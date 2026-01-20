Máris meghosszabbítják a Budapest–Belgrád vasútvonalat: nem a magyar főváros a végállomás – bejelentkezett az első nyugat-európai ország

Még át sem adták a Belgrád-Budapest vasútvonalat, de ismét felröppentek olyan hírek, mely szerint nem a magyar főváros jelentené a végállomást a vonatok számára. Ezúttal az Ausländerin – magyar Nő Ausztriában Facebook-oldal számolt be a hírről.

Hamarosan átadják a vasútvonalat: Bécsig is elmehet a Budapest és Belgrád közötti közlekedő vonat / Fotó: Hegyi Zsolt vezérigazgató, MÁV-csoport / Facebook

Az oldal értesülései szerint új közvetlen vonatjárat kötheti össze Bécset és Belgrádot Budapesten keresztül, akár már 2026 első felében. Ez a jövőben jelentősen megkönnyítheti és nyugodtabbá teheti az utazást az osztrák fővárosból a szerb fővárosba, mivel a teljes szakaszt nagyjából 6 óra alatt tennék meg szerelvények.

A legfrissebb hírek szerint a Budapest és Belgrád közötti vasútvonal megnyitása küszöbön áll. Míg szerb részről májusi indulásról szólnak a nyilatkozatok, Lázár János szerint Magyarországon az a cél, hogy a személyforgalom legkésőbb március elején megkezdődjön. A miniszter a legutóbbi közlekedésinfón hangsúlyozta: az időpont kizárólag az általa elrendelt biztonsági felülvizsgálat lezárásától függ, és amint ez megtörténik, elindulhat a menetrendszerű közlekedés.

Heteken belül átadhatják a vasútvonalat

A teherforgalom esetében már konkrét dátumot jelölt meg a tárcavezető: február 27-én megnyitják a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszát az áruszállítás előtt, a tesztüzem már folyamatban van. Lázár János szerint a pálya teherforgalmi kihasználtsága eléri majd a 100 százalékot, ami stratégiai szerepet ad a vonalnak a kelet–nyugati irányú logisztikai forgalomban.

Hasonlóról ír az Ausländerin is, hozzátéve, hogy egy másik küszöbön álló fejlesztés a bécsi vonatjárat meghosszabbítása. Az új, akár 200 kilométer per órás sebességre is képes CRRC vonatok pontosan három órát tesznek meg Belgrádból Budapestre, és további 2 óra 40 percet Bécsbe. Autóval az út több mint egy órával hosszabb lenne, a határellenőrzéseket nem számítva.

Nem először merül fel Bécs-Budapest-Belgrád vonat ötlete

Erről a lehetőségről novemberben a szerb sajtó is beszámolt. Akkor az N1 arról írt, hogy Belgrádból naponta két vonat folytatja útját a magyar fővárosból egészen Bécsig. Az ellenkező irányban, Bécsből Belgrádba szintén napi két indulás lesz.