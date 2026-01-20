Rátette a kezét a román állam Klaus Iohannis nagyszebeni belvárosi házára – még pénzt is követelnek a volt elnöktől

Mérföldkőhöz érkezett a Klaus Iohannis volt elnököt érintő ingatlanügy: a román adóhatóság megszerezte a vitatott ház tulajdonjogának másik felét is. A jogi procedúra azonban még korántsem ért véget.

A román állam jogerősen megszerezte Klaus Iohannis volt államfő nagyszebeni ingatlanának teljes tulajdonjogát / Fotó: NurPhoto via AFP

Fontos jogi győzelmet aratott a román állam Klaus Iohannis volt államfő egyik legismertebb ingatlanügyében. Az adevarul.ro értesülései alapján a Szeben Megyei Közpénzügyi Igazgatóság kedden, első fokon megnyerte azt a pert, amely a nagyszebeni történelmi belvárosban található épület másik felének tulajdonjogáról szólt. A döntéssel az állam immár a teljes házat saját nevére jegyeztetheti be az ingatlan-nyilvántartásban.

Eddig ugyanis csak az ingatlan fele szerepelt az állam tulajdonában, míg a másik 50 százalék nem Klaus Iohannis, hanem egy Bastea nevű örökös nevén volt nyilvántartva.

A mostani bírósági határozat lehetővé teszi, hogy a román adóhatóság – az ANAF – lezárja a tabulációs eljárást, és az egész épületet állami tulajdonként jegyezze be.

A jogvita azonban nem ér véget a tulajdonrendezéssel. A román állam párhuzamosan több fronton is fellép a volt elnökkel szemben. A Brassó Regionális Közpénzügyi Főigazgatóság 2025 decemberében fellebbezést nyújtott be a Szebeni Törvényszék azon döntése ellen, amely elutasította az elővigyázatossági vagyonzárolás elrendelését Iohannis családjának vagyonára. Az ügy a Gyulafehérvári Ítélőtábla elé került, és egyelőre még nem zárult le.

Közben az állam külön pert indított a „használat hiányából” eredő kártérítés megfizetésére is. A kereset szerint Klaus Iohannis és családja az ingatlan felének használata után tartozik az államnak, ám az érintettek nem voltak hajlandók önként teljesíteni a fizetési kötelezettséget. Emiatt az állam elővigyázatossági intézkedések elrendelését is kérte a követelések biztosítására.

Még nem zárult le a Klaus Iohannis vagyona körüli botrány

Az ügy előzményei 2025 őszére nyúlnak vissza. Október elején az ANAF hivatalosan bejelentette, hogy törvényes eljárás keretében átvette a Nicolae Balcescu utca 29. szám alatti ingatlan felét, miután az állam egy „gazdátlan örökség” révén társtulajdonossá vált. Az adóhatóság akkori vezetője, Adrian Nica nyíltan jelezte: semmilyen jel nem utalt arra, hogy az Iohannis házaspár rendezni kívánná a tartozásait.