Pörög az olajpiac a túlkínálaton, csak épp lehet, hogy a számok nem stimmelnek

Minden komolyan vehető előrejelzés az olajpiaci túlkínálatot vetíti előre 2026-ra, az egyetlen lényegi különbség a mértéke. Csakhogy a bőséges (és olcsó) olaj jelentette számításba hiba csúszott. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) ugyanis a napokban elismerte, hogy az augusztusra jelzett, napi 1,47 millió hordónyi kínálattal nem tudnak elszámolni. Pontosabban nem tudják alátámasztani ezt az adatot. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az IEA ezzel egyidejűleg még nagyobb kőolaj-túlkínálatról adott ki becslést az idei évre, mintegy napi 2,35 millió hordó kínálatot előre jelezve – írja összeállításában az Origo.

Bizonytalanság jelent meg az olajpiacon az előrejelzésekkel kapcsolatban (illusztráció) / Fotó: Shutterstock

Csökkenés helyett áremelkedés az olajpiacon

Míg az IEA – képletesen szólva – az elveszett hordókat keresi, más intézetek folyamatosan frissítik a 2026-os kínálati és keresleti előrejelzéseiket – és eközben azt látni, hogy az árak lassan emelkedésnek indulnak, vélhetően azért, mert a kereskedők egy részének elege lett abból, hogy a túlkínálat miatti árcsökkenés egyes olajpiaci szereplőket a hisztéria irányba hajtott. Ez azért mutat túl önmagán problémaként, mert megkérdőjelezi az előrejelzés megbízhatóságát.

Az Origo cikkében ehhez kapcsolódóan megemlíti, hogy az IEA legfrissebb, október közepén kiadott piaci összegzésében arról ír, hogy szeptemberben nyugalmi kereskedés zajlott a piacokon, ennek során a nyersolaj ára alig változott, mivel a „fenyegető kínálati többlet tompította az ukrajnai feszültség fokozódása, valamint az Oroszország és Irán elleni újabb szankciók áremelkedést erősítő hatását”.

Az IEA szerint az árak változékonysága továbbra is történelmi mélyponton maradt – miközben az árak is álltak már jóval magasabban.

Az IEA eközben arról számolt be, hogy augusztusban a vízen, azaz tankerekben lévő olaj mennyisége napi 8 millió hordóval csökkent. Ám az előrejelzésben a következő hónapokban rendkívüli módon, rövid idő alatt megnő, ami alátámasztaná a túlkínálatra vonatkozó előrejelzéseket.

Az egész helyzetet bonyolítja, hogy a túlkínálatról szóló előrejelzések gyűrűjében az olajárak a várakozásoknak ellentmondva némileg emelkedésnek indultak.

Ennek egyik oka az lehet, hogy egyes piaci megfigyelőkben kialakult egyfajta túlkínálati fáradtság, és fenntartásokkal kezelik az előrejelzéseket. S miként a Világgazdaság megírta, az orosz olajat érintő újabb szankciók – bár az áremelkedés irányába hatnak – sem lökték az egekbe az árakat, a piac alapvetően stabil maradt. Csökkenésnek ugyanakkor ezzel összefüggésben nem látni jelét.

