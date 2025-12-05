Csapdába esett ezer ukrán katona a donyecki pokolban: az oroszok elvágták őket a külvilágtól – „Vigyétek ki minket innen, vagy örökre itt maradunk”

Több mint ezer ukrán katona és körülbelül ezer civil rekedt a Donyeck megyei Myrnohradban, amelyet az orosz erők csaknem teljesen bekerítettek – állítja a német BILD-nek nyilatkozó, névtelenséget kérő ukrán katona. A város Pokrovszk közvetlen szomszédságában fekszik, amelyet az orosz csapatok a napokban, 14 hónapnyi harc után foglaltak el.

Myrnohrad romokban hever / Fotó: Anadolu via AFP

Pokrovszk eleste tovább súlyosbította Myrnohrad ellátási helyzetét. A védők szerint a szárazföldi utánpótlási útvonalak gyakorlatilag megszűntek, az ellátás jelenleg kizárólag drónokkal és földi robotplatformokkal lehetséges. „A helyzet kritikus. Még az élelmiszert is nehézséggel tudjuk bejuttatni” – fogalmazott a lapnak a katona.

A harcos által átadott, a BILD által is publikált felvételek és térképek szerint az orosz erők már azokon az útszakaszokon is megjelentek, amelyeken korábban a rotáció és az utánpótlás zajlott. Egy nemrégiben megkísérelt egységcsere közelharccá fajult, ezért a váltóalakulatot vissza kellett vonni a városba.

A katona két lehetőséget lát: vagy szervezett kivonást hajtanak végre Myrnohradból, vagy nagyobb erővel biztosítják a stabil utánpótlási folyosót. „Vigyétek ki minket innen, vagy örökre itt maradunk” – mondta. A BILD megjegyzi, hogy a nyilatkozó személyazonosságát ellenőrizte, a közölt információkat azonban más forrásból nem erősítették meg.

Az ukrán katonai vezetés és a cikk megjelenéséig nem kommentálta a myrnohradi helyzetről szóló állításokat. Myrnohrad (korábbi nevén Dimitrov) a háború előtt 41 ezres lakosú bányászváros volt, ma már szinte teljesen romokban hever.

Hasonló helyzet alakult ki tavaly Avgyijivka és korábban Bahmut elfoglalása előtt is, amikor az ukrán erők az utolsó pillanatig tartották állásaikat, végül azonban jelentős veszteségek árán kellett visszavonulniuk, sokakat hátrahagyva.