Ukrajna kitűzte az új célt: ötvenezer oroszt kell megölni havonta – bemutatkozott az új kijevi mesterelme

Fedorov kinevezése után világossá tette, hogy két prioritása van: a lakosság besorozása és Oroszország kivéreztetése. Az új ukrán védelmi miniszter rendkívül nyíltan beszélt a fronton tapasztalható emberhiányról és az általa megkövetelt orosz veszteségekről.
VG
2026.01.20, 19:42
Frissítve: 2026.01.20, 20:00

Az új ukrán védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov nem hagy kétséget afelől, milyen célokat tűzött ki: havi ötvenezer orosz katona halála a terve. Az ország súlyos emberveszteségekkel és frontvonalbeli hiányokkal küzd, a háború pedig továbbra is keményen sújtja mindkét oldalt, ám hiába dolgoznak a nagyhatalmak egy békén, Kijev folytatná, és véres célokat jelöl ki.

'Ukraine Year 2024' forum held in Kyiv ukrán védelmi miniszter
Mykhailo Fedorov, az új ukrán védelmi miniszter rendkívül nyíltan beszélt a fronton tapasztalható emberhiányról és az általa megkövetelt orosz veszteségekről / Fotó: Anadolu via AFP

Zelenszkij január 14-én nevezte ki új védelmi miniszterét , Mihajlo Fedorovot, aki korábban a digitális átalakulásért felelős miniszterként dolgozott, és a kormány alelnöki posztját is betöltötte. Fedorov már első nyilatkozataiban világossá tette: a háborúban drámai lépéseket tervez, célja, hogy kivéreztesse Oroszországot, miközben az ukrán hadsereg létszámát soha nem látott szintre növelje.

„A menedzsmentnek azon emberek köré kell épülnie, akik képesek mérhető célokat elérni. Akik nem produkálnak eredményt, nem maradhatnak a rendszerben” – mondta Fedorov a Kyiv Independentnek. Ezt követően egyértelműen kijelentette:

A második stratégiai cél, hogy havonta ötvenezer oroszt öljünk meg.

A miniszter szerint a múlt hónapban 35 ezer orosz katona esett el, veszteségeiket videófelvételekkel is igazolták.

„Ha elérjük az ötvenezres számot, látni fogjuk, mi történik az ellenséggel. Ők embereket látnak csupán erőforrásként, és a hiány már most látszik” – tette hozzá.

Mindeközben mind Kijev, mind Moszkva ritkán közli hivatalosan saját veszteségeit. Ukrajna becslése szerint Oroszország teljes háborús vesztesége meghaladta az 1,2 millió katonát. A frontvonalakon azonban az orosz hadsereg továbbra is képes az előrenyomulásra, mivel friss szerződéses katonák pótolják az elvesztett erőket.

Mindenkit besorozna az új ukrán védelmi miniszter

Ukrajna viszont egyre komolyabb emberhiánnyal küzd, különösen az első vonalban harcoló gyalogos egységek körében.

Fedorov január 14-i ritka jelentésében elmondta:

  • kétmillió ukrán került nyilvántartásba, mert elkerülték a mozgósítást;
  • és további kétszázezer katona tűnt el a fronton, akiket fel kell kutatni.

Az új miniszter szerint az emberhiányt a sorozás fellendítésével kell bepótolni, ennek érdekében pedig nemcsak a kétmillió bujkálót, hanem a társadalom többi részét is mozgósítani kell.

Az ukrán nyílt forráskódú térképező projekt, a DeepState szerint 2025-ben az orosz erők 4336 négyzetkilométer ukrán területet foglaltak el. Az ukrán főparancsnokság január 17-i becslése szerint Oroszország veszteségei 2022. február 24. óta elérték az 1 225 590 főt, beleértve a halottakat, sebesülteket és eltűnteket. Ezek a számok nagyrészt megfelelnek a nyugati hírszerző ügynökségek becsléseinek.

Fedorov a Digitalizációs Minisztérium élén többek között drónprogramokat vezetett, és kulcsszerepet játszott a Brave1 projekt elindításában, amely a haditechnológia fejlesztését köti össze a védelmi minisztériummal. Most pedig a fronton való emberhiány és az intenzív harcok közepette igyekszik az új stratégiai irányvonalat érvényesíteni.

Mi történik Ukrajnában? Sorra hullanak a vezetők fejei, Zelenszkij váratlanul kirúgta a védelmi minisztert – teljes átalakításról döntött

Zelenszkij egy sor személycserét hozott nyilvánosságra az államvezetés terén. Nemcsak arról van szó, hogy a háborúban álló Ukrajna egyik legfontosabb posztján történt változás, hanem alapvető, strukturális átalakítás megy végbe.

 

