Eu-csúcs: Zelenszkij köszönés helyett keményen rászólt az összes tagállamra – "Európának be kell tartania az ígéreteit, eredményekre számítunk"

Az ukrán elnök majd csak holnap vesz részt a kétnapos EU-csúcson, de már kemény hangvételű üzenetet küldött a tagállamoknak – derült ki Zelenszkij friss X posztjaiból.

Sürgeti az Európai Unió döntéshozóit az EU-csúcson Volodimir Zelenszkij / Fotó: Anadolu via AFP

Az ukrán elnök egy poszt formájában közölte, hogy Ukrajna gyorsabban fejezte be az uniós jogszabályok belső vizsgálatát, mint bárki más. Hozzátette, hogy teljesen készen állnak az EU-tagsági tárgyalások első fordulóira és hangsúlyozta, hogy ezúttal országának valódi előrelépésre van szüksége.

Moldova példájából merítene az EU-csatlakozás érdekében

Volodimir Zelenszkij kiemelt példaként hozta fel Moldovát, amely az elmúlt napokban döntött nemcsak arról, hogy az Európa felé tartó integrálódás útján halad továbbra is, hanem szeretné minél távolabb tudni az orosz fegyveres erőket magától. „Megoldást kell találni arra, hogy az orosz hadsereg békés úton hagyja el országunk területét” – jelentette ki Sandu. Elmondta, hogy

a moldáv hatóságoknak van egy gazdasági tervük a régió reintegrációjára,

amelynek célja többek között az, hogy a Dnyeszteren túli lakosok is meglássák: Moldovában magasabb életszínvonalon élhetnek, mint a jelenlegi körülményeik között.

A hitszegés elkerülésére csak Ukrajna EU-csatlakozása lehet az út

Zelenszkij X posztjában közölt információt arról, hogy milyen véleményen áll az október 1-jén tartandó EU-csúcsról, ahol a tagországok többek között Ukrajna tagfelvételét is tárgyalják.

Európának be kell tartania ígéreteit – ahogyan a tagjelölt országoknak is be kell tartaniuk a magukét

- mondta Ukrajna elnöke az Európai Tanács ülésén a résztvevőknek. Hozzátette, hogy köszöni az együttműködést és számít a pozitív fejleményekre az ügyben.

Nincsen könnyű dolga Zelenszkijnek Orbán Viktorral szemben az EU-csúcson

Magyarország miniszterelnöke szokatlan helyről kaphat támogatást abban, hogy megakadályozza Ukrajna EU-csatlakozását: többek között a francia elnök, Emmanuel Macron is beállhat mögé. Az Európai Unió vezetői, köztük az ukrán csatlakozást maximálisan sürgető Ursula von der Leyen bizonyára nem örülnek az új szövetségeseknek.