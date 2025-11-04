Deviza
Méregdrága luxuskastélyt vásárolt George Lucas

Bár az elmúlt hónapokban eléggé pang a londoni luxusingatlanok piaca, azért néhány tehetős – főként amerikai – vásárló nem sajnált igen súlyos összeget fizetni egy-egy házért a környéken. Közéjük csatlakozott nemrégiben George Lucas is, a Star Wars-univerzum atyja szeptemberben tett szert egy kastélyra a brit fővárosban.
VG
2025.11.04, 18:27

Bár filmesként régóta nem túl aktív – legutóbb a két éve megjelent Indiana Jones és a sors tárcsája munkálataiban vett részt produceri minőségben, a rendezői székben pedig húsz éve, a Star Wars-előzménytrilógia harmadik része, a Sithek bosszúja kapcsán láthattuk utoljára – George Lucas azért időről időre hallat magáról, most éppen egy nagy értékű ingatlanügylet kapcsán került be a hírekbe. 

George Lucas
George Lucas Londonban vett magának egy luxusingatlant/Fotó: AFP

Bár a világszerte tapasztalható gazdasági visszaesés a londoni luxusingatlanok piacán is erősen érezhető, a keresletet ráadásul az illetékek növekedése és a magas jövedelmű külföldi állampolgárokra vonatkozó kedvező adózási szabályok átalakítása is eléggé visszavágta.

A LonRes kutatása szerint idén szeptemberben a tavaly ilyenkori adatokhoz képest 41 százalékkal kevesebb olyan ingatlan cserélt gazdát London környékén, amelynek értéke meghaladta az 5 millió fontot.

Így is akadnak azonban jó néhányan, akik nem sajnálnak akár több tízmillió fontot fizetni egy-egy házért, főként dúsgazdag amerikaiak vettek ekkora összegért luxuskategóriájú ingatlanokat a brit fővárosban.

Csillagászati összeget fizetett londoni házáért George Lucas

Hozzájuk csatlakozott szeptemberben George Lucas, akinek összvagyonát a Bloomberg 6,6 millárd dollárra becsüli. Arról, hogy a Star Wars és az Indiana Jones-filmek atyja mennyiért vásárolt magának kastélyt, illetve rajta kívül kik költöttek hasonló mennyiségű pénzt ingatlanvásárlásra, ide kattintva olvashat többet az Origo felületén.

 

 

 

