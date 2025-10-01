Óriási fordulat: megnyílik az orosz kiskereskedelmi lánc, a Mere első boltja, most már biztos – mindenki Magyarországon várta, de 100 kilométert tévedtek

A orosz diszkontlánc, a Mere megkezdi terjeszkedését Szlovákiában és megnyitja első üzletét Besztercebányán (Banská Bystrica). Az üzlet már viseli a Mere márkajelzést, azonban a nyitás pontos dátumát még nem jelentették be.

Fotó: Shutterstock

A Spectator szerint a szlovákiai működést a pozsonyi székhelyű Chain Stores SK irányítja, és a belgrádi Hung Trade DOO tulajdonában áll. A Mere tavaly indította el működését Csehországban, az üzletek az alacsony árakról ismertek. A Mere a torgretail nevű orosz csoporthoz kötődik, amelynek tagjai között vannak Ukrajna által szankcionált üzletemberek.

A cég állítólag kriptovalutákat is használ, hogy megkerülje a szankciókat, ami az orosz vállalatok körében 2022 óta elterjedt gyakorlat. Bár Európa egyes részein, például a balti államokban és az Egyesült Királyságban nehézségekbe ütközött és átcímkézte üzleteit, a Mere folytatja bővülését Közép- és Kelet-Európában, köztük Szlovákiában és Magyarországon.

Mere Magyarországon?

A történet tavaly április 1-jén robbant be, amikor körbejárta a hazai sajtót, hogy az orosz hátterű Mere boltlánc magyarországi terjeszkedésbe kezd. Ennek alapja egy e-mail volt, amelyet az orosz diszkont képviselői küldtek ki még február végén potenciális üzleti partnereiknek. Ebben tényként szerepelt a magyar piacra való belépés, olyannyira, hogy a beruházási terveket is megosztották.

2025 első feléig húsz üzletet nyitnak Budapesten és az agglomerációban,

három éven belül pedig már 200 bolttal fognak rendelkezni,

700 millió eurós (durván 280 milliárd forint) forgalom mellett.

Összehasonlításul: a Lidlnek van körülbelül ennyi üzlete – de nekik ehhez nagyjából 15 évre volt szükségük –, a 700 milliós árbevétel pedig a legutóbbi adatok alapján top 10-en belüli pozíciót jelentene az itthon működő kiskereskedelmi hálózatok között.

Tehát egészen pontos koncepcióról volt szó, ennek ellenére mind a magyar kormányzat, mind a hazai piac semmit sem tudott a Mere érkezéséről. Ez masszív gyanúra adott okot, azonban lapunk a nyáron bennfentes forrásoktól bizonyosságot szerzett arról, hogy az orosz bolt valóban itt van, és nagyon is komolyan gondolja a magyarországi boltnyitást.