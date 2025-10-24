Elkészült a keretrendszer a nukleáris energia alkalmazásához a tengerhajózásban

Nukleáris meghajtású vízi járműveket évtizedek óta használnak a világ haditengerészeti erői, ám a kereskedelmi tengerhajózásban egyelőre nincs jelen. Az atomenergia hasznosítására épülő technológiák egyre fejlettebbé válásával az iparági várakozások arról szólnak, hogy a szektornak fel kell készülnie az atommeghajtás fogadására, annak rengeteg kérdésével és kihívásával együtt – írja az Origo.

Eddig négy kereskedelmi hajó épült nukleárisenergia-alapú meghajtásra

A lap arról ír, hogy bár a nukleáris energiát hosszú ideje alkalmazzák hadihajók meghajtásához, eddig mindössze négy olyan kereskedelmi áruszállító hajót építettek, amelyet atomenergia hajtott:

Az amerikai NS Savannah nevű hajót 1959-ben bocsátották vízre, de egyrészt a szabályozási környezet nem készült el a hajó biztonságos működtetéséhez, másrészt a közvélemény aggályosnak találta a technológia alkalmazását konténerszállító hajókon, harmadrészt az üzemeltetési költségek túlságosan magasak volt a működtetéséhez, viszonylag csekély szállítókapacitását is figyelembe véve, így a forgalomból hamarosan kivonták.

Az Otto Hahn német gyártmányú teherhajó volt,

a Mutsu Japán, míg

a Sevmorput Oroszország fejlesztése volt.

Az atommeghajtás kereskedelmi hajókon való alkalmazásának gondolatát több kritika éri, részben a nukleáris technológia biztonsági kihívásai, részben a nagyon magas induló költségek miatt. Az atommeghajtás mellett érvelők és annak a tengerhajózásba való középtávú beépülését várók viszont úgy látják, hogy nagy szükség van rá a tiszta meghajtás miatt, valamint az energiahatékonyság, a hajók nagyobb hatótávjának biztosítása és a fosszilis üzemanyagoktól való függőség csökkentése érdekében.

