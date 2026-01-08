Deviza
EUR/HUF384,91 +0,08% USD/HUF329,92 +0,13% GBP/HUF443,26 -0,04% CHF/HUF413,39 +0,12% PLN/HUF91,33 -0,06% RON/HUF75,64 +0,04% CZK/HUF15,86 +0,1% EUR/HUF384,91 +0,08% USD/HUF329,92 +0,13% GBP/HUF443,26 -0,04% CHF/HUF413,39 +0,12% PLN/HUF91,33 -0,06% RON/HUF75,64 +0,04% CZK/HUF15,86 +0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX115 586,4 -0,84% MTELEKOM1 844 +0,33% MOL3 116 -1,73% OTP36 590 -1,26% RICHTER10 240 +0,39% OPUS550 +1,64% ANY7 360 +3,26% AUTOWALLIS151,5 0% WABERERS5 280 -0,76% BUMIX10 168,91 +0,2% CETOP4 094,1 +0,54% CETOP NTR2 534,23 -1,19% BUX115 586,4 -0,84% MTELEKOM1 844 +0,33% MOL3 116 -1,73% OTP36 590 -1,26% RICHTER10 240 +0,39% OPUS550 +1,64% ANY7 360 +3,26% AUTOWALLIS151,5 0% WABERERS5 280 -0,76% BUMIX10 168,91 +0,2% CETOP4 094,1 +0,54% CETOP NTR2 534,23 -1,19%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
olajipar
NIS
Mol

Napokon belül a Molé lehet a NIS, de először Amerika jön: ha nem bólint, mindenki megy haza

Hamarabb megállapodhat a NIS megvételéről a magyar olajvállat, mint gondolnánk. A Molnak azonban meg kell szereznie az amerikaiak jóváhagyását is.
K. B. G.
2026.01.08, 13:15
Frissítve: 2026.01.08, 14:25

Egyre közelebb kerül a NIS megvásárlásához a Mol, Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón például arról beszélt, hogy a magyar olajtársaság akár már ebben a hónapban le tudja zárni a tárgyalásokat.

Belgrade,,Serbia,-,June,21,,2021:,Nis,Gazprom,Neft,Logo
A Mol hamarosan megszerezheti a NIS-ben fennálló orosz részesedést / Fotó: Bobica10 / Shutterstock

Az amerikaiak engedélyét is el kell nyernie a Molnak

Mindez meglehetősen optimista menetrendnek tűnik, hiszen a Mol szakemberei csak hétfőn kezdték meg a szerb olajvállalat átvilágítását. Ugyanakkor a magyar vállalat nem a NIS egészét veszi meg feltehetően, hanem csak a Gazprom és a Gazpromnyefty mintegy 56 százalékos tulajdonrészét, illetve annak egy szeletét. A cégben 29,9 százalékos részesedéssel bíró szerb állam ugyanis jelezte, hogy a tranzakció során növelné tulajdonát.

Az amerikai szankciók alá eső NIS december 31-én kapott ideiglenes felmentést az intézkedések hatálya alól, melynek köszönhetően mintegy 85 ezer tonna nyersolaj érkezhet a vállalat pancsovai finomítójába. 

Ez a mennyiség csak pár napra lehet elegendő a szerb olajfogyasztás fedezésére, mely 2024-ben mintegy 3,2 millió tonnát tett ki. Azonban a január 23-ig tartó mentesség vége előtt szerb szakértők szerint aligha lehetséges nyélbe ütni a tranzakciót, mivelhogy – mint arra Gulyás Gergely is felhívta a figyelmet – az üzlethez az amerikaiak engedélyére is szükség van.

Az orosz részesedés értékesítésére ugyanakkor egy másik határidő van érvényben, ezt az amerikaiak március 24-ben határozták meg. Ez meghosszabbítható a tárgyalások alakulásának függvényében. Ha a Mol még januárban tényleg képes lezárni a tárgyalásokat az oroszokkal, akkor az üzlet lezárása már a célegyenesbe kerülhet, és az amerikaiak jóindulatát is elnyerheti. Aleksandar Vucic szerb kormányfő is a mielőbbi megegyezést sürgeti.

Ennyiért szerezheti meg a Gazprom részét a Mol

A NIS-ben fennálló orosz pakett lehetséges áráról csak találgatni tudunk, ám várhatóan nem a cég piaci kapitalizációja, hanem inkább annak könyv szerint értéke lehet az irányadó. A szerb vállalatot többek között a szankciók miatt is a tőzsde mindössze nagyjából egymilliárd euróra értékeli, ám a Gazprom ezen a szinten aligha válik meg részesedésétől. A cég 2024. végi könyv szerint értéke ugyanis 3,2 milliárd eurót tett ki, amelyet csökkenthettek valamelyest a szankciók miatti veszteségek, ám nem ekkora mértékben. 

Az orosz részesedés nagyjából másfél milliárd euróba kerülhet a Molnak.

A Szerbia üzemanyag-ellátásában kulcsszerepet játszó vállalatban fennálló orosz részesedést a piaci pletykák mintegy 1,5 milliárd euróra teszik, feltehetően valahonnan erről a szintről indulhat majd a Mol és a Gazprom közötti tárgyalás is.

Mégis mivel erősödne a Mol portfóliója, ha beszállna a NIS-be? Sorra vettük az ügylet várható hatásait, mutatjuk, mi lesz igazán zsebbenyúlós

A hónap közepén újraindulhat a termelés a NIS amerikai szankciók miatt leállított finomítójában, de csak ideiglenesen. Ezért egyre sürgősebb, hogy megszülessen a Mollal a megállapodás a szerbiai olajvállalat orosz tulajdonosainak a kivásárlásáról. A Világgazdaság sorra vette, az ügylet révén mivel erősödik a Mol portfóliója, ha a társaságnak sikerül beszállnia a NIS-be.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu