Új részletek derültek ki az EU-csúcsról: Orbán Viktort megtámadta a horvát miniszterelnök – "Kénytelen voltam hadakozni"

A magyar miniszterelnök interjút adott a Patriótának a koppenhágai csúcs után. Orbán Viktor elmondta, hogy kemény viták voltak az orosz-ukrán háború ügyében és Ukrajna európai integrációjának kérdésében – írja a Magyar Nemzet.

Orbán Viktort megtámadta a horvát miniszterelnök az EU-csúcson / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

„Rosszabb volt, mint egy hagyományos ketrecharc", mivel több oldalról is érték támadások Magyarországot.

A miniszterelnök szerint komoly vitája volt a horvátokkal, a Bizottsággal és a németekkel is a háború ügyében.

Az EU rákényszerítené Magyarországot, hogy bólintson rá Ukrajna uniós csatlakozására

Orbán Viktor beszámolt arról, hogy különböző módszerekkel próbálják rávenni Magyarországot az ukrán csatlakozás támogatására, de ő ezt nem teszi meg. „26-an akarják Ukrajnát fölvenni, mi meg nem akarjuk, és mi a tárgyalások megkezdését sem engedjük meg”.

Magyarország nem támogatja Ukrajna uniós tagságát, viszont helyette stratégiai partnerséget ajánl neki.

„Mi nem akarjuk magára hagyni Ukrajnát, de a tagság az megengedhetetlen. Most úgy viselkednek, mintha ők diktálnának. Mi lesz, hogyha tagok lesznek? Tehát mi nem akarunk az ukránokkal együtt lenni, mert ez azt jelentené, hogy az ukránok behozzák a háborút az Unióba, a pénzt meg kiviszik az Unióból Ukrajnába. Ez a legrosszabb, ami történhet Magyarországgal, ezt mi nem támogatjuk.”

Az uniós csúcson több vezető is beleállt Orbán Viktorba / Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

A miniszterelnök szerint az EU-ban az a stratégia, hogy le akarják győzni Oroszországot egy „kifárasztásos háborúban". Magyarország ezzel nem ért egyet, Orbán szerint „nincs megoldás a frontvonalon, meg fog halni sok százezer ember mind a két oldalon". A magyar álláspont az, hogy tárgyalásokat kellene kezdeni Oroszországgal egy új európai biztonsági rendszerről. "Egy megállapodással hozzunk létre erőegyensúlyt és hozzuk vissza a békét Európába" – mondta.

Az orosz olaj importja miatt a horvátok megtámadták a magyarokat

A kormányfő beszámolója szerint horvát kollégájával összevitáztak az olajon.

A horvát miniszterelnök megtámadott a tanács ülésén, tehát kénytelen voltam hadakozni.

Magyarország az olajat Oroszországból vásárolja a Barátság kőolajvezetéken keresztül. A horvát kormányfő szerint vásárolhatnánk az Adria kőolajvezetéken keresztül is. Orbán két tesztre hivatkozva azonban úgy tudja, hogy ez kapacitásban nem tudja kiváltani a jelenlegit. Horvátország szerint azonban igen.