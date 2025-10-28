Deviza
Beindult a láncreakció? A nagyolvasztó leállítása után távozhat a Thyssenkrupp vezére is, teljes a bizonytalanság

Alig két hónappal a kinevezése után máris távozik a Thyssenkrupp acélipari üzletágának vezetője, Dennis Grimm. A váratlan lépésre napokkal azután került sor, hogy a vállalat leállította egyik történelmi nagyolvasztóját, és egy súlyos tűzeset is sújtotta a duisburgi gyárat. A háttérben a hírek szerint a Thyssenkrupp cégcsoport vezérigazgatójával való stratégiai vita áll, ami tovább növeli a bizonytalanságot a német ipari óriás jövője körül.
Schweickhardt Gyula
2025.10.28., 16:28

Váratlanul bejelentette távozását Dennis Grimm, a Thyssenkrupp Steel Europe igazgatótanácsának vezetője, gyakorlatilag a vállalat acélipari részlegének első embere – írja jól tájékozott forrásokra hivatkozva a Reuters. Grimm mindössze 2024. augusztus 30. óta töltötte be ezt a pozíciót. A hírt a német Bild hozta nyilvánosságra vállalati forrásokra hivatkozva, amelyek szerint a távozás oka konfliktusa a Thyssenkrupp vezérigazgatójával, Miguel Lopezzel az üzletág stratégiai irányvonaláról. A Thyssenkrupp Steel Europe egyelőre nem kommentálta az értesüléseket.

A duisburgi Thyssenkrupp üzem. /Fotó: NurPhoto via AFP
A duisburgi Thyssenkrupp-üzem / Fotó: NurPhoto via AFP

Sok változás a vállalat háza táján

A vezetőcseréről szóló hír különösen feszült időszakban érte a vállalatot. Németország legnagyobb acélgyártó vállalata, a Thyssenkrupp Steel szerdán leállította a duisburgi 9-es számú kohóját. A nagyolvasztó október 22-én este 22 órakor fejezte be a működését, amivel egy darabka ipartörténelem is lezárult Duisburgban. 

Európa-szerte zárják be a kohókat, csökkentik a termelési kapacitást, és halasztják vagy törlik a beruházásokat a cégek. A Thyssenkrupp különösen erősen függ az autóipar megrendeléseitől; ha például a Volkswagennél visszaesik a gyártás, az azonnal megérződik Duisburgban is.

A Thyssenkrupp négy saját nagyolvasztót üzemeltet Duisburg északi részén, kettőt pedig a Krupp Mannesmann kohóműveknél, a város déli részén.

Már egy éve bejelentették, hogy ezek közül a 9-est és a 8-ast bezárják. 

A döntés gyakorlatilag véget vet a hamborni acélgyártás több évtizedes korszakának. 

„Természetesen nem szívesen állítunk le egyetlen nagyolvasztót sem, de a piaci kilátások miatt lépnünk kell” – mondta még szeptemberben Dennis Grimm, a Thyssenkrupp Steel vezérigazgatója.

A 9-es nagyolvasztó 1962-ben épült, jelenlegi formájában 1987 óta működött egészen múlt hét szerdáig. A 8-as nagyolvasztót akkor kapcsolják le, amikor az új, zöldacélüzem (DRI) működésbe lép. A létesítmény az eredeti tervek szerint 2026 végétől termelt volna, de a határidőt már nem tudják tartani. Sőt, még kitűzött dátum sincs az indításra, Ulrich Greiner Pachter projektvezető szerint az építkezés legalább még két évig tart.

A kohók számának csökkenése hatással lesz a kokszolóüzemre, az erőműre és a nyersanyag-előkészítésre is.

A nagyolvasztók leállításával több száz munkahely szűnik meg Duisburgban. A termelési hálózat átalakítása mintegy 1600 állás megszűnését vonja magával 2029 végéig.

A Thyssenkruppot és a német ipart az ág is húzza

Mint ahogy lapunk megírta, nemrég brutális tűz volt Németország egyik legfontosabb gyárában, a Thyssenkrupp Duisburg-Bruckhausenben működő acélgyárában. A tűz akkora volt, hogy a helyi ivóvíz-szolgáltató arra kérte a lakosságot, hogy fogja vissza a vízfogyasztását, hogy a víztározók gyorsabban megteljenek.

A Thyssenkrupp tájékoztatása szerint a tűz körülbelül 22:15 órakor ütött ki a meleghengerműben. A tűzoltók szombat hajnalra tudták az ellenőrzésük alá vonni. A cég kiemelte, hogy a vészhelyzeti protokoll gyorsan és jól működött.

A Tyssenkrupp a vezető minőségi síkacélgyártók közé tartozik. Az itteni acélgyártás termékeit a mindennapi élet számos területén használják, például az autókban, mosógépekben és egyéb háztartási készülékekben vagy éppen szélturbinákban (szélerőművekben). A tűzben kiégett gyáregységben olyan síkacélt gyártanak, amely egyebek mellett az autóipar számára készül.

Egy hete hasonló történt, október 20-án egy újrahasznosító üzemben csaptak fel a lángok Sontheim településen.

Beindult a láncreakció? A nagyolvasztó leállítása után távozhat a Thyssenkrupp vezére is, teljes a bizonytalanság

