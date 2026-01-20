Zelenszkij Kijevben ragadt, nem tud elmenni Davosba: pusztító a hideg, ez most tényleg vészhelyzet – a világelit már nem figyel Ukrajnára
Volodimir Zelenszkij bejelentette: inkább Ukrajnát választja a davosi Világgazdasági Fórum helyett. Az orosz rakéták és drónok által rommá lőtt energiahálózat miatt a fűtés, az áramellátás és a vízellátás is összeomlott az ukrán fővárosban, így az elnök inkább Kijevben marad, hogy a lakosság alapvető szükségleteire fókuszáljon. Igaz, döntését az is befolyásolhatja, hogy a nyugati vezetők az elmúlt néhány napban teljesen megfeledkeztek Ukrajnáról, és inkább Trump grönlandi törekvéseit akarják megállítani.
Az ukrán elnök kedden online sajtótájékoztatón erősítette meg: az ország súlyos energiaválsága miatt bizonytalanná vált részvétele a davosi Világgazdasági Fórumon. Zelenszkij elmondta, egyeztetett az ország energiaügyi válságstábjával, miközben folyamatosan koordinálják a fűtési és áramkimaradások kezelését, amelyeket az orosz támadások okoznak.
Egyelőre Ukrajnát választom, nem egy gazdasági fórumot
– fogalmazott az elnök, hozzátéve: a helyzet órák alatt változhat, attól függően, érkezik-e újabb légvédelmi vagy energetikai támogatás.
Az éjszaka során Oroszország újabb nagyszabású rakétatámadást indított Kijev ellen, ballisztikus fegyvereket is bevetve. A csapások következtében több mint ötezer toronyház maradt fűtés nélkül, miközben ezek közel 80 százalékában alig napokkal korábban állították helyre a szolgáltatást a január 9-i támadások után.
Kijev főpolgármestere, Vitalij Klicsko szerint a város bal partján a vízellátás is megszűnt, és már közel egy hete rendkívüli, előre nem tervezett áramszünetek sújtják a lakosságot.
Ukrajna múlt héten energiaügyi szükségállapotot hirdetett.
A helyzet a mindennapi élet legalapvetőbb szintjén is drámai. Egy 30 éves kijevi építész a Kyiv Postnak elmondta:
- lakásában víz,
- fűtés,
- és áram sincs.
Mások arról számoltak be, hogy még a vécé lehúzása is lehetetlenné vált, mert a vízszivattyúk leálltak. Egy háromgyermekes anya szerint „luxusnak számít, ha egyáltalán van hideg víz”.
A lakásokban 13-16 fokos hőmérséklet az általános, miközben a fagy tartós. Egyes házakban ugyan működnek tartalék generátorok, de a liftek leálltak, az energia csak részlegesen érhető el. A közösségi összefogás erősödik, ám sokan már azt mondják: vidéken, kerti vécével könnyebb túlélni.
Grönland fontosabb, mint Volodimir Zelenszkij követelőzése
Az ukrán elnök szerint azonban kormánya diplomáciai fronton sem állt le: két kulcsdokumentum, egy átfogó jóléti terv és a biztonsági garanciákról szóló megállapodás is már az utolsó fázisban van. Amint ezek elkészülnek, újabb nemzetközi egyeztetések jöhetnek – ha addig a válság engedi.
Ám a valóság az, hogy még ha az ukrán elnök el is jutna Davosba, a globális napirendet már átszervezték. Az Európa és az Egyesült Államok közötti, egyre élesebb kereskedelmi és vámháború – amelyben Grönland stratégiai szerepe is felértékelődik – ugyanis mindent felülír, háttérbe szorítva Ukrajna ügyeit is. A Világgazdasági Fórum fókusza átrendeződött, miközben Kijevben továbbra is a túlélés a tét.
Davosban hátba szúrják Zelenszkijt a nyugati országok, lekerült Ukrajna a napirendről – mostantól Grönland a legfontosabb
A fókusz most vámokon, megtorláson és a NATO jövőjén van. Davos előtt eltűnt Ukrajna az asztalról: Európa saját kapcsolatát próbálja megmenteni Washingtonnal.