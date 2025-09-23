Újra pénzeső hullhat a Disney-re: végre visszatér a Star Wars a mozikba – A Mandalóri és Grogu dollármilliárdokat termelhet az egeres cégnek

A film érdekességei közé tartozik:

Sigourney Weaver egy Új Köztársasági parancsnokot alakít, akinek valódi szerepe körül sok a találgatás.

Felbukkan Rotta, Jabba a Hutt fia , méghozzá meglepő külsővel.

Visszatérhet a rajongók egyik kedvenc gonosza, Moff Gideon Giancarlo Esposito alakításában.

A látványvilágot a megszokott űrwestern hangulat mellett új világok és idegen lények gazdagítják, a zenéért pedig a sorozatban is remekelő Ludwig Göransson felel, aki azóta Christopher Nolan új állandó zeneszerzője is lett.

Elég lesz A Mandalóri és Grogu ahhoz, hogy visszacsábítsa a Star Wars-rajongókat a mozikba?

A film 2026 májusában kerül a mozikba, ráadásul IMAX-verzióban is, ami tovább növelheti a nézőszámot, hiszen egyre népszerűbbek ezek a fajta vetítések. A kérdés az, mennyire képes újra a mozikba csábítani a rajongókat, akik az elmúlt években inkább a streamingre szoktak rá.

Ha a sorozat sikere és a rajongói bázis lelkesedése mérvadó, A Mandalóri és Grogu jó eséllyel újabb milliárdos bevételt hozhat a Disney-nek.

Arról nem is beszélve, hogy ha igazak a pletykák, akkor ez a film egy új, egymáshoz lazán kapcsolódó trilógiát vezethet fel, mely A Birodalom örökösei című, kimondottan népszerű Star Wars-könyvet dolgozhatja fel. Korábban a Lázadók animációs sorozatban már megjelent a könyv ikonikus alakja, Thrawn főadmirális, akit a sorozat végén egy ismeretlen galaxisba száműztek. Az Ahsoka sorozatban viszont visszatért, időben pedig nagyjából A Mandalóri sorozat vége után járunk. Tehát minden esély megvan arra, hogy Din Jarin és Grogu egy új, hosszabb utazásra invitálja a Star Wars-rajongókat. Ha ez megvalósul, úgy biztosan újra láthatjuk Luke Skywalkert és barátait, ugyanis ők is kulcsszereplők az említett könyvben.

Az Erő sötét oldala húsz évvel később erősebb, mint valaha

Húsz évvel az eredeti premier után, áprilisban ismét meghódította a mozikat a Star Wars III. rész – A Sithek bosszúja. A jubileumi újrakiadás rögtön a második helyre ugrott a bevételi listán, 25,2 millió dollárral (8,9 milliárd forint). A Bűnösök című film kivételével minden más produkciót maga mögé szorított – többek közt az akkor már negyedik hete futó Minecraft-filmet is. A Sithek bosszúja idei újraforgalmazása tehát kifejezetten sikeres: nemcsak a nosztalgiafaktor hajtotta előre, hanem az is, hogy mára a film kultstátuszba emelkedett. Végül a film világszerte 55 millió dollárt termelt, ami hat nap alatt kimondottan szép szám egy újrakiadástól.