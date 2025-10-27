Igazán meglepődtek az elemzők, nem ezt várták a német gazdaságtól: már csak a remény maradt

Az Ifo német üzleti hangulatindexe a szeptemberi 87,7 pontról 88,4 pontra emelkedett októberben, felülmúlva a 88 pontos előrejelzéseket. A javulás szinte teljes egészében a jövőbeli várakozásoknak köszönhető: a kapcsolódó alindex jelentősen, 89,7 pontról 91,6 pontra ugrott. Ez a több mint két és fél éves csúcs jelzi, hogy a vállalatok kezdik maguk mögött hagyni a háború kirobbanása óta tartó pesszimizmust. Ezzel ellentétben áll azonban, hogy a német gazdaság aktuális üzleti kondícióinak megítélésének mutatója tovább romlott, 85,7 pontról 85,3 pontra esett vissza.

Továbbra is az építőipar maradt a német gazdaság leggyengébb láncszeme / Fotó: Magyar Levente / Facebook

A jövőbe vetett hit húzza felfelé a német gazdaság számait

A vállalatok továbbra is abban reménykednek, hogy a gazdaság a következő évben lendületet vesz. A jelenlegi üzleti helyzetet azonban kissé rosszabbnak értékelték

– foglalta össze a helyzetet Clemens Fuest, az Ifo elnöke.

A szektorális adatok is ezt a kéttősséget tükrözik. A feldolgozóiparban összességében emelkedett a hangulatindex, de ez kizárólag a javuló várakozásoknak tudható be, a cégek folyó üzleteikkel kevésbé voltak elégedettek. Kedvező jel, hogy az új megrendelések csökkenése megállt, a kapacitáskihasználtság pedig a maga 78,2 százalékos értékével továbbra is mélyen a 83,3 százalékos hosszú távú átlag alatt van.

A pozitív hangulat motorja egyértelműen a szolgáltatási szektor, ahol látványos javulás volt tapasztalható. A szolgáltatók kevésbé voltak szkeptikusak a következő hónapokat illetően, és a jelenlegi helyzet megítélése is minimálisan javult a körükben. Különösen a turizmus és az IT-szolgáltatók között erősödött az optimizmus. Hasonló mintázat látható a kereskedelemben is, ahol főként a nagykereskedelem kevésbé pesszimista jövőképe húzta fel az indexet, az aktuális helyzetet azonban itt is rosszabbnak ítélték a cégek.

Továbbra is az építőipar maradt a német gazdaság leggyengébb láncszeme.

Az ágazat hangulatindexe enyhén visszaesett, és bár a jelenlegi helyzetüket a cégek valamivel jobbnak ítélték, a várakozásaik még borúsabbá váltak. Az Ifo felmérése szerint a megrendelések krónikus hiánya továbbra is az ágazat központi, megoldatlan problémája.