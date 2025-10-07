Meggondolta magát a NATO egyik legerősebb tagállama: mégse kell neki az amerikaiak F-35-öse, talált jobb vadászgépet – videón a KAAN

Spanyolország döntése egy olyan időszakban született, amikor több ország, köztük Kanada, Portugália és Svájc is újragondolta az F-35-ös programmal kapcsolatos kötelezettségvállalásait a növekvő költségek, a szoftveres késedelmek, valamint az Egyesült Államok vámpolitikája miatt – írja az Eurasiantimes.

F-35, a vadászgép, amit nem vesz Spanyolország / Fotó: AFP

A spanyol kormány a 2023-as költségvetésében 6,25 milliárd eurót (körülbelül 7,24 milliárd amerikai dollárt) különített el új vadászgépek vásárlására. Akkoriban arról számoltak be, hogy Spanyolország az európai gyártású Eurofighter Typhoon és a Future Combat Air System (FCAS) között fog választani, amely egy következő generációs vadászgép, amelyet Franciaország, Németország és Spanyolország közösen fejlesztett ki.

Az FCAS programot azonban lassítja a francia Dassault Aviation, valamint az európai Airbus közötti iparági rivalizálás.

E bizonytalanság és késedelmek közepette Spanyolország átmeneti megoldásként fontolgatja a török ​​KAAN beszerzését, amíg az FCAS működőképes nem lesz.

A Törökország által fejlesztett ötödik generációs harci repülőgépek a 2030-as évek elejétől állnának szolgálatba.

Spanyolország számára a beszerzése kiegészítő lenne a légierő számára jelenleg rendelkezésre álló Eurofighterekhez – jelentette az El Economista. Indonézia már vásárolt 48 darab KAAN-t. A Jakarta Post arról számolt be, hogy az üzlet értéke körülbelül 10 milliárd dollár lehet.

A KAAN halad előre

Annak ellenére, hogy kifejezetten specifikus vadászgépként tervezték, egyes szakértők úgy vélik, hogy a KAAN egy többcélú vadászgéppé fejlődött, amely jobban hasonlít az F-35-öshöz. A KAAN várhatóan „kiváló képességeket” kínál majd a levegő-levegő és a levegő-föld harci küldetésekhez.

Temel Kotil, a Turkish Aerospace Industries vezérigazgatója 2024 májusában merész kijelentést tett, miszerint „ez a repülőgép jobb, mint az (amerikai) F-35-ös”. „Az F-35 hat tonna lőszert szállít, ez tíz tonnát. Két hajtóművel rendelkezik az F-35 egy hajtóműveséhez képest – tette hozzá. Eközben Törökország azt is bejelentette, hogy ötödik generációs

KAAN vadászgépe nem amerikai F110-es hajtóművekre fog támaszkodni,

és végül a hazai fejlesztésű TF35000-es sugárhajtóművekkel lesz felszerelve.