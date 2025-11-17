Deviza
Háborút indít a Google ellen a versenyhatóság – így téveszthette meg a magyar fogyasztókat a keresőóriás

A Gazdasági Versenyhivatal vizsgálatot indított a legnagyobb online keresővel szemben. A gyanú szerint az MBH Bank nevével visszaélő csaló oldalak fizetett hirdetésként jelenhettek meg a Google keresőjében.
VG
2025.11.17, 10:55
Frissítve: 2025.11.17, 11:20

Versenyfelügyeleti eljárást indított a Google ellen a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). A hivatal gyanúja szerint a Google Ireland Limited a Google Ads hirdetési platformján nem ellenőrizte megfelelően az adathalász hirdetéseket, ezért azok fizetett tartalomként, illetve a Google kereső a találati listájának elején jelenhettek meg. Mindez a versenyhatóság szerint hozzájárulhatott ahhoz, hogy a fogyasztók kockázatos weboldalakra kerüljenek vagy kicsalják tőlük a banki belépési adataikat.

Munich branch of Google, AI, mesterséges intelligencia, google
Adathalász hirdetések lehettek a Google platformján, a GVH megvizsgálja / Fotó: DPA / APF

A hatóság hétfői közleménye szerint a Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy az amerikai óriáscég Írországban bejegyzett leányvállalata, a Google Ireland Limited 2025. március 15-től kezdődően valószínűsíthetően nem a szakmai gondosság követelményeknek megfelelően járt el a Google Ads hirdetési platformjának működtetése során. A globális technológiai vállalkozás valószínűsíthetően nem ellenőrizte megfelelően, hogy a megjelenő adathalász hirdetések megfelelnek-e a saját irányelveinek és a jogszabályi előírásoknak, valamint elmulasztotta az adathalász domain fiókok időben történő letiltását, annak ellenére, hogy fel kellett volna ismernie azok veszélyességét és meg kellett volna tennie a szükséges intézkedéseket a további megtévesztések megelőzése érdekében.

Ennek következtében az MBH Bank Nyrt. nevével visszaélő adathalász célú, hamis banki weboldalak – mint például mbhbank.nu, mhbbauk.com, mhhbunk.com – fizetett hirdetésként jelentek meg a Google kereső találati listájának élén. Így ha a felhasználó az MBH Bank Nyrt.-vel kapcsolatos kulcsszavakra keresett rá (például: „MBH Bank belépés”, „MBH netbank”), ezek a megtévesztő hirdetések kiemelt pozícióban jelentek meg a Google keresőoldalain, megelőzve az MBH Bank Nyrt. hivatalos weboldalára mutató linkeket is.

A GVH szerint ez a kereskedelmi gyakorlat valószínűsíthetően alkalmas volt arra, hogy a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára késztesse, amelyet nem hozott volna meg. A Google ezen magatartásával valószínűsíthetően megsértette a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmára vonatkozó jogszabályi előírásokat.

A nemzeti versenyhatóság kiemelte, hogy a versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. A GVH felhívja a figyelmet arra, hogy a versenytörvény szerint az ügyfélnek a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére való felhívásától az annak teljesítéséig terjedő időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

A GVH megjegyezte, hogy szerinte Magyarország a világ legbiztonságosabb országai közé tartozik, ahol az online-, illetve kibercsalások jelentik az egyik legjelentősebb veszélyt a fogyasztókra, illetve a vállalkozásokra. A hazai bűnügyi statisztikák azt mutatják, hogy a bűncselekmények között folyamatosan nő a kibercsalások aránya, így ezek visszaszorítása meghatározó biztonsági kritérium. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai alapján 2024-ben az online visszaélések, illetve adathalász kibercsalások több mint 30 milliárd forint kárt okoztak a magyar lakosságnak.

Brüsszel lecsap a Google-ra, a keresések eltérítésével vádolják – a sajtó jogai és a piaci verseny sérülhettek

Az Európai Bizottság november 11-én hivatalosan is eljárást indított annak tisztázására , hogy a Google tisztességes, észszerű, és nem diszkriminatív feltételek mellett biztosít-e hozzáférést a kiadók weboldalaihoz a Google-keresőben. A kérdés azért került előtérbe, mert az uniós digitális piacokról szóló rendelet (Digital Markets Act, DMA) kifejezetten előírja ezt a kötelezettséget minden úgynevezett kapuőrvállalat számára.

A brüsszeli vizsgálat középpontjában a Google úgynevezett „site reputation abuse policy”-ja áll, azaz, a „webhely hírnevével való visszaélésre vonatkozó irányelvek”. A bizottság monitorozása szerint előfordulhat, hogy a vállalat e szabály alapján – mely elvileg a keresési rangsor manipulálását célzó gyakorlatok kiszűrésére szolgál – hátrasorolja egyes sajtótermékek és más kiadók tartalmait a keresési találatok között, ha azok kereskedelmi partnerektől származó vagy azokhoz köthető tartalmakat jelenítenek meg.

