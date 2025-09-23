Deviza
Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
Újra pénzeső hullhat a Disney-re: végre visszatér a Star Wars a mozikba – A Mandalóri és Grogu dollármilliárdokat termelhet az egeres cégnek

Új fejezet nyílik a Star Wars-univerzumban: Din Djarin és Baby Yoda története a sorozat után most először a mozivászonra költözik. A Mandalóri és Grogu című film 2026 májusában debütál, és a várakozások szerint nemcsak látványos akciókkal és új világokkal bővíti a galaxis történetét, hanem mélyebb betekintést is nyújt a Birodalom bukása utáni évek politikai és katonai feszültségeibe. A rajongók számára ez lehet az a film, amely hidat képez a sorozatok és a klasszikus Star Wars-mozik között.
Gergely Máté
2025.09.23., 09:40

A Star Wars-univerzum rajongói számára nincs nagyobb öröm, mint amikor kedvenc karaktereik a kis képernyőről a mozivászonra költöznek: 2026 májusában ugyanis végre bemutatják A Mandalóri és Grogu című filmet, mely Din Djarin (Pedro Pascal) és Grogu (Baby Yoda) történetét viszi tovább a sikeres sorozat fináléja után. A produkciót az első előzetes után máris óriási érdeklődés övezi, tele új idegen fajokkal, látványos akcióval és természetesen Ludwig Göransson ikonikus zenéjével. Mielőtt viszont a jövőbe (vagy a réges-régi múltba) tekintenénk, érdemes áttekinteni, milyen Star Wars-filmeket kaptunk az elmúlt tíz évben, és hogyan teljesítettek a kasszáknál.

Visszatér a Star Wars a mozikba: A Mandalóri és Grogu újra dollármilliárdokat termelhet a Disneynek
Visszatér a Star Wars a mozikba: A Mandalóri és Grogu újra dollármilliárdokat termelhet a Disney-nek / Fotó: nikkimeel

Amióta a Disney 2012-ben megvásárolta a Lucasfilmet, a Star Wars ismét meghódította a mozikat. Az elmúlt tíz évben összesen öt nagyjátékfilm került a vászonra:

  • Az ébredő Erő (2015) – A folytatástrilógia első része hatalmas sikerrel robbant be: világszerte több mint 2 milliárd dollárt termelt, és minden idők egyik legsikeresebb filmjévé vált. Nem is beszélve arról, hogy bár bőven érte kritika J. J. Abrams rendező munkáját, de összességében a rajongóknak a mai napig ez a rész a kedvencük a trilógiából.
  • Zsivány Egyes: Egy Star Wars-történet (2016) – Az első önálló antológiafilm, mely a Halálcsillag terveinek megszerzését vitte nagyképernyőre. Jyn Erso és a messzi-messzi galaxis öngyilkos osztaga szintén remekelt a kasszáknál: egymilliárd dollár feletti bevételt termelt a film, ami kimondottan jó szám egy Star Wars-mellékszálhoz képest.
  • Az utolsó Jedik (2017) – A folytatástrilógia második része ugyan megosztotta a rajongókat és a kritikusokat a túl sok újítás és átértelmezés miatt, de pénzügyileg még ez is sikeres volt, több mint 1,3 milliárd dollárt hozott. A Star Wars mindig is tele volt olyan részletekkel, melyeken a rajongók szerettek vitázni, de egy teljes film sem váltott még ki olyan heves szócsatákat, mint Az utolsó Jedik, így ennek fényében kijelenthető, hogy Rian Johnson alkotása maradt meg a legtisztábban az emlékezetekben.
  • Solo: Egy Star Wars-történet (2018) – Han Solo eredettörténete már közel sem hozta a várt sikert: a bevétel 400 millió dollár körül alakult, ami a Star Wars-szinthez mérve csalódást jelentett. Bár Han Solo mindig is egy közkedvelt karakter volt, de valamiért a rajongók sosem akartak kimondottan csak róla látni egy eredetfilmet. Az alkotás elég nagy forgatási pokolból került a nagyképernyőre, a rajongók pedig nem voltak elragadtatva a végeredménytől.
  • Skywalker kora (2019) – A folytatástrilógia lezáró epizódja egymilliárd dollár fölé jutott, de sok rajongó szerint nem tudta kielégítően lezárni a történetet. A Skywalker kora megannyi forgatókönyvet és rendezőt látott, mire kikristályosodott a végeredmény, ennek tükrében pedig nem meglepő, hogy végül egy kusza, magának is ellentmondó filmet kaptunk.

Ezek a számok jól mutatják: a Star Wars továbbra is az egyik legnagyobb mozis márka, de a minőség és a rajongói elégedettség kulcskérdés lett. A Disney ezért stratégiát váltott: a nagyképernyőt lecserélte kicsire, a mozis bevételeket pedig megpróbálták átforgatni a streamingre.

Egy új korszak kezdete: a Mandóverzum

A mozik után egyértelműen a sorozatok lettek a Star Wars új motorjai. Az elmúlt években a Disney+ platformon sorra érkeztek a produkciók: A Mandalóri, a Boba Fett könyve, az Obi-Wan Kenobi és Ahsoka – ezek együtt alkotják jelenleg a Mandóverzumot. A sorozatok közül egyértelműen A Mandalóri gyakorolta a legnagyobb hatást, mely nemcsak visszaadta a rajongók hitét a szériában, hanem Grogu (Baby Yoda) révén új ikonikus karaktert is adott a popkultúrának. Arról nem is beszélve, hogy

a Mandalóri volt az első élő szereplős Star Wars-sorozat, amire már régóta vágytak a rajongók.

A Mandóverzum mára a Star Wars új központi pillérévé vált. Nem véletlen, hogy a Disney úgy döntött: Din Djarin és Grogu története immár a nagyvásznon folytatódik. A történet szerint a Birodalom bukása utáni években járunk (ahogy a sorozatban is). A fiatal Új Köztársaság próbálja megszilárdítani hatalmát, miközben szétszórt birodalmi hadurak fenyegetik a békét. Az előzetes és a hivatalos szinopszis alapján Din Djarin és Grogu ezúttal is kulcsszerepet játszanak a galaxis védelmében.

A film érdekességei közé tartozik:

  • Sigourney Weaver egy Új Köztársasági parancsnokot alakít, akinek valódi szerepe körül sok a találgatás.
  • Felbukkan Rotta, Jabba a Hutt fia, méghozzá meglepő külsővel.
  • Visszatérhet a rajongók egyik kedvenc gonosza, Moff Gideon Giancarlo Esposito alakításában.

A látványvilágot a megszokott űrwestern hangulat mellett új világok és idegen lények gazdagítják, a zenéért pedig a sorozatban is remekelő Ludwig Göransson felel, aki azóta Christopher Nolan új állandó zeneszerzője is lett.

Elég lesz A Mandalóri és Grogu ahhoz, hogy visszacsábítsa a Star Wars-rajongókat a mozikba?

A film 2026 májusában kerül a mozikba, ráadásul IMAX-verzióban is, ami tovább növelheti a nézőszámot, hiszen egyre népszerűbbek ezek a fajta vetítések. A kérdés az, mennyire képes újra a mozikba csábítani a rajongókat, akik az elmúlt években inkább a streamingre szoktak rá.

Ha a sorozat sikere és a rajongói bázis lelkesedése mérvadó, A Mandalóri és Grogu jó eséllyel újabb milliárdos bevételt hozhat a Disney-nek. 

Arról nem is beszélve, hogy ha igazak a pletykák, akkor ez a film egy új, egymáshoz lazán kapcsolódó trilógiát vezethet fel, mely A Birodalom örökösei című, kimondottan népszerű Star Wars-könyvet dolgozhatja fel. Korábban a Lázadók animációs sorozatban már megjelent a könyv ikonikus alakja, Thrawn főadmirális, akit a sorozat végén egy ismeretlen galaxisba száműztek. Az Ahsoka sorozatban viszont visszatért, időben pedig nagyjából A Mandalóri sorozat vége után járunk. Tehát minden esély megvan arra, hogy Din Jarin és Grogu egy új, hosszabb utazásra invitálja a Star Wars-rajongókat. Ha ez megvalósul, úgy biztosan újra láthatjuk Luke Skywalkert és barátait, ugyanis ők is kulcsszereplők az említett könyvben.

Az Erő sötét oldala húsz évvel később erősebb, mint valaha

Húsz évvel az eredeti premier után, áprilisban ismét meghódította a mozikat a Star Wars III. rész – A Sithek bosszúja. A jubileumi újrakiadás rögtön a második helyre ugrott a bevételi listán, 25,2 millió dollárral (8,9 milliárd forint). A Bűnösök című film kivételével minden más produkciót maga mögé szorított – többek közt az akkor már negyedik hete futó Minecraft-filmet is. A Sithek bosszúja idei újraforgalmazása tehát kifejezetten sikeres: nemcsak a nosztalgiafaktor hajtotta előre, hanem az is, hogy mára a film kultstátuszba emelkedett. Végül a film világszerte 55 millió dollárt termelt, ami hat nap alatt kimondottan szép szám egy újrakiadástól.

