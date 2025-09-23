Újra pénzeső hullhat a Disney-re: végre visszatér a Star Wars a mozikba – A Mandalóri és Grogu dollármilliárdokat termelhet az egeres cégnek

A Star Wars-univerzum rajongói számára nincs nagyobb öröm, mint amikor kedvenc karaktereik a kis képernyőről a mozivászonra költöznek: 2026 májusában ugyanis végre bemutatják A Mandalóri és Grogu című filmet, mely Din Djarin (Pedro Pascal) és Grogu (Baby Yoda) történetét viszi tovább a sikeres sorozat fináléja után. A produkciót az első előzetes után máris óriási érdeklődés övezi, tele új idegen fajokkal, látványos akcióval és természetesen Ludwig Göransson ikonikus zenéjével. Mielőtt viszont a jövőbe (vagy a réges-régi múltba) tekintenénk, érdemes áttekinteni, milyen Star Wars-filmeket kaptunk az elmúlt tíz évben, és hogyan teljesítettek a kasszáknál.
Amióta a Disney 2012-ben megvásárolta a Lucasfilmet, a Star Wars ismét meghódította a mozikat. Az elmúlt tíz évben összesen öt nagyjátékfilm került a vászonra:
Ezek a számok jól mutatják: a Star Wars továbbra is az egyik legnagyobb mozis márka, de a minőség és a rajongói elégedettség kulcskérdés lett. A Disney ezért stratégiát váltott: a nagyképernyőt lecserélte kicsire, a mozis bevételeket pedig megpróbálták átforgatni a streamingre.
A mozik után egyértelműen a sorozatok lettek a Star Wars új motorjai. Az elmúlt években a Disney+ platformon sorra érkeztek a produkciók: A Mandalóri, a Boba Fett könyve, az Obi-Wan Kenobi és Ahsoka – ezek együtt alkotják jelenleg a Mandóverzumot. A sorozatok közül egyértelműen A Mandalóri gyakorolta a legnagyobb hatást, mely nemcsak visszaadta a rajongók hitét a szériában, hanem Grogu (Baby Yoda) révén új ikonikus karaktert is adott a popkultúrának. Arról nem is beszélve, hogy
a Mandalóri volt az első élő szereplős Star Wars-sorozat, amire már régóta vágytak a rajongók.
A Mandóverzum mára a Star Wars új központi pillérévé vált. Nem véletlen, hogy a Disney úgy döntött: Din Djarin és Grogu története immár a nagyvásznon folytatódik. A történet szerint a Birodalom bukása utáni években járunk (ahogy a sorozatban is). A fiatal Új Köztársaság próbálja megszilárdítani hatalmát, miközben szétszórt birodalmi hadurak fenyegetik a békét. Az előzetes és a hivatalos szinopszis alapján Din Djarin és Grogu ezúttal is kulcsszerepet játszanak a galaxis védelmében.
A film érdekességei közé tartozik:
A látványvilágot a megszokott űrwestern hangulat mellett új világok és idegen lények gazdagítják, a zenéért pedig a sorozatban is remekelő Ludwig Göransson felel, aki azóta Christopher Nolan új állandó zeneszerzője is lett.
A film 2026 májusában kerül a mozikba, ráadásul IMAX-verzióban is, ami tovább növelheti a nézőszámot, hiszen egyre népszerűbbek ezek a fajta vetítések. A kérdés az, mennyire képes újra a mozikba csábítani a rajongókat, akik az elmúlt években inkább a streamingre szoktak rá.
Ha a sorozat sikere és a rajongói bázis lelkesedése mérvadó, A Mandalóri és Grogu jó eséllyel újabb milliárdos bevételt hozhat a Disney-nek.
Arról nem is beszélve, hogy ha igazak a pletykák, akkor ez a film egy új, egymáshoz lazán kapcsolódó trilógiát vezethet fel, mely A Birodalom örökösei című, kimondottan népszerű Star Wars-könyvet dolgozhatja fel. Korábban a Lázadók animációs sorozatban már megjelent a könyv ikonikus alakja, Thrawn főadmirális, akit a sorozat végén egy ismeretlen galaxisba száműztek. Az Ahsoka sorozatban viszont visszatért, időben pedig nagyjából A Mandalóri sorozat vége után járunk. Tehát minden esély megvan arra, hogy Din Jarin és Grogu egy új, hosszabb utazásra invitálja a Star Wars-rajongókat. Ha ez megvalósul, úgy biztosan újra láthatjuk Luke Skywalkert és barátait, ugyanis ők is kulcsszereplők az említett könyvben.
Húsz évvel az eredeti premier után, áprilisban ismét meghódította a mozikat a Star Wars III. rész – A Sithek bosszúja. A jubileumi újrakiadás rögtön a második helyre ugrott a bevételi listán, 25,2 millió dollárral (8,9 milliárd forint). A Bűnösök című film kivételével minden más produkciót maga mögé szorított – többek közt az akkor már negyedik hete futó Minecraft-filmet is. A Sithek bosszúja idei újraforgalmazása tehát kifejezetten sikeres: nemcsak a nosztalgiafaktor hajtotta előre, hanem az is, hogy mára a film kultstátuszba emelkedett. Végül a film világszerte 55 millió dollárt termelt, ami hat nap alatt kimondottan szép szám egy újrakiadástól.
