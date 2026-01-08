Decemberben 1668 milliárd forintos hiányt halmozott fel a központi költségvetés, ami évek óta a legmagasabb havi hiányadat – ez derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartásról közölt előzetes adataiból. Ezzel a tavalyi pénzforgalmi deficit 5738 milliárdon állt meg, ami nagyjából 1600 milliárdos növekedés a magyar költségvetésben 2024 végéhez képest.

Hiába lyukadt ki decemberben a magyar költségvetés, így is nyugodt lehet Nagy Márton / Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

Magyar költségvetés: kétszer is módosított a kormány a hiánycélon, egyik sem sikerült

Eredetileg 4122 milliárd forintos pénzforgalmi hiány mellett tervezte meg a 2025-ös „békeköltségvetést” a kormány, amit aztán többször módosított a lassuló növekedésre hivatkozva:

először 4774 milliárd forintra, majd

novemberben 5055 milliárd forintra emelte.

Tehát a módosított hiánycélt is 700 milliárddal haladta meg a kormány 2025-ben. A hiánycél emelését november elején Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a vártnál lassabb GDP-növekedés és a kormány gazdaságot támogató intézkedéseivel magyarázta, egyúttal bejelentette, hogy a megemeli a 2025-ös és a 2026-os hiánycélt is. Mindkettő esetében az új célkitűzés a 2024. végi 4,9 százalékos hiányszint tartása, a GDP 5 százalékának megfelelő eredményszemléletű deficit lett.

Bár a végleges adatra márciusig várni kell, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón azt mondta, hogy a kormány várakozásainál valamivel kedvezőbb lehetett a tavalyi hiányadat.

Az államháztartás részletes jelentésére is várni kell még, de az elmúlt hónapok adatai alapján az látszik, hogy a költségvetés áfabefizetései rendben vannak. Júliusban írtunk róla, hogy lényegében megszűnt Magyarország egyik legnagyobb problémája, miután a vártnak megfelelően alakulnak egy ideje az áfabefizetések. Noha a gazdaság továbbra sincs kirobbanó formában, és a növekedés csak nagyon lassan akar felpörögni a gyatra külső kereslet következében, a belső fogyasztás helyreállása mégis egyre inkább érződik a költségvetés számaiban. Az áfabefizetések, amelyek 2023-ban gigantikus, 1000 milliárdos lyukat ütöttek a büdzsében, már az év első felében is a terv szerint alakultak, májusban pedig 461 milliárddal több érkezett be belőlük, mint egy évvel korábban.