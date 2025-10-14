Deviza
német vállalatok
Thyssenkrupp
Thyssen-Krupp Marine Systems

Megindult a hadiflotta a frankfurti tőzsde felé, ingyenrészvényt kapnak a befektetők

Hétfőtől egy újabb német cég kerül a parkettre. A Thyssenkrupp közzétette, mennyi ingyenrészvényt kapnak a befektetői a TKMS hajógyártóból.
Murányi Ernő
2025.10.14, 20:13

Jövő hétfőn, azaz október 20-án kezdődik a kereskedés a Thyssenkrupp konszernről leválasztott TKMS (Thyssenkrupp Marine Systems) hajógyártó vállalat részvényeivel a frankfurti tőzsdén – derült ki a Thyssenkrupp tőzsdei bevezetésről (IPO) készített, kedden késő este kiadott tájékoztatóból.

Media reports: Thyssenkrupp Group to be broken up.
A Thyssenkrupp logója / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Ingyenrészvényt kapnak a Thyssenkrupp részvényesei

A tőzsdére lépés időzítését indokolja, hogy a TKMS – a többi német védelmi céghez hasonlóan – várhatóan extrém profitot termel a növekvő globális védelmi ipari kiadásokból. 

A 63,52 millió TKMS-részvény 49 százalékát automatikusan jóváírják a Thyssenkrupp részvényeseinek értékpapírszámláin. Minden 20 Thyssenkrupp-részvényük után egy TKMS-részvényt kapnak a tulajdonosok. 

A Ruhr-vidéki székhelyű vállalat hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a hajógyártóban a fennmaradó 51 százalékos többségi részesedést magának tartja meg.

A TKMS tőzsdei bevezetésével új fejezetet nyitunk a Thyssenkrupp történetében

– emelte ki Miguel Lopez vezérigazgató, hozzátéve, hogy ez a lépés növekedési kilátást teremt és közvetlen tőkepiaci hozzáférést biztosít a TKMS-nek. Ezenkívül a részvényesek most már közvetlenül is részesülhetnek a Thyssenkrupp AG mellett a TKMS sikereiből is.

Ezzel átláthatóságot, választási szabadságot és új cselekvési teret biztosítunk befektetőinknek

– tette hozzá.

Jól megy a TKMS-nek

A frankfurti tőzsdére tartó vállalat tengeralattjárókat, fregattokat és más hadihajókat is gyárt, és körülbelül 9100 embert foglalkoztat – írja a Wirtschaftswoche. 

A cég a tengeri védelmi technológiák vezető globális szállítója, amely nem nukleáris tengeralattjárókat, hadihajókat és integrált tengerészeti rendszereket gyárt. A tervezési, fejlesztési és gyártási szektorban is tevékenykedik, valamint tengerészeti biztonsági technológiákat és szolgáltatásokat is kínál a hajók teljes életciklusára kalibrálva.

A tájékoztató szerint a TKMS nettó nyereségének mintegy 30-50 százalékát tervezi osztalékként kifizetni a jelenlegi, október elsején megkezdett 2025/26-os pénzügyi évétől kezdődően. Az elmúlt, 2024/25-ös évre még nem fizetnek osztalékot.

A lezárt üzleti év első kilenc hónapjában a TKMS különben 75,2 millió eurós nettó nyereséget ért el az egy évvel korábbi 62,1 millió euró után, miközben éves bázison 1,41 milliárd euróról 1,59 milliárdra emelkedtek a bevételei. A június végi 18,6 milliárd eurós rendelésállománya pedig minden idők legnagyobb értéke ezen a soron.

 

