Fokozódik a feszültség: újabb ország szankcionálja a kínai csipeket – ezzel indokolja lépését a kormány

Újabb fejezetéhez ért a globális csipháború. A holland kormány vasárnap bejelentette, hogy rendkívüli döntést hozott, és beavatkozik a kínai tulajdonú Nexperia ügyébe, mivel a gyártó veszélyt jelenthet a holland és az európai gazdasági biztonságra. A hollandiai székhelyű cég tulajdonosa, a Wingtech hétfőn bejelentette, hogy lépéseket fog tenni jogai védelmében, és kormányzati támogatást fog kérni.
A holland kormány lépése tovább fokozhatja a feszültségeket az Európai Unió és Kína között, amely az elmúlt hónapokban a kereskedelmi háború és Peking Moszkvával való kapcsolata miatt már így is megnövekedett – írta a BBC.
A Nexperia korábban már kénytelen volt eladni walesi Newportban található szilíciumcsipgyárát, miután parlamenti képviselők és miniszterek nemzetbiztonsági aggályokat fogalmaztak meg. A vállalat jelenleg egy nagy-britanniai gyárral rendelkezik Stockportban.
A holland kormány tájékoztatása szerint a gazdasági minisztérium a Nexperián belüli súlyos irányítási hiányosságokra hivatkozva alkalmazta az áruk rendelkezésre állásáról szóló törvényt. A törvény célja, hogy Hága kivételes körülmények között beavatkozhasson a vállalatok ügyeibe. Ilyen körülmények közé tartozik az ország gazdasági biztonságát fenyegető veszélyek elkerülése és a kritikus áruk ellátásának biztosítása.
A mostani beavatkozás célja az, hogy megakadályozza azt a potenciális helyzetet, amelyben a Nexperia csipjei vészhelyzetben elérhetetlenné válnának. A holland kormány szerint a Nexperia működése veszélyt jelent a kritikus technológiai ismeretek és képességek folytonosságára és megőrzésére holland és európai területen. A kormány közleménye nem részletezte, miért tartja kockázatosnak a vállalat működését. A gazdasági miniszter szóvivője a BBC-nek azt mondta, hogy nincs további információ, amit megoszthatnának.
A Nexperia autókban és fogyasztói elektronikai eszközökben használt félvezetőket gyárt. A vállalat termelése a hollandiai kormánydöntést ellenére a megszokott rend szerint folytatódhat.
A Nexperia anyavállalatának, a Wingtechnek a részvényei a sanghaji tőzsdén hétfő reggel 10 százalékkal estek. A Wingtech is azok közé a cégek közé tartozik, amelyeket az Amerikai Egyesült Államok felvett az úgynevezett Entity Listre, a Washington által kereskedelmi korlátozásokkal sújtott cégek listájára. A szabályozás értelmében az amerikai cégek nem exportálhatnak amerikai gyártmányú árukat a listán szereplő vállalkozásoknak, kivéve, ha külön engedélyt kapnak rá.
Szeptemberben az amerikai kereskedelmi minisztérium tovább szigorította a korlátozásokat, és felvette a listára az összes olyan céget, amelynek többségi tulajdonosa kínai vállalat.
A globális félvezető-ellátási láncban működő vállalatok felkészülnek az eszkalálódó kereskedelmi háború okozta fennakadásokra, miután Kína korlátozásokat vezetett be a ritkaföldfémásványok exportjára, Trump elnök pedig válaszul további vámokat és szoftverexport-korlátozásokat rendelt el az ázsiai ország ellen.
Kína intézkedései – amelyek eddig a legcélzottabb lépések a ritkaföldfémek ellátásának korlátozására – Peking első komoly kísérletét jelentik arra, hogy kiterjessze joghatóságát külföldi vállalatokra, megcélozva a félvezetőipart. Ez fenyegeti a mesterségesintelligencia-forradalmat hajtó csipek gyártását. Az intézkedések hatására Donald Trump amerikai elnök pénteken bejelentette, hogy további 100 százalékos vámot vet ki Kínára, valamint exporttilalmat rendel el „bármilyen és minden kritikus szoftverre”.
