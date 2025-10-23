Új vizeken a Thyssenkrupp csoport

Október 20-án, hétfőn sor került a Thyssenkrupp tengerészeti üzletágának a TKMS-nek (ThyssenKrupp Marine Systems) a leválasztására és önálló tőzsdei bevezetésére, melyet még augusztusban hagyott jóvá a Thyssenkrupp rendkívüli közgyűlése. A hadiipari anyavállalat a tranzakciót követően is megtartott 51 százalékos részesedést, a maradék 49 százalékot pedig szétosztotta a részvényesei között, mégpedig oly módon, hogy minden 20 Thyssenkrupp-részvény után járt 1 db TKMS-részvény.

Izgalmas befektetés a hadiipar / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Piacvezető egy hadiipari szegmensben

Új részvényeket nem bocsátottak ki, és közvetlen részvényértékesítés sem történt. Így viszont nem volt mihez igazodni az első kereskedési napon, referenciapont hiányában pedig rendkívül izgalmasan alakult az első kereskedési nap, a 60 eurós nyitóárat követően napon belül egészen 107 euróig ugrott az árfolyam, majd a nap végére 91,38 euróra korrigált, ahonnan a kereskedés első pár napjában 80 euró környékére csúcsozott le az árfolyam.

A TKMS tevékenysége három üzletágra különül el:

tengeralattjárókra,

felszíni hajókra, valamint

a hajózásban használatos elektronikai eszközökre ATLAS név alatt.

Az utóbbiba tartoznak a szonár- és aknavédelmi rendszerek, távvezérelt vízi járművek és további elektronikai, szenzoros rendszerek is. A TKMS piacvezető a nem nukleáris meghajtású tengeralattjárók tekintetében, 2024-ben 976 millió eurót ért el ez a szegmens. A második legnagyobb szegmens az elektronikai eszközök 590 millió eurós realizált árbevétellel. Míg a legkisebb a (felszíni) hajók szegmense 571 millió eurós árbevétellel. Ez az üzletág elsősorban különböző méretű fregattokat gyárt, de kínálatában szerepel különleges sarkkutató hajó is.

A leányvállalat leválasztásával a Thyssenkrupp célja megmutatni, hogy a konglomerátum egyes elemei külön-külön mennyire értékesek, és ezen keresztül rávilágítani arra, hogy mennyire jelentős diszkonton forog az egész cégcsoport. Ehhez kedvező piaci környezetet teremtett a hadiipari megrendelések felfutása és a hadiipari részvények idei szárnyalása.