Németország megúszta az amerikai szankciókat: a Rosznyeft német eszközei ezért kapnak mentességet

A Rosznyeft ellen bejelentett amerikai szankciók nem érintik az orosz olajipari óriás németországi leányvállalatait, melyeket állami felügyelet alá helyeztek az Ukrajna elleni orosz inváziót követően – közölte a német kormány kedden.

A Rosznyeft egyik németországi finomítója / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Az amerikaiak szerint a Rosznyeft németországi leányvállalatait nem érintik a szankciók

Az AFP hírügynökség beszámolója szerint a német gazdasági minisztérium biztosítékokat kapott a releváns amerikai hatóságoktól, hogy a szankciók nem célozzák a Rosznyeft német leányvállalatait, így azokkal továbbra is folytatódhatnak az üzleti tranzakciók. Az amerikai adminisztráció már most is átadott dokumentumokat a biztosítékokról, és a helyzetet tisztázó további iratok is várhatók.

A Rosznyeft németországi eszközeit a német kormány elkobozta, és a szövetségi energiaszabályozó hatóság felügyelete alá helyezte 2022 szeptemberében,

válaszul az Ukrajna elleni orosz támadásra. Bár az intézkedést eredetileg ideiglenesnek szánták, amíg tárgyalnak Moszkvával az eszközök eladásáról, az egyeztetések kudarcot vallottak.

A német hatóságok szerint azonban a Rosznyeft német tevékenysége levált az anyavállalatról, azt nem Oroszországból irányítják, és nem termel pénzt sem az orosz anyavállalat, sem az orosz állam számára. Mivel az amerikai szankciók célja az orosz hadigépezet finanszírozásának leállítása, a német állam által felügyelt cégek büntetése hiábavaló lenne.

A Rosznyeft németországi érdekeltségei között egyebek mellett három olajfinomító is szerepel, melyek fontos szerepet játszanak Németország üzemanyag-ellátásában.