Deviza
EUR/HUF385,06 -0,15% USD/HUF328,52 -0,82% GBP/HUF441,5 -0,66% CHF/HUF415,97 +0,21% PLN/HUF91,18 -0,1% RON/HUF75,61 -0,15% CZK/HUF15,82 -0,28% EUR/HUF385,06 -0,15% USD/HUF328,52 -0,82% GBP/HUF441,5 -0,66% CHF/HUF415,97 +0,21% PLN/HUF91,18 -0,1% RON/HUF75,61 -0,15% CZK/HUF15,82 -0,28%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 282,66 -0,71% MTELEKOM1 928 +0,94% MOL3 592 +1,3% OTP37 870 -1,2% RICHTER10 250 -2,38% OPUS550 -0,36% ANY7 820 -1,76% AUTOWALLIS153 -0,33% WABERERS5 240 -1,13% BUMIX10 279,7 -0,69% CETOP4 088,03 -1,12% CETOP NTR2 561,08 -1,12% BUX121 282,66 -0,71% MTELEKOM1 928 +0,94% MOL3 592 +1,3% OTP37 870 -1,2% RICHTER10 250 -2,38% OPUS550 -0,36% ANY7 820 -1,76% AUTOWALLIS153 -0,33% WABERERS5 240 -1,13% BUMIX10 279,7 -0,69% CETOP4 088,03 -1,12% CETOP NTR2 561,08 -1,12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kártérítés
Románia
Nagyszeben
vagyonelkobzás
Klaus Iohannis

Rátette a kezét a román állam Klaus Iohannis nagyszebeni belvárosi házára – még pénzt is követelnek a volt elnöktől

A döntés új lendületet ad a kártérítési pernek és a vitatott vagyon körüli elszámolásnak. A román állam jogerősen megszerezte Klaus Iohannis volt államfő nagyszebeni ingatlanának teljes tulajdonjogát.
VG
2026.01.20, 20:55
Frissítve: 2026.01.20, 20:55

Mérföldkőhöz érkezett a Klaus Iohannis volt elnököt érintő ingatlanügy: a román adóhatóság megszerezte a vitatott ház tulajdonjogának másik felét is. A jogi procedúra azonban még korántsem ért véget.

BUCHAREST: Romanian President Klaus Iohannis - Resignation Farwell Ceremony
A román állam jogerősen megszerezte Klaus Iohannis volt államfő nagyszebeni ingatlanának teljes tulajdonjogát / Fotó: NurPhoto via AFP

Fontos jogi győzelmet aratott a román állam Klaus Iohannis volt államfő egyik legismertebb ingatlanügyében. Az adevarul.ro értesülései alapján a Szeben Megyei Közpénzügyi Igazgatóság kedden, első fokon megnyerte azt a pert, amely a nagyszebeni történelmi belvárosban található épület másik felének tulajdonjogáról szólt. A döntéssel az állam immár a teljes házat saját nevére jegyeztetheti be az ingatlan-nyilvántartásban.

Eddig ugyanis csak az ingatlan fele szerepelt az állam tulajdonában, míg a másik 50 százalék nem Klaus Iohannis, hanem egy Bastea nevű örökös nevén volt nyilvántartva. 

A mostani bírósági határozat lehetővé teszi, hogy a román adóhatóság – az ANAF – lezárja a tabulációs eljárást, és az egész épületet állami tulajdonként jegyezze be.

A jogvita azonban nem ér véget a tulajdonrendezéssel. A román állam párhuzamosan több fronton is fellép a volt elnökkel szemben. A Brassó Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság 2025 decemberében fellebbezést nyújtott be a Szebeni Törvényszék azon döntése ellen, amely elutasította az elővigyázatossági vagyonzárolás elrendelését Iohannis családjának vagyonára. Az ügy a Gyulafehérvári Ítélőtábla elé került, és egyelőre még nem zárult le.

Közben az állam külön pert indított a „használat hiányából” eredő kártérítés megfizetésére is. A kereset szerint Klaus Iohannis és családja az ingatlan felének használata után tartozik az államnak, ám az érintettek nem voltak hajlandók önként teljesíteni a fizetési kötelezettséget. Emiatt az állam elővigyázatossági intézkedések elrendelését is kérte a követelések biztosítására.

Még nem zárult le a Klaus Iohannis vagyona körüli botrány

Az ügy előzményei 2025 őszére nyúlnak vissza. Október elején az ANAF hivatalosan bejelentette, hogy törvényes eljárás keretében átvette a Nicolae Balcescu utca 29. szám alatti ingatlan felét, miután az állam egy „gazdátlan örökség” révén társtulajdonossá vált. Az adóhatóság akkori vezetője, Adrian Nica nyíltan jelezte: semmilyen jel nem utalt arra, hogy az Iohannis házaspár rendezni kívánná a tartozásait.

A mostani bírósági döntéssel a román állam újabb fontos lépést tett az ingatlan jogi helyzetének tisztázásában és a vitatott összegek behajtásában. A végső elszámolás azonban még a fellebbviteli bíróságokra vár.

Romániai kormányválság: megvan, ki veszi át az elnöki stafétabotot, ideiglenesen

A román alkotmánybíróság tudomásul vette Klaus Iohannis államfő lemondását, megállapította a tisztség megüresedését.

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu