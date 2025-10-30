Németország időt kapott, de az orosz olaj kérdése továbbra is nyomás alatt tartja Berlint – merész lépés lenne a teljes államosítás
Németország a tűzzel játszik, ugyanis újra napirendre került az orosz Rosznyeft németországi érdekeltségeinek államosítása, miután az Egyesült Államok szankciókat vezetett be az orosz olajipari vállalattal szemben. Nem először merült fel a németekben a Rosznyeft államosítása, most viszont időt kaptak egy ilyen nagy horderejű döntésre azzal, hogy az Egyesült Államok hat hónapos mentességet adott a német leányvállalatnak. Berlinnek most rendeznie kell a vitatott tulajdonjogi kérdéseket.
Évek óta nagy kérdés, mit kezdjenek az orosz olajipari vállalattal
Az amerikai pénzügyminisztérium alá tartozó Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC) szerdán adta ki a hivatalos engedélyt, mely 2026. április 29-ig marad érvényben. A döntés hátterében az a helyzet áll, hogy
a német Rosznyeft-érdekeltségeket Berlin 2022-ben, az ukrajnai háború kitörése után lefoglalta, és azóta is állami vagyonkezelés alatt tartja.
Az elmúlt hetekben a német kormány intenzív diplomáciai egyeztetéseket folytatott Washingtonnal, miután több bank és partnercég is jelezte: a szankciók miatt megszüntetné kapcsolatát a vállalattal, ami ellátási zavarokat okozhatott volna Németországban.
A Bloomberg értesülései szerint az Egyesült Államok már a hét elején jelezte Berlinnek, hogy kész ideiglenes mentességet biztosítani, ha Németország ígéretet tesz a hosszú távú megoldás kidolgozására. A német kormány eddig többször is meghosszabbította a Rosneft Deutschland ideiglenes vagyonkezelését, mely jelenleg 2025. március 10-én járna le. Bár Berlin próbált egyezségre jutni Moszkvával a németországi érdekeltségek eladásáról, a katari befektetőkkel folytatott tárgyalások végül árkülönbségek miatt meghiúsultak.
Bátor lépés lenne Berlintől az államosítás
A Rosneft Deutschland három német olajfinomítóban rendelkezik részesedéssel, köztük a PCK Raffinerie schwedti üzemében, mely kulcsfontosságú a Berlin környéki üzemanyag-ellátásban. Együttesen ezek a létesítmények Németország finomítókapacitásának mintegy 12 százalékát adják, így működésük stratégiai jelentőségű. A német kormány egészen idáig tartózkodott a teljes államosítástól, attól tartva, hogy az orosz fél megtorló lépésekkel válaszolhat a német cégek oroszországi érdekeltségei ellen.
Most viszont megváltozott a helyzet, ugyanis a német gazdasági minisztériumban két forgatókönyvet vizsgálnak:
- az egyik szerint Berlin tartós felmentést próbál elérni az amerikai szankciók alól,
- a másik pedig a Rosznyeft német érdekeltségeinek állami tulajdonba vételét és későbbi eladását egy külföldi befektetőnek.
A minisztérium szóvivője megerősítette, hogy Washington ideiglenes mentességet biztosított 2026 áprilisáig, ami átmeneti megoldásként szolgál, de nem zárja ki a további lépéseket. A Rosznyeft német érdekeltségeinek értékét az orosz sajtó hétmilliárd dollárra becsüli, de források szerint valós piaci értéke ennél jóval alacsonyabb lehet. Moszkva korábban figyelmeztette Európát: bármilyen államosítási lépés „ellenséges cselekedetnek” minősülne, és válaszlépésekre számíthat az, aki orosz tulajdonú vagyont foglal el.
A Rosneft Deutschland szóvivője, Burkhard Woelki üdvözölte az amerikai döntést, mondván:
Megkönnyebbüléssel fogadtuk az engedély kiadását, és reméljük, hogy ez elősegíti üzleti kapcsolataink normalizálását.
A hat hónapos mentesség tehát időt ad Berlinnek, hogy rendezze a Rosznyeft német vagyonának sorsát, és hosszabb távon biztosítsa az ország energiaellátásának stabilitását. Az ügy ugyanakkor jól mutatja, mennyire kényes egyensúlyban mozog az európai energiapolitika: miközben a kontinens igyekszik leválni az orosz energiáról, a piaci realitások továbbra is szoros gazdasági függést mutatnak.