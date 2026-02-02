Párizs beismerte: bármi áron megakadályozzák a választásokat, az se baj, ha rámegy a gazdaság – csak hogy kordában tartsák a jobboldalt

A legfrissebb francia költségvetés nem a növekedést szolgálja, hanem egyetlen célt: elkerülni egy új választást, amely Marine Le Pen jobboldali pártját, a Nemzeti Tömörülést hatalomra juttathatná. Az ár azonban nagyon magas: adóemelések, megugró államadósság és elengedett reformok jönnek a közeljövőben.

A Sébastien Lecornu által hétfőn bemutatott francia költségvetés gyakorlatilag egyetlen célt szolgál: megakadályozni, hogy Marine Le Pen és a Nemzeti Tömörülés hatalomra juthasson / Fotó: Hans Lucas via AFP

Franciaország hétfőn pontot tehet egy hosszú és romboló költségvetési saga végére. Két bizalmatlansági indítvány várható bukásával a 2026-os költségvetés életbe léphet, és ezzel ideiglenes stabilitáshoz jut Sébastien Lecornu gyenge kisebbségi kormánya.

A háttérben azonban nem fiskális fegyelem vagy növekedési stratégia áll, hanem nyers politikai kényszer.

Emmanuel Macron 2024-es előrehozott választása megbénított parlamentet eredményezett éppen akkor, amikor a francia államháztartásban hatalmas lyuk tátongott. Az elmúlt két év költségvetési vitái két miniszterelnök bukásához vezettek, megrázták az állampapírpiacot és komoly aggodalmat keltettek Franciaország európai partnereiben.

Lecornu – akinek zavaros kinevezése tavaly ősszel nemzetközi gúnyt váltott ki – végül politikailag hatékony, de drága megoldást választott. Célzott engedményekkel maga mellé állította a szocialista képviselőket, akik cserébe nem támogatják a kormány megbuktatását.

Az ár magas: felfüggesztették a rendkívül népszerűtlen nyugdíjreformot, és a nyugdíjkorhatár 64 évre emelését a 2027-es elnökválasztás utánra halasztották.

A csomag emellett bőkezűen oszt zöld beruházásokra, támogatott diákétkeztetésre és szociális juttatásokra. Ezzel párhuzamosan pedig

nőnek az adók a termelő vállalatokon;

az állami bevételek aránya a GDP 44 százalékára emelkedhet;

az államadósság pedig jövőre elérheti a GDP 120 százalékát.

Ez aligha nevezhető növekedésbarát fordulatnak. Alain Duhamel politikai elemző szerint ez egy „politikai siker lesz, cserébe egy történelmi gazdasági kudarcért”.

Jobboldal-ellenes francia költségvetés

A költségvetés politikai logikája egyértelmű. Emmanuel Macron elnök – aki korábban reformerként lépett fel – feladta a strukturális átalakítások ambícióját, miután népszerűsége történelmi mélypontra esett. A cél most az, hogy a Szocialista Párt maradékának támogatásával elkerüljenek egy újabb kormányválságot és egy előrehozott választást, amelyen Marine Le Pen pártja eséllyel győzne.