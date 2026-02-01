Orbán Viktor olyat mondott Kapitány Istvánról, amibe biztosan belesápad: „A Shell? Az egy népnyúzó intézmény”
„A mi nemzedékünknek az a dolga, hogy nemet mondjunk, és kívül tartsuk Magyarországot a háborún” – erről is beszélt Orbán Viktor a Digitális Polgári Körök (DPK) háborúellenes gyűlésén szombaton Hatvanban. A magyar miniszterelnök előadása során egy ponton azonban szokatlanul direkt módon fogalmazott meg kritikát, amiről érdemes külön is beszámolni.
A kormányfő azt kezdte el részletezni, hogy a Tisza
- a Shellből,
- a londoni lobbistákból,
- meg az Erste Bank éléről
ide ernyőztetett miniszterekkel
a büdös életben nem fog tudni, még ha akarna sem – de nem is akar –, nemet mondani Brüsszelnek, nem tud nemet mondani a háborúra.
Csak mi tudunk, mert Magyarországon a Fidesz a biztos választás – jelentette ki Orbán Viktor.
Orbán Viktor olyat mondott Kapitány Istvánról, amibe belesápad
De nem ez volt az egyetlen üzenete a Shell felé. Amikor a nemzeti petíciót hozta szóba, arra hívta fel a figyelmet, hogy az emberek nemet mondhatnak arra, hogy az ukrán állam működését a következő tíz évben a magyarokkal fizettessék meg, és nemet mondhatnak a rezsiárak háború miatti emelésére is.
Csakhogy a rezsicsökkentésért valakinek a végén fizetni kell. Magyarországon elveszik a nagy energiaszolgáltatóktól és kereskedőktől azt a profitot, amit az energiaár emelkedéséből bezsebelnek, illetve a bankoktól a bankadóval elvont pénzeket osztják szét rezsicsökkentésre vagy családtámogatásra.
Szerinte minden olyan embert távolt kell tartani a kormánytól, aki el akarja törölni a rezsicsökkentést és meg akarja növelni a családok rezsikiadását kétszeresére-háromszorosára-négyszeresére. Nem is hagyott kétséget arról, kire gondolt.
Beküldtek egy embert a Shelltől, aki azzal reklámozza magát, hogy micsoda nagyszerű menedzser. A Shell egy népnyúzó intézmény
– fogalmazott. Kifejtette, hogy mikor felugrott az energia ára, a Shell több mint megduplázta a profitját. „Ezt az európai emberektől vette el” – jegyezte meg.
„Olyan energiaszolgáltatótól érkező emberről beszélünk, aki azzal dicsekszik, hogy az ő vállalata azzal vált nyereségessé, mert elvették a lóvét az emberektől. Ő lenne az energiaügyért felelős miniszter Magyarországon. Az első dolga lesz, hogy az olyan vállalatoknak, mint ahonnan ő jött, az adóját, amiből a rezsicsökkentést finanszírozzák, megszünteti és az oroszokat rögtön kinyomja a piacról” – sorolta.
Végezetül azt is szóba hozta, hogy van olyan iskola, amelyik azt vallja, ha magas az energia ára, nem szabad beavatkozni a piaci folyamatokba. Viszont szerinte a piac, a gazdaság, azoknak, akik nem profit után mennek, három célt szolgál:
- legyen munka, amiből el lehet tartani a családokat,
- keressenek annyit, amiből lehet saját otthon
- és vagy legyen megtakarítás idős korra, vagy nyugdíjjogosultság, amiből meg lehet élni.
Minden, ami ezen túl van, az bla-bla. Van néhány dolog, ami az emberi létezés magjához tartozik, például, hogy ne fagyjon meg valaki és a fizetés 70-80 százalékát ne vigye el a rezsi, és ennek érdekében szabad és be is kell avatkozni.
A kormányfő ennek kapcsán kijelentette, hogy ki fog tartani a rezsicsökkentés mellett.
