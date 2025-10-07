Aki remélte, az európai építőipar már nem bukik nagyobbat: a németek tesznek róla, hogy tévedjen

A legfrissebb felmérési adatok szerint szeptemberben tovább folytatódott a német építőipar aktivitásának visszaesése. Hiába növekedett a mélyépítési szektor, a lakásépítési és kereskedelmi tevékenység tartósan visszaesik – derült ki az S&P Global számolta építőipari beszerzésimenedzser-index (BMI) adatsoraiból. A német építőipar hagyományosan nagy számban alkalmaz magyar munkavállalókat is.

A német építőipar keserves időszak elé nézhet a Hamburgi Kereskedelmi Bank adatai szerint / Fotó: Németh András Péter

Euróövezeti szintű a probléma

A német BMI ugyan az augusztusi 46 pontról 46,2-re emelkedett, de 50 pont alatti index az aktivitás visszaesését jelenti. Az euróövezet legnagyobb gazdaságában a fő építőipari visszahúzó erő továbbra is a lakásépítési szektor volt, amely három hónapja a leggyorsabb mértékű visszaesést regisztrálta.

A kereskedelmi építési projektekben is csökkent a munka, bár a visszaesés üteme augusztushoz képest enyhült.

A mélyépítési szegmens ismét ellentétben állt a tendenciával, és harmadik alkalommal is növekedést regisztrált.

Nem kényeztetett el jó számokkal a második legnagyobb uniós gazdaság sem, a francia építőipari BMI a németnél is alacsonyabb, 42,9 pontos értéket mutatott az augusztusi 46,7 után. Az utóbbi megfelelt az euróövezeti átlagnak, amely szeptemberben 46 pontra vonult vissza.

Baljós adatok érkeztek Németország építőiparából

A német PMI-adatokkal kapcsolatban dr. Cyrus de la Rubia, a Hamburgi Kereskedelmi Bank vezető közgazdásza így nyilatkozott:

Az építőipar továbbra is recesszióban van. A lakásépítés visszaesése még mélyült, a kereskedelmi építési tevékenység csökkenése pedig csak kissé lassult. A középítészet, az építőipar reménysugara, amelynek a szövetségi kormány bejelentett infrastrukturális csomagja kedveznie kellene, továbbra is növekszik, de a lendület itt jelentősen lassult. Összességében az építőipar még mindig viszonylag messze van a fellendüléstől. Az új megrendelések szinte változatlanul tartó csökkenése jelzi, hogy a szűkös időszak egyelőre folytatódik.

Ennek fényében a foglalkoztatás valamivel élesebben csökkent, mint az előző hónapban. Ezzel összhangban az építőipari vállalatok összességében továbbra is pesszimistán tekintenek a jövőre. Az építőipar helyzetét tovább nehezíti, hogy a gyenge gazdasági helyzet ellenére az építési költségek emelkednek. Ez a magasabb inputáraknak és az alvállalkozók által felszámított árak folyamatos emelkedésének tudható be. Bár az EKB kamatcsökkentéseinek köszönhetően a rövid távú finanszírozási költségek az elmúlt években csökkentek, a hosszú távú német állampapírokon alapuló hosszú távú hozamok továbbra is viszonylag magasak.