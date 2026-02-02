Annyi az ember, hogy kevés a napi 5 járat Szerbiába, lépnie kellett a MÁV-nak – így alakul mostantól a közlekedés
Mától már napi hat ingázó vonatpár közlekedik Szeged, Röszke és Szabadka között – közölte a MÁV. A rendszeresen vagy alkalmanként utazók a személyszállítás két évvel ezelőtti, 2023. novemberi újraindítása óta napi öt pár járat közül választhattak.
Háromóránként indul a vonat
A napi öt pár azonban kevés volt, mert a korszerű járművekre épülő, megbízható és kiszámítható közvetlen vasúti eljutás egyre népszerűbbé vált, két év alatt már több mint 200 ezren vették igénybe. Ez is indokolta, hogy a MÁV a szerb vasúttársasággal együttműködve plusz egy járatpárral rugalmasabbá tette az eljutást.
Csongrád-Csanád vármegye és a Vajdaság között február másodikától már napközben is biztosítja a MÁV a háromóránkénti közlekedést azáltal, hogy
- Szabadkáról 10:37-kor is indul egy vonat (7313),
- amely 11:57-kor érkezik Szegedre;
- Szegedről pedig 12:04-kor indul vissza egy járat (7314),
- ez 13:24-kor áll meg Szabadkán.
A határrendészeti vizsgálatokkal együtt mintegy másfél órás menetidővel, megbízható, kényelmes eljutással számolhatnak az utasok.
Irány a Vajdaság, nemsokára már Belgrádig!
A két évvel ezelőtti újranyitás fontos mérföldkő volt Magyarország és Szerbia számára: hosszú idő után ismét közvetlen, interregionális vasúti kapcsolat jött létre Csongrád-Csanád vármegye és a Vajdaság között. A MÁV csoport célja, hogy egyre vonzóbb, környezetbarát, megbízható és minőségi szolgáltatást nyújtson – olvasható a közleményben –, ezáltal a két ország között ingázók is minél többen válasszák a közösségi közlekedést. Az összes nemzetközi utazás száma a két év alatt megközelítette a 200 ezret.
Közben egyre több a konkrétum azzal kapcsolatban, hogy márciusban újraindul a teherforgalom a Budapest–Belgrád-vasútvonalon. A tervek szerint szűk egy hónappal később elstartol a személyforgalom is. Már a pontos menetrend is látszik.