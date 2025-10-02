Orbán Viktor: Az EU elhatározta, hogy háborúba megy – a ketrecharc folytatódott, akkora a baj, hogy a kormánypártokhoz fordul a miniszterelnök

„Nehéz nap volt tegnap, és a mai nap sem lesz könnyű, lényegében minden, ami az asztalon van, az háborús javaslat. Minden a háborúról szól” – árulta el újságírói kérdésre Orbán Viktor miniszterelnök a koppenhágai EU-csúcs második napján.

Orbán Viktort nem tudta megkerülni António Costa ET-elnök Ukrajna tagjelölti státusza kapcsán, az ügy „meghalt”, fogalmazott a miniszterelnök a nemzetközi sajtótájékoztatón / Fotó: ddp/dts Nachrichtenagentur via R / REUTERS

Kijelentette, az unió elhatározta, hogy háborúba megy, ráadásul tegnap bemutattak egy tervet arról, hogyan lehet legyőzni az oroszokat, ami Orbán Viktor szerint félelmetes és elképesztő.

A miniszterelnök bejelentette: a Fideszhez fordul, hogy aláírást gyűjtsenek Brüsszel háborús tervei ellen.

„Szóval én úgy látom, hogy én a Fidesz elnökségének azt fogom javasolni, hogy indítsunk Magyarországon aláírásgyűjtést Brüsszel háborús tervei ellen, mert minden erőnkre szükség lesz, hogy ki tudjunk maradni ebből a háborúból” – fogalmazott a miniszterelnök.

Nem tudták megkerülni Magyarországot

A kormányfőt arról is kérdezték, hogy az Európai Uniónak kész terve van, hogy megkerüljék Orbán Viktor vétóját Ukrajna vonatkozásában, és élesítés előtt állt az ET elnökének fegyvere. Orbán Viktor közölte, „előterjesztettek egy javaslatot, ami azt tartalmazza, hogy a jogi környezetet meg akarják változtatni: a megnyitása a fejezetnek (Ukrajna tagjelölti státusza – a szerk.) ne követeljen egyhangúságot, a lezárásnál pedig megmaradjon az egyhangúság. Ahhoz, hogy ezt megváltoztassuk, szintén egyhangúság kell.”

Ehhez én nem járulok hozzá, így ez meghalt.

Orbán Viktor szokatlan helyről kaphat támogatást abban, hogy megakadályozza Ukrajna EU-csatlakozását . Mások mellett a francia elnök, Emmanuel Macron is ott állhat mögötte. Az Európai Unió vezetői, köztük az ukrán csatlakozást maximálisan sürgető Ursula von der Leyen, bizonyára nem örülnek az új szövetségeseknek.

A miniszterelnök megismételte álláspontját az uniós gazdaság erőfölényéről az orosz gazdasággal szemben. Szerinte az EU-s GDP óriási, az orosz kisebb, ezért szerinte nincsen kiszolgáltatva a szövetség Vlagyimir Putyinéknak, ami a gazdaságot illeti.

Több oldalról támadtak

A miniszterelnök interjút adott a Patriótának a koppenhágai csúcs után. Orbán Viktor elmondta, hogy kemény viták voltak az orosz–ukrán háború ügyében és Ukrajna európai integrációjának kérdésében – írja a Magyar Nemzet.

„Rosszabb volt, mint egy hagyományos ketrecharc”, mivel több oldalról is érték támadások Magyarországot.

A miniszterelnök szerint komoly vitája volt a horvátokkal, a bizottsággal és a németekkel is a háború ügyében.