Deviza
EUR/HUF380,81 -0,11% USD/HUF321,44 -0,06% GBP/HUF439,95 -0,13% CHF/HUF415,97 -0,08% PLN/HUF90,39 -0,08% RON/HUF74,74 -0,09% CZK/HUF15,65 -0,1% EUR/HUF380,81 -0,11% USD/HUF321,44 -0,06% GBP/HUF439,95 -0,13% CHF/HUF415,97 -0,08% PLN/HUF90,39 -0,08% RON/HUF74,74 -0,09% CZK/HUF15,65 -0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Svájc
drága város
2026
megélhetési költségek
magyar

Itt a 2026-os lista: ez a világ top 10 legdrágább városa, három magyar is feltűnik a teljes rangsorban – van köztük meglepetés

Idén is publikálták a legmagasabb megélhetési költségeket követelő világvárosok rangsorát. Érdekes adat, hogy a világ tíz legdrágább városából hat ugyanabban az országban van. A teljes, 506 települést tartalmazó rangsorban három magyart is találni.
VG
2026.02.01, 19:22
Frissítve: 2026.02.01, 19:22

A megélhetési költségek világszerte egyre nagyobb különbségeket mutatnak, ezért is olyan érdekesek évről-évre azok az összesítések, amelyek a világ legdrágább városait rangsorolják. A Numbeo 2026-ra vonatkozó éves megélhetési költségindexe a lakhatási költségek mellett a fogyasztási cikkek és szolgáltatások – beleértve az élelmiszereket, az étkezést, a közlekedést és a közműveket – relatív árait is figyelembe vette.

Zürich többször vezette már a világ legdrágább városainak éves angsorát. Fotó: Unsplash
Zürich többször vezette már a világ legdrágább városainak éves rangsorát. Fotó: Unsplash

Az általános tapasztalat, hogy a globális megapoliszokban a megélhetési költségek folyamatosan emelkednek, különösen Európában és az Egyesült Államokban.

Ez persze nem csoda, hiszen a népszerű kulturális központok, a fejlett éjszakai élet, a gasztronómia és a vásárlási lehetőségek mind-mind felfelé hajtják az árakat. 

Mindezt abszolút alátámasztják Numbeo indexének eredményei.

A világ tíz legdrágább városa 2026-ban

A tanulmány hagyományosan a legfontosabb mindennapi kiadásokat veti össze lakásbérléssel és anélkül, ami lehetővé teszi a lakosok és az utazók valós napi kiadásainak értékelését.

Utóbbi különösen hasznos azok számára, akik rövid tartózkodást vagy utazást terveznek, mivel így követhetővé válik a számukra, hogy mennyibe kerülnek a mindennapi kiadások egy adott városban. Ez a mutató képezte az alapját a friss "világ legdrágább városai" listájának.

Fontos megjegyezni, hogy a magas megélhetési költségek nemcsak drága éttermeket vagy vásárlást jelentenek, hanem megnövekedett kiadásokat is előre nem látható helyzetek esetén, különösen az egészségügyi vonatkozásokban.

A rangsor élmezőnyét szinte teljes egészében svájci városok uralják. Svájcban a megélhetési költségei kiemelkedően magasak: az albérlet, az élelmiszerek, de a közlekedés és a szolgáltatások ára is jelentősen meghaladja az európai átlagot.

Zürich az első helyen végzett a rangsorban. A Numbeo szerint a svájci városban a megélhetési költségek indexe 118,5, az élelmiszerár-index 115,4, az éttermi árindex 121, a lakosság vásárlóereje pedig eléri a 164,4-et.

Most pedig lássuk a top 10-es listát:

  1. Zürich (Svájc)
  2. Genf (Svájc)
  3. Bázel (Svájc)
  4. Lausanne (Svájc)
  5. Lugano (Svájc)
  6. George Town (Kajmán-szigetek)
  7. Bern (Svájc)
  8. Reykjavík (Izland)
  9. New York (USA)
  10. Honolulu (USA)

Azt mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy a teljes, 506 várost felsoroló listán három magyart is találni. Ezek mind a rangsor második felében kaptak helyet. 

Talán nem lep meg senkit, hogy Budapest a legdrágább magyar város a 275. hellyel, de nevesítik még Pécset (296.) és Debrecent is (312.)

Pécs inkább meglepetésnek számít, bár hozzá kell tenni, hogy ezek a helyezések csak relatív jelentenek drágaságot.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu