Deviza
EUR/HUF388.5 -0.39% USD/HUF333.67 -0.5% GBP/HUF444.84 -0.4% CHF/HUF419.46 -0.42% PLN/HUF91.79 -0.17% RON/HUF76.42 -0.3% CZK/HUF15.97 -0.45% EUR/HUF388.5 -0.39% USD/HUF333.67 -0.5% GBP/HUF444.84 -0.4% CHF/HUF419.46 -0.42% PLN/HUF91.79 -0.17% RON/HUF76.42 -0.3% CZK/HUF15.97 -0.45%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX105,317.01 +1.09% MTELEKOM1,780 -0.89% MOL2,816 +2.18% OTP31,240 +1.2% RICHTER10,440 +0.1% OPUS569 +1.97% ANY7,120 +0.28% AUTOWALLIS160 0% WABERERS5,000 -1.19% BUMIX9,983 +0.42% CETOP3,624.71 +0.56% CETOP NTR2,266.04 +0.56% BUX105,317.01 +1.09% MTELEKOM1,780 -0.89% MOL2,816 +2.18% OTP31,240 +1.2% RICHTER10,440 +0.1% OPUS569 +1.97% ANY7,120 +0.28% AUTOWALLIS160 0% WABERERS5,000 -1.19% BUMIX9,983 +0.42% CETOP3,624.71 +0.56% CETOP NTR2,266.04 +0.56%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
ingatlanfejlesztés
Erdély
átépítés
Kolozsvár
gyár

Elbontják a gigantikus gyárkomplexumot, 5000 új lakást építenek a helyére: egymilliárd eurós ingatlanfejlesztés indul Erdélyben

Kolozsvár újabb ipari területet formál át modern városnegyeddé: az egykori nehézgépgyár, a CUG helyén a Hexagon ingatlanfejlesztő egymilliárd eurós beruházásba kezd. A projektben több mint ötezer lakás, irodák és zöldterületek is épülnek, Kolozsvár pedig ismét az ingatlanpiac élére kerülhet a régióban.
VG
2025.10.27, 20:01
Frissítve: 2025.10.27, 20:42

Egy korszak zárul le, és egyben egy új kezdődik Kolozsváron: az erdélyi város legendás nehézgépgyárának, a CUG-nak a hatalmas területét most egy nagyszabású fejlesztés keretében alakítják át modern városnegyeddé. A Hexagon ingatlanfejlesztő több mint 20 millió euróért vásárolta meg a 32 hektáros telket, ahol a tervek szerint mintegy egymilliárd eurós beruházás valósul meg. A helyszín nemcsak a román ipartörténet egyik szimbóluma, hanem Kolozsvár fejlődésének új központja is lehet – írja a Maszol.

Egymilliárd eurós ingatlanfejlesztés indul Kolozsváron
Egymilliárd eurós ingatlanfejlesztés indul Kolozsváron / Fotó: Havran Zoltán

A Szamosújvár felőli kijáratnál fekvő hatalmas telek egykor több ezer embernek adott munkát. A CUG (Combinatul de Utilaj Greu) 1970-ben jött létre energetikai berendezések gyártására, és a 80-as években élte fénykorát, amikor már több mint 8500 dolgozót foglalkoztatott. A rendszerváltás után azonban a vállalat széthullott: nyolc kisebb cégre oszlott, melyek megrendelések híján sorra bezártak. Mire 2002-re elérkezett az ipari korszak vége, mindössze 617 ember dolgozott az egykori mamutvállalatnál, az üzemcsarnokok pedig lassan az enyészeté lettek.

Most viszont a CUG-telep új életre kelhet. A Hexagon és a Romania Property Club bejelentése szerint 

a területen egy vegyes rendeltetésű városnegyed épül, melyben legalább ötezer lakás, irodák, szolgáltatóegységek, valamint zöldterületek is helyet kapnak. 

A fejlesztés nemcsak Kolozsvár városszerkezetét alakítja át, hanem az egyik legnagyobb magánberuházás Romániában az utóbbi években.

A kolozsvári ingatlanpiac egyébként is rekordokat dönt: az ország legdrágább városaként szeptemberben négyzetméterenként 3183 euró volt az átlagos lakásár – 17 százalékkal több, mint tavaly ilyenkor. Ez a lendület részben annak köszönhető, hogy a város ipari múltjának helyén sorra nőnek ki a földből a modern lakó- és üzleti negyedek.

Jó példa erre a Carbochim nevű gyár területén már zajló fejlesztés, ahol 500 millió eurós beruházás keretében egy 120 ezer négyzetméteres bevásárlóközpont, irodák és lakások épülnek. A CUG-projekt azonban ezt is felülmúlja méretében és ambíciójában: 

a fejlesztők célja, hogy a terület hosszú évtizedek után ismét a város egyik gazdasági és társadalmi motorjává váljon 

– immár a nehézgépgyártás helyett a 21. századi városi élet központjaként.

A rozsdaövezetek átalakulása így Kolozsvár új arculatát rajzolja: a gyárak füstje helyett most daruk és toronydaruk határozzák meg a látképet – és ha minden a tervek szerint halad, néhány éven belül a CUG neve már nem az ipar múltját, hanem Kolozsvár jövőjét jelképezheti.

Ennyi volt: megszűnik Románia egyik legrégebbi cége

Felszámolják a román ipar egyik legrégebbi és legnevesebb képviselőjét, a kolozsvári épületgépészeti Armaturát. A vállalat 2020 óta nem termel, azóta a bevételei a raktárkészletek értékesítéséből, az aktívumok eladásából és bérleti díjakból származtak. A céget 1884-ben alapították Kolozsváron, víz-, gáz- és fűtésszerelvények gyártásával foglalkozott. 1934-ben a cég szabadalmaztatott egy világszinten épületgépészeti újdonságnak minősülő golyóscsapot.

2021-ben a cég négyhektáros kolozsvári telephelyét 9,5 millió euróért – 3,822 milliárd forint – egy osztrák ingatlanfejlesztő, a Koro Lando Real Estate vásárolta meg, amelynek tulajdonosa a Herz Armaturen.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu