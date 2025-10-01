Orbán Viktor kegyetlen ketrecharcba megy, ahol nem várt módszerekkel harcolnak – óriási az EU-csúcs tétje, de Magyarország komoly szövetséget köthet

A kétnapos uniós csúcstalálkozó sarokpontjai

Az Európai Uniónak kész terve van, hogy megkerüljék Orbán Viktor vétóját Ukrajna vonatkozásában, élesítés előtt az ET elnökének fegyvere.

Több oldalról ostromolják a békepárti kormányt – akár jogszerűtlen eszközözök is előrkerülhetnek.

Orbán Viktor a koppenhágai csúcs előtt: Ukrajna EU-tagsága ügyében nincs európai egység, nélkülünk nem is lehet.

A Politico szerint Orbán Viktor meglepő szövetségesekre találhat Ukrajna EU-csatlakozásának blokkolásában: Franciaország, Hollandia és Görögország is jelezte: ragaszkodnak a vétóhoz.

Orbán Viktor már az előző EU-csúcson is világossá tette Zelenszkij számára: felvenni egy olyan országot a tagjaink közé, amely háborúban áll Oroszországgal, azonnal belesodorná az EU-t egy közvetlen konfliktusba. Igazságtalan dolog elvárni bármelyik tagállamtól, hogy vállalja ezt a kockázatot / Fotó: AFP

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Orbán Viktor csatába indult, amikor felszállt a gépe a kétnapos koppenhágai EU-csúcsra. Noha az orosz–ukrán háború elmúlt éveiben számos alkalommal támadták a miniszterelnököt a kormány békepárti politikája miatt, az uniós tagállamok mostani találkozója minden eddiginél nagyobb kihívás elé állítja a kormányfőt: kimondható, hogy soha nem voltunk még ennyire közel ahhoz, hogy belekeverjék az Európai Uniót, így hazánkat egy háborúba.

Egy hibából is lehet világháború, nem arról van szó, hogy van egy racionális kalkuláció alapján, százalékban meghatározható veszély, hanem egy olyan feszült, konfliktusokkal terhelt helyzet van, hogy ha valaki, egy komolyabb szereplő, egy nagyobb ország, mint Magyarország hibát vét, abból bármi lehet, akár világháború (Orbán Viktor miniszterelnök a kétnapos koppenhágai csúcs első napján adott interjúban)

A magyar álláspont világos – írta közösségi oldalán Orbán Viktor – „nem akarunk egy integrációba tartozni Ukrajnával, nem akarjuk, hogy a háborút behozzák Európába, és nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét kivigyék Ukrajnába”. Brüsszelben lassan lehajtott fejjel kell járnia egy országnak, ha választói felhatalmazással a háta mögött kiáll az álláspontja mellett. Hazánk például amellett, hogy Ukrajna tagjelölti státusza kinyitja a kaput egy olyan háború előtt, aminek az EU már nemcsak – irreálisan – nagyvonalú támogatója, de elszenvedője lesz.

Ketrecharc ez – idézzük a miniszterelnököt, de mára olyan ellenfelekkel az oktagonban, akik új technikával támadnak.

Az EU-t António Costa, az Európai Tanács elnöke képviseli majd a kétnapos csúcson, ráadásul nehéztüzérséggel érkezik, célkeresztben kifejezetten Magyarország. A tagállami vezetőknek kiküldött meghívólevélben ​Mette Frederiksen dán miniszterelnökkel azt írta, „most vagyunk az Ukrajna ellen vívott orosz agresszív háború negyedik évében. Ez bizonyítja, hogy az erős és biztonságos Európa felépítését célzó kollektív fellépés minden eddiginél fontosabb. Folytatnunk kell a koordinációt, és egységesnek kell maradnunk. Előző csúcstalálkozóink munkájára építve a fókuszban az lesz, hogyan erősítsük Ukrajnát, az általános európai biztonsági helyzet, valamint az, hogyan tegyük Európánkat erősebbé és biztonságosabbá a jelenlegi geopolitikai valóságban, amellyel szembe kell néznünk”. A kollektív fellépés utalás arra, hogy az e heti, koppenhágai csúcstalálkozón a blokk azon szabályai is terítékre kerülnek, amelyek előírják, hogy csak mind a 27 tagállam egyetértésével lehet bővíteni az Európai Uniót.

Így lépnének fel Orbán Viktor ellen

António Costa, az Európai Tanács elnöke az EU fővárosainak támogatását kérte az Ukrajna és Moldova lehetséges tagságával kapcsolatos patthelyzet feloldása érdekében.

A diplomáciai offenzíva célja, hogy megkerüljék Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, aki országa vétóját arra használta fel, hogy megakadályozza Ukrajna útját az unióhoz való csatlakozás felé. A meglévő szabályok ugyanis rögzítik, hogy mind a 27 EU-tagállamnak zöld utat kell adnia a csatlakozási folyamat minden egyes szakaszának.

Moldova, amely ugyan már hivatalos EU-tagjelölt is, Kijevvel párban van a csatlakozási folyamatban, és nem tud továbblépni, amíg meg nem oldódik a patthelyzet. Costa javaslata szerint az úgynevezett tárgyalási klaszterek – a tagsághoz vezető út kulcsfontosságú jogi lépései – az uniós országok minősített többségének beleegyezésével nyithatók meg, nem pedig egyhangú megállapodással. Egy klaszter lezárásához továbbra is az összes uniós főváros támogatása kellene, de a tárgyalások megkezdéséhez szükséges alacsonyabb követelmény lehetővé tenné Ukrajna és Moldova számára, hogy megkezdjék azokat a reformokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy bizonyos szakpolitikai területeken demonstrálják az uniós normák felé tett előrelépést. A tervet ismerő személy szerint akkor sem törne meg a csatlakozás folyamata, ha egy vagy két ország ellenzi azt.

Costa állítólag közvetlenül lobbizott az EU vezetőinél a közelmúltbeli utazásai során,

ahol több európai vezetővel találkozott, valamint a múlt héten New Yorkban az ENSZ Közgyűlése alkalmából tartott kétoldalú tárgyalások során. „A bővítés fontos prioritás az Európai Tanács elnöke számára – mondta a Politicónak egy diplomata. – Úgy tekint erre, mint az EU legfontosabb geopolitikai befektetésére. Ezért tartja fontosnak, hogy »lekövezzük« azokat az utakat, amelyek biztosítják, hogy Ukrajna reformtörekvései kézzelfogható lépésekké váljanak.” Az Európa Tanács elnöke biztos magában, Marta Kos, az EU bővítésért felelős biztosa gyorsan Ukrajnába is utazott, hogy az ország befejezze a jelöltségéhez szükséges jogszabályok átvilágítási folyamatát. „Ukrajna készen áll a következő lépésre. Most a tagállamokon a sor, hogy zöld utat adjanak. Sem Ukrajna, sem Európa nem engedheti meg magának, hogy Ukrajna reformlendülete lelassuljon. Itt az ideje felgyorsítani” – közölte.