy ezek a helyezések csak relatív jelentenek drágaságot.
