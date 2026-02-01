Deviza
Orbán Viktor olyat mondott Kapitány Istvánról, amibe biztosan belesápad: „A Shell? Az egy népnyúzó intézmény”

A magyar miniszterelnök nem finomkodott. Orbán Viktor kíméletlenül fogalmazott a Shellről és annak volt alelnökéről, Kapitány Istvánról. Szerinte a Tisza energiaügyi szakértőjének az első dolga lenne, hogy kinyomja az orosz gázt a magyar piacról, ez pedig a rezsicsökkentés végét jelentené.
Hecker Flórián
2026.02.01, 17:07
Frissítve: 2026.02.01, 17:42

„A mi nemzedékünknek az a dolga, hogy nemet mondjunk, és kívül tartsuk Magyarországot a háborún” – erről is beszélt Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlésén szombaton Hatvanban. A magyar miniszterelnök előadása során egy ponton azonban szokatlanul direkt módon fogalmazott meg kritikát, amiről érdemes külön is beszámolni. 

Kapitány István, Orbán Viktor
Orbán Viktor olyat mondott Kapitány Istvánról, amibe belesápad / Fotó: Feherlovon.com / Kapitány István / Facebook

A kormányfő azt kezdte el részletezni, hogy a Tisza

  • a Shellből,
  • a londoni lobbistákból,
  • meg az Erste Bank éléről

ide ernyőztetett miniszterekkel

a büdös életben nem fog tudni, még ha akarna sem – de nem is akar –, nemet mondani Brüsszelnek, nem tud nemet mondani a háborúra.

Csak mi tudunk, mert Magyarországon a Fidesz a biztos választás – jelentette ki Orbán Viktor.

Orbán Viktor olyat mondott Kapitány Istvánról, amibe belesápad

De nem ez volt az egyetlen üzenete a Shell felé. Amikor a nemzeti petíciót hozta szóba, arra hívta fel a figyelmet, hogy az emberek nemet mondhatnak arra, hogy az ukrán állam működését a következő tíz évben a magyarokkal fizettessék meg, és nemet mondhatnak a rezsiárak háború miatti emelésére is.

Csakhogy a rezsicsökkentésért valakinek a végén fizetni kell. Magyarországon elveszik a nagy energiaszolgáltatóktól és kereskedőktől azt a profitot, amit az energiaár emelkedéséből bezsebelnek, illetve a bankoktól a bankadóval elvont pénzeket osztják szét rezsicsökkentésre vagy családtámogatásra.

Szerinte minden olyan embert távolt kell tartani a kormánytól, aki el akarja törölni a rezsicsökkentést és meg akarja növelni a családok rezsikiadását kétszeresére-háromszorosára-négyszeresére. Nem is hagyott kétséget arról, kire gondolt.

Beküldtek egy embert a Shelltől, aki azzal reklámozza magát, hogy micsoda nagyszerű menedzser. A Shell egy népnyúzó intézmény

– fogalmazott. Kifejtette, hogy mikor felugrott az energia ára, a Shell több mint megduplázta a profitját. „Ezt az európai emberektől vette el” – jegyezte meg.

„Olyan energiaszolgáltatótól érkező emberről beszélünk, aki azzal dicsekszik, hogy az ő vállalata azzal vált nyereségessé, mert elvették a lóvét az emberektől. Ő lenne az energiaügyért felelős miniszter Magyarországon. Az első dolga lesz, hogy az olyan vállalatoknak, mint ahonnan ő jött, az adóját, amiből a rezsicsökkentést finanszírozzák, megszünteti és az oroszokat rögtön kinyomja a piacról” – sorolta.

Végezetül azt is szóba hozta, hogy van olyan iskola, amelyik azt vallja, ha magas az energia ára, nem szabad beavatkozni a piaci folyamatokba. Viszont szerinte a piac, a gazdaság, azoknak, akik nem profit után mennek, három célt szolgál:

  • legyen munka, amiből el lehet tartani a családokat,
  • keressenek annyit, amiből lehet saját otthon
  • és vagy legyen megtakarítás idős korra, vagy nyugdíjjogosultság, amiből meg lehet élni.

Minden, ami ezen túl van, az bla-bla. Van néhány dolog, ami az emberi létezés magjához tartozik, például, hogy ne fagyjon meg valaki és a fizetés 70-80 százalékát ne vigye el a rezsi, és ennek érdekében szabad és be is kell avatkozni.

A kormányfő ennek kapcsán kijelentette, hogy ki fog tartani a rezsicsökkentés mellett.

Orbán Viktor teljesen váratlanul történelmi bejelentést tett Hatvanban: feltámasztják a legendás magyar járműmárkát – újra beindul a hazai gyártás

A magyar miniszterelnök óriási hírt közölt. Orbán Viktort a magyar autógyárakról kérdezték, amikor a semmiből bejelentette, hogy heteken belül történelmi tettet hajtanak végre.

