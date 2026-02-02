A kiszervezett logisztika szerepének felértékelődése: így támogatja a vállalatokat a Boxy (x)

A kiszervezett logisztika előreláthatóan 2026-ban éli meg fénykorát. Egyre több vállalat jut el ahhoz a fordulóponthoz, amikor az időráfordítás és a működési fókusz fontosabbá válik, mint az egyes költségelemek optimalizálása. Ennek eredményeként a cégek gyakrabban döntenek úgy, hogy logisztikai feladataikat külső szakértőkre bízzák. Az olyan szolgáltatók, mint a Boxy Logisztikai Zrt. ebben a környezetben nem csupán kapacitást biztosítanak, hanem lehetővé teszik, hogy a vállalatok saját erőforrásaikat az alaptevékenységükre és a növekedésre összpontosítsák.

A kiszervezett logisztika stratégiai eszközzé válik, amelyben a Boxy rugalmas megoldásokat kínál / Fotó: Madar Edit

B2C elvárások megjelenése a B2B szektorban

Az üzleti ügyfelek egyre több esetben várnak el olyan dolgokat, amik eddig csak a fogyasztói piacra voltak jellemzőek. Ilyen például a gyors kiszállítás, a visszáru kezelése és a valós idejű készletinformáció.

A logisztikai rendszer összetettsége gyakran alábecsült tényező

Sok esetben az induló vagy éppen növekedési fázisban lévő vállalkozások nem látják előre, hogy az általuk elképzelt logisztikai rendszer milyen sok, egymásra épülő részfolyamatból áll.

Gyakran az is csak később derül ki számukra, hogy a valós működéshez mekkora raktárkapacitásra lenne ténylegesen szükség és milyen infrastruktúra elengedhetetlen a hatékony kiszolgáláshoz.

Egy ilyen helyzetben a kiszervezett logisztika lényege a rugalmasság, a skálázhatóság és az ügyfélélmény. A hibrid B2B-B2C működésben a felsoroltak kiemelkedően fontos tényezőkként vannak jelen. A fulfillment így nem a meglévő működés leváltását, hanem annak kiegészítését és rugalmas bővítését jelenti.

A szektor megítélése jelentősen átalakul az idei évben. A fókusz elsősorban nem a költségoptimalizáláson van, hanem azon, hogy a vállalatok mennyire tudnak rugalmasan alkalmazkodni a változó piaci és vevői elvárásokhoz.

A Boxy egy stratégiai eszköz

A logisztika szerepe teljesen átalakul, vagyis kiszélesedik, mert 2026-ban stratégiai eszköz lesz. A Boxy nem csupán operatív feladatokat lát el, hanem hozzájárul ahhoz, hogy a vállalatok gyorsan és hatékonyan reagáljanak az új értékesítési csatornák által támasztott elvárásokra. Arra törekednek, hogy valamennyi felmerülő igénynek megfeleljenek, miközben minden előírt feltételt maradéktalanul teljesítenek.