Aki remélte, az európai építőipar már nem bukik nagyobbat: a németek tesznek róla, hogy tévedjen

A legfrissebb felmérési adatok szerint szeptemberben tovább folytatódott a német építőipar aktivitásának visszaesése. Hiába növekedett a mélyépítési szektor, a lakásépítési és kereskedelmi tevékenység tartósan visszaesik – derült ki az S&P Global számolta építőipari beszerzésimenedzser-index (BMI) adatsoraiból. A német építőipar hagyományosan nagy számban alkalmaz magyar munkavállalókat is.
A német BMI ugyan az augusztusi 46 pontról 46,2-re emelkedett, de 50 pont alatti index az aktivitás visszaesését jelenti. Az euróövezet legnagyobb gazdaságában a fő építőipari visszahúzó erő továbbra is a lakásépítési szektor volt, amely három hónapja a leggyorsabb mértékű visszaesést regisztrálta.
A kereskedelmi építési projektekben is csökkent a munka, bár a visszaesés üteme augusztushoz képest enyhült.
A mélyépítési szegmens ismét ellentétben állt a tendenciával, és harmadik alkalommal is növekedést regisztrált.
Nem kényeztetett el jó számokkal a második legnagyobb uniós gazdaság sem, a francia építőipari BMI a németnél is alacsonyabb, 42,9 pontos értéket mutatott az augusztusi 46,7 után. Az utóbbi megfelelt az euróövezeti átlagnak, amely szeptemberben 46 pontra vonult vissza.
A német PMI-adatokkal kapcsolatban dr. Cyrus de la Rubia, a Hamburgi Kereskedelmi Bank vezető közgazdásza így nyilatkozott:
Az építőipar továbbra is recesszióban van. A lakásépítés visszaesése még mélyült, a kereskedelmi építési tevékenység csökkenése pedig csak kissé lassult. A középítészet, az építőipar reménysugara, amelynek a szövetségi kormány bejelentett infrastrukturális csomagja kedveznie kellene, továbbra is növekszik, de a lendület itt jelentősen lassult. Összességében az építőipar még mindig viszonylag messze van a fellendüléstől. Az új megrendelések szinte változatlanul tartó csökkenése jelzi, hogy a szűkös időszak egyelőre folytatódik.
Ennek fényében a foglalkoztatás valamivel élesebben csökkent, mint az előző hónapban. Ezzel összhangban az építőipari vállalatok összességében továbbra is pesszimistán tekintenek a jövőre. Az építőipar helyzetét tovább nehezíti, hogy a gyenge gazdasági helyzet ellenére az építési költségek emelkednek. Ez a magasabb inputáraknak és az alvállalkozók által felszámított árak folyamatos emelkedésének tudható be. Bár az EKB kamatcsökkentéseinek köszönhetően a rövid távú finanszírozási költségek az elmúlt években csökkentek, a hosszú távú német állampapírokon alapuló hosszú távú hozamok továbbra is viszonylag magasak.
Az új megrendelések meredek visszaesése mellett a tevékenység is erőteljesebben csökkent. A foglalkoztatás szintje hat hónapja a legkisebb mértékben mérséklődött. Az üzleti bizalom január óta a legalacsonyabb szintre esett vissza. Az adatok begyűjtése 2025. szeptember 11. és 30. között történt. A legfrissebb PMI-felmérési adatok szerint az euróövezet építőipari tevékenysége 2024 harmadik negyedévének végén továbbra is visszaesésben volt, és a visszaesés mértéke a hónap során gyorsult.
Szeptemberben mind a teljes tevékenység, mind az új megrendelések száma csökkent, ami hozzájárult a foglalkoztatás és a beszerzések további visszaeséséhez.
Ugyanakkor a munkahelyek megszűnésének üteme március óta a legkisebb mértékűre csökkent. Az euróövezeti építőipari PMI teljes tevékenységi index – egy szezonálisan kiigazított index, amely az iparág teljes tevékenységének havi változásait követi nyomon – augusztusban 46,7-ről szeptemberben 46,0-ra esett vissza, ami az euróövezeti építőipari szektor tevékenységének szilárd és erőteljesebb visszaesését jelzi.
Mélybe rántja a gazdaság egészét az összeomló német építőipar
A foglalkoztatás csökkenése mellett szeptemberben az alvállalkozók igénybevétele is meredeken visszaesett, ami hozzájárult a rendelkezésre állásuk jelentős növekedéséhez. Ugyanakkor az alvállalkozók a növekvő költségterhek miatt erőteljesebben emelték áraikat. Ugyanakkor a beszerzési tevékenység ismét csökkent, bár ennek mértéke a legkisebb volt június óta. Míg Franciaországban a visszaesés továbbra is erőteljes volt, a német építőipari cégeknél a csökkenés jelentősen mérséklődött.
