Új vizeken a Thyssenkrupp csoport
Október 20-án, hétfőn sor került a Thyssenkrupp tengerészeti üzletágának a TKMS-nek (ThyssenKrupp Marine Systems) a leválasztására és önálló tőzsdei bevezetésére, melyet még augusztusban hagyott jóvá a Thyssenkrupp rendkívüli közgyűlése. A hadiipari anyavállalat a tranzakciót követően is megtartott 51 százalékos részesedést, a maradék 49 százalékot pedig szétosztotta a részvényesei között, mégpedig oly módon, hogy minden 20 Thyssenkrupp-részvény után járt 1 db TKMS-részvény.
Piacvezető egy hadiipari szegmensben
Új részvényeket nem bocsátottak ki, és közvetlen részvényértékesítés sem történt. Így viszont nem volt mihez igazodni az első kereskedési napon, referenciapont hiányában pedig rendkívül izgalmasan alakult az első kereskedési nap, a 60 eurós nyitóárat követően napon belül egészen 107 euróig ugrott az árfolyam, majd a nap végére 91,38 euróra korrigált, ahonnan a kereskedés első pár napjában 80 euró környékére csúcsozott le az árfolyam.
A TKMS tevékenysége három üzletágra különül el:
- tengeralattjárókra,
- felszíni hajókra, valamint
- a hajózásban használatos elektronikai eszközökre ATLAS név alatt.
Az utóbbiba tartoznak a szonár- és aknavédelmi rendszerek, távvezérelt vízi járművek és további elektronikai, szenzoros rendszerek is. A TKMS piacvezető a nem nukleáris meghajtású tengeralattjárók tekintetében, 2024-ben 976 millió eurót ért el ez a szegmens. A második legnagyobb szegmens az elektronikai eszközök 590 millió eurós realizált árbevétellel. Míg a legkisebb a (felszíni) hajók szegmense 571 millió eurós árbevétellel. Ez az üzletág elsősorban különböző méretű fregattokat gyárt, de kínálatában szerepel különleges sarkkutató hajó is.
A leányvállalat leválasztásával a Thyssenkrupp célja megmutatni, hogy a konglomerátum egyes elemei külön-külön mennyire értékesek, és ezen keresztül rávilágítani arra, hogy mennyire jelentős diszkonton forog az egész cégcsoport. Ehhez kedvező piaci környezetet teremtett a hadiipari megrendelések felfutása és a hadiipari részvények idei szárnyalása.
A számok tényleg látványosak. A frissen debütált TKMS piaci kapitalizációja 5 milliárd euró, a Thyssenkruppé pedig 5,7 milliárd euró, melyből ugye az 51 százalékos részesedés miatt 2,5 milliárdot a TKMS-ben meglévő részesedés tesz ki. Szintén érdemes megemlíteni a 2023-ban leválasztott Thyssenkrupp Nucerát is, melynek piaci kapitalizációja 1,2 milliárd euró, ami az 50 százalékos részesedésen keresztül 600 milliós értéket képvisel a Thyssenkrupp csoport számára. Ergo a két leányvállalat együtt 3,1 milliárd eurós értéket ad, és az összes többi Thyssenkrupp-eszköz együttes aktuális piaci értéke csak 2,6 milliárd euró.
A TKMS 2024-ben 151 millió eurós EBITDA-t ért el, ami 27,7-es visszatekintő EV/EBITDA-értékeltséget jelent, ezzel a drágább hadiipari cégek közé tartozik, hiszen a peer-group mediánja 18,1, átlaga pedig 22,9-es értékeltségi szorzó.
A társaság becslése szerint középtávon éves árbevétele 10 százalékkal bővülhet, míg a piac bővülése csak 8 százalék lehet, az EBIT-marzs pedig a 7 százalékot is meghaladhatja a tavalyi 4 százalékkal szemben. Ezekre a paraméterekre egy egyszerű modellt építve, feltételezve, hogy az árbevétel-arányos amortizáció változatlan marad, 340 millió eurós EBITDA-eredményt termelhet meg a társaság 2029-re, ami a legtávolabbi pont, ahol a peer-group értékeltség még rendelkezésünkre áll. Ez 2029-re 12,3 körüli előretekintő EV/EBITDA-mutatót jelentene, a peer group 10-et közelítő átlagával szemben.
Egy szó, mint száz, véleményünk szerint a magas értékeltségű szektoron belül is inkább a drágább részvények közé tartozik a TKMS.