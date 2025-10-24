Nem esett pánikba a piac az orosz szankciók miatt, stabilizálódik az olaj ára

Az olaj ára minimálisan változott pénteken, így magasabban zárja majd a hetet, mert bár a piac nem esett pánikba a két legnagyobb orosz olajvállalatra kivetett amerikai szankciók miatt, az ellátás iránti aggodalmak nem oszlottak el teljesen. Vlagyimir Putyin elnök szerint azt intézkedés nem lesz erős hatással az orosz gazdaságra, és elemzők szerint is az a legnagyobb kérdés, hogy mi lesz a következő lépés.

Vlagyimir Putyin szerint az amerikai szankciók nem lesznek hatással az orosz gazdaságra / Fotó: AFP

A Reuters tudósítása szerint a Brent és az Egyesült Államokban irányadó West Texas Intermediate (WTI) is 0,6 százalékos eséssel kezdte a napot a határidős kereskedésben, majd minimálisan emelkedett: előbbi hordónként 66,11, utóbbi 61,95 dolláron állt délelőtt. Csütörtöki 5 százalékos emelkedést okoztak a Rosznyefty és a Lukoil elleni amerikai szankciók.

„A nyersolaj ára stabilizálódik, némi profitrealizálás tapasztalható, ami arra utal, hogy a piac nem esik pánikba az orosz ellátás miatt” – mondta a brit hírügynökségnek Vandana Hari, a Vanda Insights olajpiaci elemző cég alapítója.

A szakértő szerint

a kereskedők „kivárnak, amíg nem következik be újabb fordulat, ami lehet eszkaláció vagy deeszkaláció”.

„Úgy tűnik, a piac az utóbbira fogad” – tette hozzá.

A csütörtöki ugrás után úgy tűnt, hogy az olaj ára a héten 7 százalékkal is emelkedhet.

Az amerikai szankciók Indiának jelentenek nagyobb kockázatot

A Rosznyefty és a Lukoil adja a teljes globális olajtermelés több mint 5 százalékát, és a szankciók arra kényszerítették a négy legnagyobb kínai állami olajipari vállalatot, hogy ideiglenesen leállítsák a vásárlásokat. India is visszafogja a kereskedelmet, így Moszkva a két legnagyobb partnerét veszítheti el – legalábbis rövid távon.

Donald Trump és Mark Rutte NATO-főtitkár. Az amerikai elnöknek elege lett az orosz időhúzásból / Fotó: AFP

India számára különösen nagy kockázatot jelent az orosz olajvásárlások leállítása, Janiv Shah, a Rystad Energy olajpiaci elemzésért felelős alelnöke szerint a kínai finomítóknak kisebb kihívást jelent, mert több forrásból szerzik be a nyersanyagot, és jelentős készletekkel is rendelkeznek.

Kuvait olajminisztere pedig már jelezte is, hogy a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) készen áll a termelés növelésével ellensúlyozni a piaci hiányt.