Nem esett pánikba a piac az orosz szankciók miatt, stabilizálódik az olaj ára
Az olaj ára minimálisan változott pénteken, így magasabban zárja majd a hetet, mert bár a piac nem esett pánikba a két legnagyobb orosz olajvállalatra kivetett amerikai szankciók miatt, az ellátás iránti aggodalmak nem oszlottak el teljesen. Vlagyimir Putyin elnök szerint azt intézkedés nem lesz erős hatással az orosz gazdaságra, és elemzők szerint is az a legnagyobb kérdés, hogy mi lesz a következő lépés.
A Reuters tudósítása szerint a Brent és az Egyesült Államokban irányadó West Texas Intermediate (WTI) is 0,6 százalékos eséssel kezdte a napot a határidős kereskedésben, majd minimálisan emelkedett: előbbi hordónként 66,11, utóbbi 61,95 dolláron állt délelőtt. Csütörtöki 5 százalékos emelkedést okoztak a Rosznyefty és a Lukoil elleni amerikai szankciók.
„A nyersolaj ára stabilizálódik, némi profitrealizálás tapasztalható, ami arra utal, hogy a piac nem esik pánikba az orosz ellátás miatt” – mondta a brit hírügynökségnek Vandana Hari, a Vanda Insights olajpiaci elemző cég alapítója.
A szakértő szerint
a kereskedők „kivárnak, amíg nem következik be újabb fordulat, ami lehet eszkaláció vagy deeszkaláció”.
„Úgy tűnik, a piac az utóbbira fogad” – tette hozzá.
A csütörtöki ugrás után úgy tűnt, hogy az olaj ára a héten 7 százalékkal is emelkedhet.
Az amerikai szankciók Indiának jelentenek nagyobb kockázatot
A Rosznyefty és a Lukoil adja a teljes globális olajtermelés több mint 5 százalékát, és a szankciók arra kényszerítették a négy legnagyobb kínai állami olajipari vállalatot, hogy ideiglenesen leállítsák a vásárlásokat. India is visszafogja a kereskedelmet, így Moszkva a két legnagyobb partnerét veszítheti el – legalábbis rövid távon.
India számára különösen nagy kockázatot jelent az orosz olajvásárlások leállítása, Janiv Shah, a Rystad Energy olajpiaci elemzésért felelős alelnöke szerint a kínai finomítóknak kisebb kihívást jelent, mert több forrásból szerzik be a nyersanyagot, és jelentős készletekkel is rendelkeznek.
Kuvait olajminisztere pedig már jelezte is, hogy a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC) készen áll a termelés növelésével ellensúlyozni a piaci hiányt.
Oroszország nem enged a nyomásnak
Putyin elnök barátságtalan lépésnek minősítette az amerikai döntést, de az szerinte nem lesz majd jelentős hatással az orosz gazdaságra. Figyelmeztetett arra is, hogy Oroszország fontos szerepe miatt a szankciók nyomán emelkedni fognak majd az olajárak, ami kényelmetlen lesz más országok, például az Egyesült Államok számára is.
Oroszország a második legnagyobb olajexportőr Szaúd-Arábia után és az Egyesült Államok előtt,
a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) adatai szerint a kőolajból és olajtermékekből származó bevétele a létesítményei elleni ukrán dróntámadások ellenére
- augusztusban 13,58,
- szeptemberben 13,35 milliárd dollár volt.
„Ez természetesen kísérlet arra, hogy nyomást gyakoroljanak Oroszországra” – mondta Putyin a szankciókról.
De egyetlen önbecsüléssel rendelkező ország és személy sem dönt soha semmiről nyomás alatt
– tette hozzá.
Erősebben fogalmazott Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök, aki szerint a budapesti békecsúcs elhalasztása és a szankciók kivetése hadüzenetet jelent.
Szakértők szerint nem elég a lépés az ukrajnai háború leállításához
Felipe Pohlmann Gonzaga svájci árupiaci kereskedő szerint ebben az esetben a másodlagos szankciók az igazán fontosak, mert „érintenek bármely bankot, amely elősegíti az orosz olajértékesítést és kapcsolatban áll az amerikai pénzügyi rendszerrel”.
Nem hiszem azonban, hogy ez lesz a háború befejezésének mozgatórugója, mivel Oroszország továbbra is fog olajat értékesíteni. Mindig vannak olyanok, akik hajlandók kockáztatni a szankciók kijátszását
– nyilatkozta az al-Dzsazíra arab hírtelevíziónak.
Egyetért vele Fabrice Pothier, a NATO korábbi politikai tervezési igazgatója, a koppenhágai központú Rasmussen Global tanácsadó vezérigazgatója is, aki emlékeztetett, hogy „az orosz gazdaság bizonyította alkalmazkodó- és újjáépítési képességét”.
Az új szankciók így „nem jelentenek fordulópontot, de azt igen, hogy nő Puyin cselekedeteinek az ára”. „Kétlem, hogy a költségek elég magasak lesznek ahhoz, hogy Putyin megváltozzon. Valószínűleg ennél többre lesz szükség” – nyilatkozta az NBC Newsnak.
Szakértők szerint a szankciók sikere két dologtól függ: mennyire hajlandó és képes az Egyesült Államok kikényszeríteni őket, és tesz-e lépéseket azok ellen, akik orosz energiahordozót vásárolnak.