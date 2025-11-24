Hivatalosan is elismerték, gigantikus aranykészletre bukkantak: hetven éve nem volt ilyen, de titkos a pontos helyszín – az utolsó grammig felvásárolják a kínaiak
Kína bejelentette, hogy Liaoning tartományban fedezték fel az ország történetének legnagyobb aranykészletét 1949 óta. A Dadonggou lelőhely mintegy 1 444 tonna aranyat rejthet, értéke meghaladhatja a 166 milliárd eurót, miközben az arany ára rekordmagasságban van. A feltárás mindössze 15 hónap alatt zajlott le, ami rendkívül gyorsnak számít ekkora mennyiség esetén.
A kínai Természeti Erőforrások Minisztérium pénteken jelentette be a Dadonggou lelőhely felfedezését, ahol 2,586 millió tonna érctartalékot találtak, az átlagos aranytartalom 0,56 gramm/tonna.
Ez a legnagyobb egyetlen aranyfelfedezés az ország történetében a Népköztársaság megalapítása óta.
Az állami Liaoning geológiai és bányászati csoport közel ezer szakembert és munkást mozgósított, a feltárás rekordidő alatt, mindössze 15 hónap alatt zajlott le.
A lelőhely gazdasági szempontból kiaknázható, de az Euronews értesülései alapján az arany alacsony minőségű. A pontos helyszínt csak a keleti Liaoning tartomány szintjén közölték, ami a stratégiai titoktartásra utal. A felfedezés a globális aranykereslet növekedése közepette érkezett: az árak az idei évben rekordot döntöttek, a gyenge dollár, a geopolitikai feszültségek és a központi bankok vásárlásai hajtották fel azokat.
Megállíthatatlan a kínai aranyláz
Kína az elmúlt években felgyorsította ásványkincs-felderítési programját: 2024-ben több mint ezertonnás lelőhelyet találtak Hunan tartományban, októberben pedig Gansu tartományban több mint 40 tonnát. Az ország 2024-ben 377,24 tonna aranyat termelt, ami 0,56 százalékos növekedés az előző évhez képest. A hazai kereslet ugyanebben az évben 985,31 tonnára nőtt, a befektetési aranyrudak és érmék iránti kereslet 24 százalékkal emelkedett. Elemzők szerint a trend a kínai középosztály növekvő érdeklődését tükrözi a vagyon védelme iránt, a bizonytalan globális gazdasági környezetben pedig az arany egyre népszerűbb biztonságos befektetés lett.
A felfedezés stratégiai jelentősége is kiemelkedő: Kína már most is a világ egyik legnagyobb aranytermelője, és a Dadonggou lelőhely további erősítést adhat Peking globális piaci pozíciójának.
Nemsokkal korábban a Vangu lelőhelyen több mint ezer tonna aranyat fedeztek fel, amely mintegy kétezer méteres mélységben húzódik.
Bár a helyszínt elsősorban kínai források ismerik, a nemzetközi szakértők még nem végeztek független vizsgálatot, így a pontos mennyiség ellenőrzése folyamatban van.
Az arany iránti kereslet folyamatosan nő a bizonytalan geopolitikai helyzet és a gazdasági kilátások miatt, ezért a felfedezés nemcsak gazdasági, hanem stratégiai szempontból is rendkívül fontos. Az arany továbbra is kulcsfontosságú menedékeszköz marad, és Kína új lelőhelye biztosítja, hogy az ország hosszú távon is meghatározó szereplő maradhasson a nemzetközi aranypiacon.
