Kihirdette a kínai akkumulátorgyár: indul a toborzás Magyarországon, már most sorban állnak a jelentkezők – ezek az állások nyílnak meg
Újabb jelentős munkahelyteremtő beruházás erősíti Debrecent és térségét: az EVE Power Hungary Kft. mintegy 400 új munkavállalót keres épülő akkumulátorgyárába. A vállalat célja egyértelmű: döntően magyar, helyi és regionális munkaerőre építve indítják el a termelést.
Az EVE Power Hungary Kft. január végén indítja el toborzási kampányát Debrecenben és a környező településeken.
A vállalat mintegy 400 új munkavállalót kíván felvenni, elsősorban technikus, mérnök és támogató munkakörökbe, az épülő debreceni akkumulátorgyárába.
Az üzem a BMW Group beszállítójaként működik majd, közvetlenül a debreceni autógyár közelében.
Zhang Huanting ügyvezető igazgató elmondta: a debreceni üzem az EVE első Kínán kívüli termelőegysége lesz. A gyárban korszerű, hengeres alakú akkumulátorcellákat állítanak elő, amelyek az eddigi megoldásokhoz képest mintegy 30 százalékkal nagyobb hatótávolságot és 30 százalékkal gyorsabb töltési időt biztosítanak. Egyetlen feltöltéssel akár 900 kilométernél is nagyobb távolság tehető majd meg.
A 400 milliárd forint értékű beruházás meghatározó szakaszába lépett: a 45 hektáros területen épülő, 450 ezer négyzetméteres üzem kivitelezése a tervek szerint halad. A következő időszakban azok a területek bővülnek, amelyek a termelés elindításához és a stabil működéshez szükségesek.
A sorozatgyártás beindítását 2027 második felére tervezik.
Tom Rong, az anyavállalat, az EVE Energy HR-igazgatója hangsúlyozta: jelenleg 165 munkatárs dolgozik a cégnél, a létszám bővítése 2026 első felében történik meg. Olyan szakembereket keresnek, akik nemzetközi környezetben szeretnének fejlődni, és hosszú távon terveznek az akkumulátoriparban. Az érdeklődés már most jelentős, különösen a régióból érkeznek sokan.
Eve Power: kiemelten fontos a magyar munkaerő
Kovács Ádám, a vállalat közkapcsolatokért felelős vezetője kiemelte: az EVE Power számára stratégiai cél, hogy a munkaerőt döntően Debrecenből és a környező településekről toborozza. A jelenlegi dolgozók 90 százaléka magyar, és a tervezett, mintegy ezres létszám döntő többsége is hazai munkavállaló lesz.
A szakképzett utánpótlás biztosítása érdekében a cég szoros együttműködést alakított ki a Debreceni Egyetem négy karával, valamint a helyi szakképzési centrummal. A vállalat rendszeresen jelen van állásbörzéken és pályaorientációs rendezvényeken is.
A gyártás környezetvédelmi szempontból is kiemelkedő lesz: a termelés során 95 százalékban szürkevizet használnak, és mindössze öt százalékban felszíni vizet. A technológia megfelel a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak, miközben új lendületet ad Debrecen és Kelet-Magyarország gazdasági fejlődésének.
Újabb debreceni akkumulátorgyártó kalapozik a hongkongi tőzsdén
A májusban debütált CATL-t kisebb honfitársa is követi forrásszerző körútján, talán még a DVSC-nél is felkapják a fejüket a hírre. A szintén Debrecenben akkumulátorgyárat építő Eve Energy is dollármilliárdokat seperhet be egy hongkongi tőzsdei részvénykibocsátás keretében. A pénzből a magyar és a malajziai gyárépítésüket finanszíroznák.