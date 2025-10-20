Deviza
A magyarok már évek óta használhatják, a briteknél csak most élesítette a Lidl

Új fejlesztéssel jelentkezett a brit Lidl a vásárlói applikációjában: digitális fizetési megoldást integráltak a mobilalkalmazásba.Mostantól azok a vásárlók, akik rendelkeznek a Lidl Plus applikációval, telefonjuk használatával is kifizethetik vásárlásaik összegét a Lidl Pay révén. A magyarországi fogyasztók már egy ideje használhatják a megoldást.
VG
2025.10.20, 14:16
Frissítve: 2025.10.20, 15:31

Mostanra megszokottá vált, hogy azok a jelentős kiskereskedelmi vállalatok, melyek vásárlói applikációt is fejlesztenek, nem pusztán a csak azon belül kínált kedvezményekkel próbálják elérni vásárlóiknál a telepítést, hanem azzal is, hogy egyre több kényelmi funkciót integrálnak alkalmazásaikba. Most a brit kiskereskedelmi piacon is jelentős szereplőnek számító Lidl jelentette be, hogy Lidl Pay néven a digitális pénztárcát – hasonlót, mint például a Google Wallet – beépítette alkalmazásába – írja az Origo. A megoldást Magyarországon néhány évvel korábban vezették be.

lidl_IMG_8386_LUS Lidl kiskereskedelem nyugdíjas utalvány élelmiszer-utalvány
A Lidl Pay a brit vásárlóknál is beépült a Lidl Plus alkalmazásba / Fotó: Kallus György / Világgazdaság (illusztráció)

Újabb módja az érintésmentes fizetésnek a Lidl Pay

A Lidl Pay megoldást használók mostantól érintésmentesen tudnak fizetni a brit lánc üzleteiben pusztán okostelefonuk használatával. Ehhez persze a regisztráció elvégzésekor előzetesen meg kell adni a használni kívánt bankkártya adatait, amelyeket tanúsított, magas szintű technikai megoldásokkal védenek az illetéktelen hozzáférésektől. Az érintésmentes fizetésnek ez a módja mind az online, mind a hagyományos kasszáknál működik majd a vállalat ígérete szerint, s a fizetés jóváhagyásához a vásárlók éppolyan egyszerűen juthatnak el az alkalmazáson belül, mint a kedvezményes kuponokhoz.

Ilyen még nem volt Magyarországon: újfajta boltot indított a Lidl

Magyarországon is újdonsággal jelentkezett a Lidl Magyarország a napokban. Miként a Világgazdaság arról beszámolt, mozgóboltot indít a vállalat azzal a céllal, hogy javítson a vidék élelmiszer-ellátottságán. A kiskereskedelmi lánc igyekszik még közelebb kerülni az egészen kicsi településeken élő vásárlókhoz.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

