Elképesztő kincsvadászatba fog a közép-európai ország, kamionszámra vásárolják az aranyat – vajon milyen világra készülnek?

Folytatódik a kincsvadászat Közép-Európában. A világ egyik legnagyobb aranyvásárlójának számító Lengyel Nemzeti Bank (NBP) kedden jóváhagyta a további 150 tonna nemesfém vásárlására vonatkozó tervet. A jegybank tájékoztatása szerint ezzel Lengyelország a világ 10 legnagyobb aranytartalékával rendelkező országa közé kerülhet.

Az arany ára az egekben / Fotó: Shutterstock AI

A Bloomberg értesülései szerint ha a tervezett vásárlások – amelyeknek a jelenlegi piaci értéke közel 23 milliárd dollár – végbemennek, akkor Lengyelország felülmúlja az olyan nagy gazdaságok teljes aranytartalékait, mint Brazília és Mexikó. Varsó csak 2025-ben körülbelül 100 tonnát vásárolt, többet, mint bármelyik másik központi bank, amely bejelentette vásárlásait a Nemzetközi Valutaalapnak (IMF).

A központi bankok vásárlásai voltak az egyik fő mozgatórugója az arany árfolyam-emelkedésének, amelynek eredményeként az elmúlt 18 hónapban a nemesfém ára megduplázódott. A vásárlások üteme 2022-ben ugrott meg, miután az orosz–ukrán háború kitörése után Oroszország devizatartalékait befagyasztották, ami tovább növelte a befagyaszthatatlan aranyrudak vonzerejét.

A Lengyel Nemzeti Bank kormányzója, Adam Glapinski a múlt héten bejelentette, hogy szeretné, ha a jegybank igazgatótanácsa 550 tonnáról 700 tonnára emelné az aranytartalékok felső határát. Az NBP teljes tartalékeszközeinek akár 30 százalékát is aranytartalékra fordíthatja. Glapinski szerint nem határoztak meg semmilyen határidőt az új cél elérésére.

Nem csak az arany ára lőtt ki

A lengyeleknek nem lesz könnyű dolguk, a világpiaci folyamatok ugyanis nem kedveznek most az aranyvásárlóknak. Az arany soha nem volt ilyen drága. Ha azonban az ára még tovább nő, mert a világon elhatalmasodik a bizonytalanság – ami drágítani szokta a nemesfémeket –, akkor még ezen az áron is jó üzletnek bizonyulhat vásárolni.

Az első számú nemesfém ára meghaladta a 4700 dollárt unciánként, ezzel rekordmagasságba emelkedett, miközben az ezüst is minden idők legmagasabb szintjét érte el. Ez főként annak tudható be, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Európa közötti, Grönland ellenőrzéséért folyó patthelyzetben nem látszanak még az enyhülés jelei.