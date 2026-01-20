Brüsszel elszámolta magát: hátba szúrták a gazdákat, most tízezren követelnek igazságot – senki sem kér a Mercosur-invázióból

Több ezer európai gazda és mintegy ezer traktor vonult Strasbourgban az Európai Parlament elé, hogy egyértelmű üzenetet küldjön: az európai mezőgazdaság jövője nem lehet alku tárgya. A tiltakozás középpontjában az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodás áll, amely szerintük tönkretenné az uniós gazdákat és veszélybe sodorná az élelmiszer-biztonságot.

Újra utcára vonult az európai gazdatársadalom, traktorokkal és határozott üzenettel érkeztek Strasbourgba: nem kérnek a Mercosurból! / Fotó: Wojtek Radwanski

Kedden több ezer termelő és közel ezer traktor lepte el Strasbourg utcáit, a demonstrálók az Európai Parlament épülete előtt gyűltek össze. A tiltakozás nem előzmény nélküli: december 18-án Brüsszelben már mintegy tízezer gazda bénította meg a belga fővárost, közel harminc tagállamból érkezve. Akkor mintegy száz magyar gazda is részt vett a megmozduláson.

A gazdatüntetés most Strasbourgban folytatódik – még nagyobb feszültséggel.

A harag fő oka a Mercosur-országok és az Európai Unió közötti szabadkereskedelmi egyezmény, amely hamarosan az Európai Parlament elé kerül. A gazdák szerint az egyezmény elfogadása súlyos élelmiszer-biztonsági és versenyképességi kockázatokat hordoz.

Attól tartanak, hogy olcsó, lazább környezetvédelmi és munkaügyi szabályok mellett előállított dél-amerikai mezőgazdasági termékek árasztják el az uniós piacot.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) hangsúlyozta:

az Európai Bizottság a decemberi tüntetés ellenére is figyelmen kívül hagyta a gazdák legfontosabb követeléseit.

Ezek között szerepel

a Közös Agrárpolitika önállóságának és költségvetésének megőrzése,

a nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatos aggályok kezelése,

valamint az egyszerűbb, életszerűbb szabályozás igénye.

A strasbourgi demonstrációt a NAK és a MAGOSZ a Copa-Cogecával egyetértésben támogatja, együttműködve a francia FNSEA és az FDSEA szervezeteivel. Üzenetük egyértelmű: az európai mezőgazdaság jövője nem lehet politikai alku tárgya.