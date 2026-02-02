Videón a 13. és 14. havi nyugdíj eltörléséről tett vállalhatatlan kijelentések – erről beszéltek a Tisza-közeli konferencián

Erős kijelentések hangzottak el a magyar nyugdíjrendszerrel kapcsolatban a Republikon konferenciáján. Az Origo tudósítása szerint a rendezvényen felszólaló Mihályi Péter közgazdász nyíltan beszélt arról, hogy szerinte a 13. és a 14. havi nyugdíjnak nincs elvi alapja, ezért azokat meg kell szüntetni.

A közgazdász erős kritikával illette a 13. havi és a 14. havi nyugdíjat / Fotó: Shutterstock

„Függetlenül attól, hogy az emberek azt mondják – egyébként okkal mondják, hogy nekik speciel jó lenne. Persze, de ettől még egy felelős kormánynak, aminek egyébként is nagyon korlátozottak lesznek a mozgáslehetőségei, nagyon sok mindenre kell itt még pénzt költeni, tehát ne csináljunk úgy, hogy minden pénz a nyugdíjrendszerre megy, nem mehet. Nincs olyan kormány, amelyik ezt csinálja. Tehát itt bizonyos értelemben korrigálni kell. Nem feltétlenül költségvetési szempontból. De a 13. havi nyugdíj az egy tétel, a 14. havi nyugdíj egy tétel, de el kell törölni. A társadalommal meg kell próbálni megértetni az igazságot. Mert a közvélemény is pontosan tudja, hogy semmi elvi alapja nincs még az állami rendszerben sem a 13. és a 14. havi nyugdíjnak” – fejtette ki Mihályi Péter. Hozzátette, hogy nem érdemes megvárni, amíg elinflálódik, most kell meglépni.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet a videóval, hogy ezúttal „kimondták azt, amit a baloldal eddig csak kerülgetett. A konferencián egyértelművé vált, hogy a nyugdíjcsökkentés nem „kényszer”, hanem tudatos politikai döntés lenne”.

A nyugdíjrendszer mellett az adórendszer is téma

Az elmúlt hónapokban sok szó esett a hírekben a Tisza Párthoz kötött, hatszáz oldalas megszorítócsomagról. A párt következetesen tagadja, hogy köze lenne az irathoz, amely adóemeléseket, kedvezmények megvágását és a nyugdíjrendszer átalakítását vetíti előre.

A Magyar Nemzet szerint azonban a Tisza politikusainak és a párt környékén dolgozó szakértőknek a megszólalásai rendre visszaköszönnek a dokumentumból.

Az adózás kérdésében például több tiszás szereplő is nyíltan a progresszív, többkulcsos rendszer mellett érvelt. Például az etyeki fórumon hangzott el, hogy a jelenlegi egykulcsos szja helyett igazságosabb lenne a magasabb jövedelmeket nagyobb arányban megadóztatni – írta a lap. Hozzátették, hogy a probléma nem is az álláspont volt, hanem az, ami ezután következett: a párt vezető politikusai közölték, erről a választásig nem lehet beszélni.