Fokozódik a feszültség: újabb ország szankcionálja a kínai csipeket – ezzel indokolja lépését a kormány

Újabb fejezetéhez ért a globális csipháború. A holland kormány vasárnap bejelentette, hogy rendkívüli döntést hozott, és beavatkozik a kínai tulajdonú Nexperia ügyébe, mivel a gyártó veszélyt jelenthet a holland és az európai gazdasági biztonságra. A hollandiai székhelyű cég tulajdonosa, a Wingtech hétfőn bejelentette, hogy lépéseket fog tenni jogai védelmében, és kormányzati támogatást fog kérni.

Újabb ország fogalmazott meg aggodalmakat a kínai gyártású csipekkel szemben / Fotó: Shutterstock

A holland kormány lépése tovább fokozhatja a feszültségeket az Európai Unió és Kína között, amely az elmúlt hónapokban a kereskedelmi háború és Peking Moszkvával való kapcsolata miatt már így is megnövekedett – írta a BBC.

A Nexperia korábban már kénytelen volt eladni walesi Newportban található szilíciumcsipgyárát, miután parlamenti képviselők és miniszterek nemzetbiztonsági aggályokat fogalmaztak meg. A vállalat jelenleg egy nagy-britanniai gyárral rendelkezik Stockportban.

A holland kormány tájékoztatása szerint a gazdasági minisztérium a Nexperián belüli súlyos irányítási hiányosságokra hivatkozva alkalmazta az áruk rendelkezésre állásáról szóló törvényt. A törvény célja, hogy Hága kivételes körülmények között beavatkozhasson a vállalatok ügyeibe. Ilyen körülmények közé tartozik az ország gazdasági biztonságát fenyegető veszélyek elkerülése és a kritikus áruk ellátásának biztosítása.

A mostani beavatkozás célja az, hogy megakadályozza azt a potenciális helyzetet, amelyben a Nexperia csipjei vészhelyzetben elérhetetlenné válnának. A holland kormány szerint a Nexperia működése veszélyt jelent a kritikus technológiai ismeretek és képességek folytonosságára és megőrzésére holland és európai területen. A kormány közleménye nem részletezte, miért tartja kockázatosnak a vállalat működését. A gazdasági miniszter szóvivője a BBC-nek azt mondta, hogy nincs további információ, amit megoszthatnának.

A Nexperia autókban és fogyasztói elektronikai eszközökben használt félvezetőket gyárt. A vállalat termelése a hollandiai kormánydöntést ellenére a megszokott rend szerint folytatódhat.

A Nexperia anyavállalatának, a Wingtechnek a részvényei a sanghaji tőzsdén hétfő reggel 10 százalékkal estek. A Wingtech is azok közé a cégek közé tartozik, amelyeket az Amerikai Egyesült Államok felvett az úgynevezett Entity Listre, a Washington által kereskedelmi korlátozásokkal sújtott cégek listájára. A szabályozás értelmében az amerikai cégek nem exportálhatnak amerikai gyártmányú árukat a listán szereplő vállalkozásoknak, kivéve, ha külön engedélyt kapnak rá.