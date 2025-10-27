Ennyi volt: 60 év után leállították Németország legendás kohóját, nem éri már meg – videón az európai acélgyártás drámai pillanata

Németország legnagyobb acélgyártó vállalata, a Thyssenkrupp Steel leállította a duisburgi 9-es számú kohóját szerdán. A nagyolvasztót október 22-én este 22 órakor fejezte be a működését, amivel egy darabka ipartörténelem is lezárult Duisburgban – jelentette a WAZ.

A Thyssenkrupp Steel lépésével több száz munkahely szűnik meg / Fotó: Wolfgang Rattay / Reuters

Európa-szerte zárják be a kohókat, csökkentik a termelési kapacitást, és halasztják vagy törlik a beruházásokat a cégek. A Thyssenkrupp különösen erősen függ az autóipar megrendeléseitől; ha például a Volkswagennél visszaesik a gyártás, az azonnal megérződik Duisburgban is.

A Thyssenkrupp történelmi lépést tett

A Thyssenkrupp négy saját nagyolvasztót üzemeltet Duisburg északi részén, kettőt pedig a Krupp Mannesmann kohóműveknél, a város déli részén.

Már egy éve bejelentették, hogy ezek közül a 9-est és a 8-ast bezárják.

A döntés gyakorlatilag véget vet a hamborni acélgyártás több évtizedes korszakának.

„Természetesen nem szívesen állítunk le egyetlen nagyolvasztót sem, de a piaci kilátások miatt lépnünk kell” – mondta még szeptemberben Dennis Grimm, a Thyssenkrupp Steel vezérigazgatója.

A 9-es nagyolvasztó 1962-ben épült, jelenlegi formájában 1987 óta működött egészen múlt hét szerdáig. A 8-as nagyolvasztót akkor kapcsolják le, amikor az új, zöldacél (DRI) üzem működésbe lép. A létesítmény az eredeti tervek szerint 2026 végétől termelt volna, de a határidőt már nem tudják tartani. Sőt, még kitűzött dátum sincs az indításra, Ulrich Greiner Pachter projektvezető szerint az építkezés legalább még két évig tart.

A kohók számának csökkenése hatással lesz a kokszolóüzemre, az erőműre és a nyersanyag-előkészítésre is.

A nagyolvasztók leállításával több száz munkahely szűnik meg Duisburgban. A termelési hálózat átalakítása mintegy 1 600 állás megszűnését jelenti 2029 végéig.

A Thyssenkruppot és a német ipart az ág is húzza

Mint ahogy lapunk megírta, a hétvégén brutális tűz volt Németország egyik legfontosabb gyárában, a Thyssenkrupp Duisburg-Bruckhausenben működő acélgyárában. A tűz akkora volt, hogy a helyi ivóvízszolgáltató arra kérte a lakosságot, hogy fogja vissza a vízfogyasztását, annak érdekében, hogy a víztározók gyorsabban megteljenek.