Deviza
EUR/HUF381,1 +0,04% USD/HUF323,21 +0,52% GBP/HUF441,5 +0,4% CHF/HUF414,08 -0,37% PLN/HUF90,25 -0,17% RON/HUF74,77 -0,02% CZK/HUF15,68 +0,11% EUR/HUF381,1 +0,04% USD/HUF323,21 +0,52% GBP/HUF441,5 +0,4% CHF/HUF414,08 -0,37% PLN/HUF90,25 -0,17% RON/HUF74,77 -0,02% CZK/HUF15,68 +0,11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 391,02 -0,34% MTELEKOM2 040 +2,1% MOL3 856 -1,88% OTP40 400 -0,35% RICHTER10 880 +1,02% OPUS549 -0,18% ANY7 480 -2,35% AUTOWALLIS163 0% WABERERS5 380 0% BUMIX10 143,51 -0,73% CETOP4 256,86 -0,34% CETOP NTR2 666,61 -0,34% BUX128 391,02 -0,34% MTELEKOM2 040 +2,1% MOL3 856 -1,88% OTP40 400 -0,35% RICHTER10 880 +1,02% OPUS549 -0,18% ANY7 480 -2,35% AUTOWALLIS163 0% WABERERS5 380 0% BUMIX10 143,51 -0,73% CETOP4 256,86 -0,34% CETOP NTR2 666,61 -0,34%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Keir Starmer
Reform UK
Nigel Farage
GDP-növekedés
brit gazdaság
brit munkáspárt

Sárba ragadt Nagy-Britannia, de a politikai elit inkább civakodik: növekedés helyett már a jobboldal is az újraosztásról beszél – itt már egy kormányváltás is kevés

A Munkáspárt növekedés helyett újraosztásról vitázik, miközben a jólét bővítésének gondolata háttérbe szorult. A brit gazdaság stagnálását egyre nehezebb visszafordítani, ám Starmer munkáspárti kormánya és az ellenzéki pártok sem hajlandóak működőképes kiutat keresni a gödör mélyéből.
VG
2026.02.02., 16:19

A brit gazdaság látványosan kifulladt, miközben a politikai elit képtelen világos stratégiát felmutatni a növekedés újraindítására. Ehelyett a kormányzó Munkáspárt és az ellenzék is inkább a meglévő – és folyamatosan elapadó – vagyon újraosztásáról vitatkozik, miközben a jólét növelése helyett inkább egymás szabotálásával foglalkoznak.

keir starmer brit gazdaság
A brit gazdaság stagnálását egyre nehezebb visszafordítani, ám Starmer munkáspárti kormánya és az ellenzéki pártok sem hajlandóak működőképes kiutat keresni a gödör mélyéből / Fotó: AFP

Az Egyesült Királyság politikai rendszere az elmúlt hetekben látványos belső válságokon ment keresztül. A Munkáspárt belharcoktól hangos, miközben Keir Starmer miniszterelnök egyre nehezebben tartja kézben saját pártját. A konzervatív oldalon közben a Nigel Farage által vezetett Reform UK térnyerése gyorsítja fel a széthullást.

A közös nevező egyértelmű: a brit gazdaság vérszegény állapota.

Ami viszont feltűnő, hogy ezek a konfliktusok nem a kilábalásról szólnak.

Starmer népszerűtlenségének több oka van. Vezetői stílusát sokan színtelennek tartják, miközben a Munkáspárt mélyen megosztott a technokrata közép és a hangos progresszív baloldal között. Ez a belső feszültség folyamatos visszakozásra kényszeríti a kormányfőt adózási és szociális kérdésekben. Emellett az illegális bevándorlás kezelésében sem sikerült áttörést elérnie.

A legnagyobb probléma azonban a gazdaság teljesítménye:

  • a negyedéves GDP-növekedés alig érzékelhető;
  • a feldolgozóipar és az építőipar is az összeomlás szélén van;
  • az infláció pedig ismét 3 százalék fölé emelkedett.

Starmer 2024-ben a konzervatívok 14 évnyi kormányzása után a változás ígéretével nyert választást. Ehhez képest az ország ma magasabb adóterhek mellett kevesebb növekedést és optimizmust mutat, mint az elmúlt évtizedekben valaha.

A párton belüli elégedetlenség nyílt szervezkedéssé vált, ám a kihívók sem kínálnak világos alternatívát. 

A helyére nemrég Andy Burnham manchesteri polgármester neve merült fel, de támogatói sem tudják megmondani, milyen gazdaságpolitikát képviselne. Eközben Wes Streeting egészségügyi miniszter a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) reformját tűzte a zászlajára, bízva abban, hogy ezzel hatalomra tud jutni, de a párt politikai realitásai miatt elképzelhetetlen, hogy ezek megvalósuljanak. A viták középpontjában pedig itt sem a növekedés, hanem az újraelosztás áll.

A jobboldal is elfeledkezett a brit gazdaságról

Az ellenzékben más jellegű, de hasonlóan súlyos válság zajlik. A Konzervatív Pártból sorra lépnek át vezető politikusok Farage pártjába, elsősorban a bevándorlás kérdése miatt. A gazdaságpolitika azonban itt is háttérbe szorul. A Wall Street Journal szerint Farage programja inkább a középbalra emlékeztet, míg a konzervatív vezetés által képviselt növekedésorientált elképzelések alig jutnak el a választókhoz.

Mindez oda vezetett, hogy miközben a világ egyik legnagyobb gazdasága tartós stagnálásba süllyed, a brit politikai elit gyakorlatilag lemondott a jólét bővítéséről. Ez fordulópontot jelent – és egyértelműen nem jó irányba.

Lassan beütik az utolsó szöget a koporsóba: valaha szárnyalt ez az ágazat, ma a kihalás szélére került – ordít az állami támogatásért

A brit gazdaság egykor meghatározó iparága a kihalás szélén áll, a brit vegyipar az utolsókat rúgja. Állami támogatás nélkül bezárhat az INEOS tulajdonában lévő Inovyn runcorni sógyára, ami az egykor legnagyobb sóexportőr Nagy-Britanniát először tenné teljes mértékben importfüggővé a sóellátásban. Ez pedig végső soron ellátásbiztonsági kockázatot rejt magában.

 

 

Infláció

Infláció
565 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
14 perc
német gazdaság

Megérkezett a német ajándék, már Közép-Európában is elbocsátanak, de van remény

A régió cégei reménykednek – és elbocsátanak.
2 perc
Otthon Start Program

Pezseg a magyar gazdaság: javult a háztartások pénzügyi hangulata, az inflációs félelmek is stagnálnak – egyre jobban látszik az Otthon Start hatása

A pénzügyi tervezésben kiemelkedő szerepet kapnak a hitelfelvételi és állampapír-befektetési döntések.
2 perc
importkorlátozás

Kritikus nyersanyagok: Brüsszel megígérte, hogy vége az importfüggőségnek – most kiderült, szinte mindenben kudarcot vallott az EU

Az EU így továbbra is nagy mértékben függ a külföldi importtól.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu