Deviza
EUR/HUF389.86 -0.08% USD/HUF335.8 -0.03% GBP/HUF446.83 -0.18% CHF/HUF421.41 -0.25% PLN/HUF91.89 -0.37% RON/HUF76.7 -0.08% CZK/HUF16.02 -0.16% EUR/HUF389.86 -0.08% USD/HUF335.8 -0.03% GBP/HUF446.83 -0.18% CHF/HUF421.41 -0.25% PLN/HUF91.89 -0.37% RON/HUF76.7 -0.08% CZK/HUF16.02 -0.16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX104,182.83 +0.73% MTELEKOM1,796 +2.05% MOL2,756 +0.66% OTP30,870 +0.16% RICHTER10,430 +1.16% OPUS558 +2.39% ANY7,100 -1.11% AUTOWALLIS160 -1.23% WABERERS5,060 +1.4% BUMIX9,941.28 +0.81% CETOP3,604.6 +1.11% CETOP NTR2,253.47 +1.11% BUX104,182.83 +0.73% MTELEKOM1,796 +2.05% MOL2,756 +0.66% OTP30,870 +0.16% RICHTER10,430 +1.16% OPUS558 +2.39% ANY7,100 -1.11% AUTOWALLIS160 -1.23% WABERERS5,060 +1.4% BUMIX9,941.28 +0.81% CETOP3,604.6 +1.11% CETOP NTR2,253.47 +1.11%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
nukleáris energia
kibocsátás
hajózás
kereskedelem

Elkészült a keretrendszer a nukleáris energia alkalmazásához a tengerhajózásban

Közzétette első átfogó útmutatóját az atommeghajtású kereskedelmi tengerhajózás bevezetésére a patinás, műszaki szolgáltatásokat nyújtó, egyben tengerészeti hajózási osztályozást végző Lloyd’s Register. Ez a dokumentum az első, amely azt a célt szolgálja, hogy sorvezetője legyen az egyre fejlettebb nukleáris technológiák, az atommeghajtás bevezetésének a kereskedelmi tengeri hajózásban.
VG
2025.10.24, 13:31

Nukleáris meghajtású vízi járműveket évtizedek óta használnak a világ haditengerészeti erői, ám a kereskedelmi tengerhajózásban egyelőre nincs jelen. Az atomenergia hasznosítására épülő technológiák egyre fejlettebbé válásával az iparági várakozások arról szólnak, hogy a szektornak fel kell készülnie az atommeghajtás fogadására, annak rengeteg kérdésével és kihívásával együtt – írja az Origo.

tengerhajózás, nukleáris energia
Elkészült az első keretrendszer a nukleáris energia alkalmazásához a kereskedelmi tengerhajózás világában (illusztráció) / Fotó: Alfredo Estrella / AFP

Eddig négy kereskedelmi hajó épült nukleárisenergia-alapú meghajtásra

A lap arról ír, hogy bár a nukleáris energiát hosszú ideje alkalmazzák hadihajók meghajtásához, eddig mindössze négy olyan kereskedelmi áruszállító hajót építettek, amelyet atomenergia hajtott:

  • Az amerikai NS Savannah nevű hajót 1959-ben bocsátották vízre, de egyrészt a szabályozási környezet nem készült el a hajó biztonságos működtetéséhez, másrészt a közvélemény aggályosnak találta a technológia alkalmazását konténerszállító hajókon, harmadrészt az üzemeltetési költségek túlságosan magasak volt a működtetéséhez, viszonylag csekély szállítókapacitását is figyelembe véve, így a forgalomból hamarosan kivonták.
  • Az Otto Hahn német gyártmányú teherhajó volt,
  • a Mutsu Japán, míg
  • a Sevmorput Oroszország fejlesztése volt.

Az atommeghajtás kereskedelmi hajókon való alkalmazásának gondolatát több kritika éri, részben a nukleáris technológia biztonsági kihívásai, részben a nagyon magas induló költségek miatt. Az atommeghajtás mellett érvelők és annak a tengerhajózásba való középtávú beépülését várók viszont úgy látják, hogy nagy szükség van rá a tiszta meghajtás miatt, valamint az energiahatékonyság, a hajók nagyobb hatótávjának biztosítása és a fosszilis üzemanyagoktól való függőség csökkentése érdekében.

A keretrendszerről további részletek az Origo cikkében olvashatók.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.