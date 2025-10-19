Kiderült, pontosan mit követel Putyin a háború lezárása érdekében Ukrajnától - ez sokaknak nem fog tetszeni, de egyértelműen előrelépést jelent

Vlagyimir Putyin orosz elnök a héten Donald Trumppal folytatott telefonbeszélgetése során azt követelte, hogy Ukrajna adja át a teljes Donyeck régió irányítását Oroszországnak, ez a háború befejezésének feltétele – számolt be a The Washington Post október 18-án, két magas rangú amerikai tisztviselőre hivatkozva. A Kyiv Independent szemléje szerint Putyin jelezte, hogy hajlandó feladni a részben orosz erők által megszállt Zaporizzsja és Herszon régiók egy részét is, cserébe a Donyeck feletti teljes ellenőrzésért.

Napvilágra került Putyin követelése / Fotó: Anadolu via AFP

Egyes vezető tisztségviselők haladásként tekintenek Putyin legújabb követelésére, mivel az egy fokkal kevésbé drasztikus, mint az orosz elnök augusztusi álláspontja, egyes európai szenior diplomaták viszont úgy látják, Ukrajna szinte biztosan nem menne bele egy ilyen területátadásba. A lapnak egy, az ügyet ismerő diplomata úgy kommentálta a követelést, hogy az olyan,

mintha Ukrajna eladná a lábát a nagy semmiért cserébe.

Trump nyilvánosan nem reagált a Kreml követelésére, de az ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkijjel a Fehér Házban tartott találkozója után mindkét felet arra szólította fel, hogy „állítsák le a gyilkolást és kössenek megállapodást”.

Putyin tizenegy éve próbálja meghódítani a donyecki régiót, de eddig nem járt sikerrel, mivel az ukrán erők, melyek ezt a területet a fővárosuk felé haladó orosz előrenyomulás elleni fő védőbástyájának tartják, rendre visszaverik a támadásokat. Oroszország vagy az orosz támogatású szakadár erők 2014 óta tartják ellenőrzésük alatt a régió egyes részeit, de a teljes területet azóta sem sikerült meghódítaniuk. Az orosz és ukrán erők közötti frontvonalak az elmúlt egy évben nagyrészt stagnáltak, egyik fél sem tett szert jelentős területi nyereségre ebben az időszakban.

Donald Trump azt követően kezdte ismét teljes figyelmét az orosz–ukrán háború rendezésére fordítani, hogy a hét elején közreműködésével sikeresen tűzszünetet kötött egymással Izrael és a Hamász a Gázai övezetet immár két éve háborúban tartó konfliktusában. Az ukrajnai háború lezárása felé éppen Budapesten történhet majd jelentős előrelépés a következő hetekben.