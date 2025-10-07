Deviza
EUR/HUF388.65 -0.04% USD/HUF332.56 +0.13% GBP/HUF447.43 -0.09% CHF/HUF417.36 -0.08% PLN/HUF91.37 -0.07% RON/HUF76.37 -0.01% CZK/HUF15.99 -0.01% EUR/HUF388.65 -0.04% USD/HUF332.56 +0.13% GBP/HUF447.43 -0.09% CHF/HUF417.36 -0.08% PLN/HUF91.37 -0.07% RON/HUF76.37 -0.01% CZK/HUF15.99 -0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
német
vállalkozó
infláció
alapanyag
építőipar

Aki remélte, az európai építőipar már nem bukik nagyobbat: a németek tesznek róla, hogy tévedjen

A német építőipar legfrissebb adatai a tovább gyengülő aktivitás mellett az inflációs nyomás emelkedését mutatták ki a szektorban. Szeptemberben mind az építőipari inputárak, mind az alvállalkozói díjak dinamikus emelkedését tapasztalták.
VG
2025.10.07, 05:55
Frissítve: 2025.10.07, 06:11

A legfrissebb felmérési adatok szerint szeptemberben tovább folytatódott a német építőipar aktivitásának visszaesése. Hiába növekedett a mélyépítési szektor, a lakásépítési és kereskedelmi tevékenység tartósan visszaesik – derült ki az  S&P Global számolta építőipari beszerzésimenedzser-index (BMI) adatsoraiból. A német építőipar hagyományosan nagy számban alkalmaz magyar munkavállalókat is.

Épülő lakóház-07 építőipar, német, visszaesés, stagnálás, infláció, építőipar, alapanyag
A német építőipar keserves időszak elé nézhet a Hamburgi Kereskedelmi Bank adatai szerint / Fotó: Németh András Péter

Euróövezeti szintű a probléma

A német BMI ugyan az augusztusi 46 pontról 46,2-re emelkedett, de 50 pont alatti index az aktivitás visszaesését jelenti. Az euróövezet legnagyobb gazdaságában a fő építőipari visszahúzó erő továbbra is a lakásépítési szektor volt, amely három hónapja a leggyorsabb mértékű visszaesést regisztrálta. 

A kereskedelmi építési projektekben is csökkent a munka, bár a visszaesés üteme augusztushoz képest enyhült.

A mélyépítési szegmens ismét ellentétben állt a tendenciával, és harmadik alkalommal is növekedést regisztrált.

Nem kényeztetett el jó számokkal a második legnagyobb uniós gazdaság sem, a francia építőipari BMI a németnél is alacsonyabb, 42,9 pontos értéket mutatott az augusztusi 46,7 után. Az utóbbi megfelelt az euróövezeti átlagnak, amely szeptemberben 46 pontra vonult vissza.

Baljós adatok érkeztek Németország építőiparából

A német PMI-adatokkal kapcsolatban dr. Cyrus de la Rubia, a Hamburgi Kereskedelmi Bank vezető közgazdásza így nyilatkozott: 

Az építőipar továbbra is recesszióban van. A lakásépítés visszaesése még mélyült, a kereskedelmi építési tevékenység csökkenése pedig csak kissé lassult. A középítészet, az építőipar reménysugara, amelynek a szövetségi kormány bejelentett infrastrukturális csomagja kedveznie kellene, továbbra is növekszik, de a lendület itt jelentősen lassult. Összességében az építőipar még mindig viszonylag messze van a fellendüléstől. Az új megrendelések szinte változatlanul tartó csökkenése jelzi, hogy a szűkös időszak egyelőre folytatódik. 

Ennek fényében a foglalkoztatás valamivel élesebben csökkent, mint az előző hónapban. Ezzel összhangban az építőipari vállalatok összességében továbbra is pesszimistán tekintenek a jövőre. Az építőipar helyzetét tovább nehezíti, hogy a gyenge gazdasági helyzet ellenére az építési költségek emelkednek. Ez a magasabb inputáraknak és az alvállalkozók által felszámított árak folyamatos emelkedésének tudható be. Bár az EKB kamatcsökkentéseinek köszönhetően a rövid távú finanszírozási költségek az elmúlt években csökkentek, a hosszú távú német állampapírokon alapuló hosszú távú hozamok továbbra is viszonylag magasak. 

Új megrendelések hiányában a német piacon krízisre számítanak

Az új megrendelések meredek visszaesése mellett a tevékenység is erőteljesebben csökkent. A foglalkoztatás szintje hat hónapja a legkisebb mértékben mérséklődött. Az üzleti bizalom január óta a legalacsonyabb szintre esett vissza. Az adatok begyűjtése 2025. szeptember 11. és 30. között történt. A legfrissebb PMI-felmérési adatok szerint az euróövezet építőipari tevékenysége 2024 harmadik negyedévének végén továbbra is visszaesésben volt, és a visszaesés mértéke a hónap során gyorsult. 

Szeptemberben mind a teljes tevékenység, mind az új megrendelések száma csökkent, ami hozzájárult a foglalkoztatás és a beszerzések további visszaeséséhez. 

Ugyanakkor a munkahelyek megszűnésének üteme március óta a legkisebb mértékűre csökkent. Az euróövezeti építőipari PMI teljes tevékenységi index – egy szezonálisan kiigazított index, amely az iparág teljes tevékenységének havi változásait követi nyomon – augusztusban 46,7-ről szeptemberben 46,0-ra esett vissza, ami az euróövezeti építőipari szektor tevékenységének szilárd és erőteljesebb visszaesését jelzi.  

Mélybe rántja a gazdaság egészét az összeomló német építőipar

Az alvállalkozók is egyre nehezebb helyzetben vannak

A foglalkoztatás csökkenése mellett szeptemberben az alvállalkozók igénybevétele is meredeken visszaesett, ami hozzájárult a rendelkezésre állásuk jelentős növekedéséhez. Ugyanakkor az alvállalkozók a növekvő költségterhek miatt erőteljesebben emelték áraikat. Ugyanakkor a beszerzési tevékenység ismét csökkent, bár ennek mértéke a legkisebb volt június óta. Míg Franciaországban a visszaesés továbbra is erőteljes volt, a német építőipari cégeknél a csökkenés jelentősen mérséklődött. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu