Óriást kap maga mellé a bakonyi erőmű, másodpercek alatt csúcsra pörög – döbbenetes, ahogy kinéz, ilyet még nem látott Magyarország

Az MVM Balance Zrt. egy 57 megawatt névleges teljesítményű és 57 megawattóra névleges kapacitású akkumulátoros energiatárolóval bővíti az ajkai iparterületen működő bakonyi gázturbinás erőművét.

Újabb erőműve mellé illeszt óriási akkumulátort az MVM / Fotó: MVM

A beruházás a tervek szerint 10,4 milliárd forintba kerül, ehhez Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervén keresztül az Európai Unió 3,85 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A hálózati energiatárolók telepítése

hozzájárul az önellátási képességek erősítéséhez,

a külső kitettségek mérsékléséhez,

és elősegíti az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését – sorolja közleményében az MVM. A beruházás után az erőmű neve Bakonyi Hibrid Erőmű lesz. Ezzel Magyarországon úttörő jelentőségű, ipari léptékű energiatárolás jön létre, amely a tároló és a gázturbinás erőmű gépegységeinek összehangolt, környezetbarát üzemét eredményezi.

Az akkumulátor beépítése révén az addiginál több, megújuló forrásból származó villamos energia juttatható a hálózatba. Ezáltal csökken a fosszilis energiahordozók felhasználása és a felhasználásukkal járó szén-dioxid-kibocsátás is.

Az új hibrid erőmű néhány másodpercen belül képes a névleges teljesítmény leadására,

így hatékonyan támogatja a villamosenergia-rendszer szabályozását és a megújuló energiaforrások időjárásfüggő termeléséből adódó ingadozások kiegyenlítését.

Sorra telepíti az MVM az akkumulátorokat

Az energiatároló egység főbb berendezései részben konténerekben, részben szabadtéren lesznek. A létesítmény villamos csatlakozása érdekében építenek majd egy kapcsolóépületet a gázturbinás erőművön belül. Az akkumulátorberuházást a tervek szerint 2026. június 30-án fejezik be. Egy korábbi dokumentumban még 2026- április 30-i projektzárás szerepel.

Az erőmű tizenhárom éve működő 65A SGT turbináit a németországi Siemens gyártotta. Az akkumulátor gyártójáról a közlemény nem ír, de más forrás szerint a berendezés beszerzésére és karbantartására az Extor Energy Zrt. vállalkozott.

Az MVM hasonló, de litéri projektjének tervéről két éve írt a Világgazdaság. A tavaly júniusban átadott litéri beruházás érdekessége, hogy annak során két, különböző technológiájú tárolót helyeztek üzembe: egy lítium-vasfoszfát és egy NAS (nátrium-kén) megoldásút. Az első közel közel 5 megawatt teljesítőképességű, a második 0,75 megawattos. Idei hír, hogy az MVM Tiszaújvárosban is energiatárolót telepít.