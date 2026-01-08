Napokon belül a Molé lehet a NIS, de először Amerika jön: ha nem bólint, mindenki megy haza

Egyre közelebb kerül a NIS megvásárlásához a Mol, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón például arról beszélt, hogy a magyar olajtársaság akár már ebben a hónapban le tudja zárni a tárgyalásokat.

A Mol hamarosan megszerezheti a NIS-ben fennálló orosz részesedést / Fotó: Bobica10 / Shutterstock

Az amerikaiak engedélyét is el kell nyernie a Molnak

Mindez meglehetősen optimista menetrendnek tűnik, hiszen a Mol szakemberei csak hétfőn kezdték meg a szerb olajvállalat átvilágítását. Ugyanakkor a magyar vállalat nem a NIS egészét veszi meg feltehetően, hanem csak a Gazprom és a Gazpromnyefty mintegy 56 százalékos tulajdonrészét, illetve annak egy szeletét. A cégben 29,9 százalékos részesedéssel bíró szerb állam ugyanis jelezte, hogy a tranzakció során növelné tulajdonát.

Az amerikai szankciók alá eső NIS december 31-én kapott ideiglenes felmentést az intézkedések hatálya alól, melynek köszönhetően mintegy 85 ezer tonna nyersolaj érkezhet a vállalat pancsovai finomítójába.

Ez a mennyiség csak pár napra lehet elegendő a szerb olajfogyasztás fedezésére, mely 2024-ben mintegy 3,2 millió tonnát tett ki. Azonban a január 23-ig tartó mentesség vége előtt szerb szakértők szerint aligha lehetséges nyélbe ütni a tranzakciót, mivelhogy – mint arra Gulyás Gergely is felhívta a figyelmet – az üzlethez az amerikaiak engedélyére is szükség van.

Az orosz részesedés értékesítésére ugyanakkor egy másik határidő van érvényben, ezt az amerikaiak március 24-ben határozták meg. Ez meghosszabbítható a tárgyalások alakulásának függvényében. Ha a Mol még januárban tényleg képes lezárni a tárgyalásokat az oroszokkal, akkor az üzlet lezárása már a célegyenesbe kerülhet, és az amerikaiak jóindulatát is elnyerheti. Aleksandar Vucic szerb kormányfő is a mielőbbi megegyezést sürgeti.

Ennyiért szerezheti meg a Gazprom részét a Mol

A NIS-ben fennálló orosz pakett lehetséges áráról csak találgatni tudunk, ám várhatóan nem a cég piaci kapitalizációja, hanem inkább annak könyv szerint értéke lehet az irányadó. A szerb vállalatot többek között a szankciók miatt is a tőzsde mindössze nagyjából egymilliárd euróra értékeli, ám a Gazprom ezen a szinten aligha válik meg részesedésétől. A cég 2024. végi könyv szerint értéke ugyanis 3,2 milliárd eurót tett ki, amelyet csökkenthettek valamelyest a szankciók miatti veszteségek, ám nem ekkora mértékben.

Az orosz részesedés nagyjából másfél milliárd euróba kerülhet a Molnak.

A Szerbia üzemanyag-ellátásában kulcsszerepet játszó vállalatban fennálló orosz részesedést a piaci pletykák mintegy 1,5 milliárd euróra teszik, feltehetően valahonnan erről a szintről indulhat majd a Mol és a Gazprom közötti tárgyalás is.