Horvátországba utazók, figyelem! Új szigorítás jön, nem kegyelmeznek az autósoknak a rendőrök

Novembertől szigorodnak a közlekedési szabályok déli szomszédunknál. Az autósoknak tavaszig nappal is kötelező használniuk a tompított fényszórót, és kötelező a téli felszerelés is a horvát KRESZ módosítása alapján.
Hordósi Dániel
2025.11.03, 12:00
Frissítve: 2025.11.03, 12:09

Nappali világítás nélküli közlekedésért november 1-jétől 30 euró, átszámítva 12 ezer forint, a téli felszerelés nélküli autózás esetén pedig november 15-től 130 euró, vagyis 52 ezer forint büntetésre kell számítaniuk a horvát utakon közlekedőknek. 

horvát autópálya Horvátország
Változott a horvát KRESZ, szigorodtak a téli közlekedésre vonatkozó szabályok / Fotó: AFP

A hideg idő beköszöntőével ugyanis az adriai országban szigorítanak a közlekedési szabályokon. Első körben a tompított fényszóró és a hátsó lámpa folyamatos használatára kötelezik az autósokat, akik novembertől áprilisig csak bekapcsolt lámpával közlekedhetnek. A hatóságok a tájékoztatójukban külön kiemelik, hogy 

nem elegendő a modern autókban jellemzően automatikusan működő első LED fény, a hátsó lámpáknak is folyamatosan világítaniuk kell, mégpedig lakott területen belül is. 

A rendőrök ráadásul komolyan veszik az ellenőrzést, és azonnal büntetnek.

Kötelező a téli felszerelés a horvát utakon

November 15-től március 15-ig a horvát utak többségén a téli felszerelés megléte is kötelező. Az érintett szakaszokat a kezelő minden esetben jelzőtáblával jelöli, azonban általánosságban elmondható, hogy 

a főutak és az autópályák mind ezen szabályozás alá tartoznak. 

Az előírások értelmében ezeken az utakon az autókat csak M+S jelzésű téli, vagy négy évszakos abronccsal lehet használni. Ez alól egyetlen kivétel van: 

  • megengedik a 4 milliméternél mélyebb barázdával rendelkező nyári gumi használatát is, 
  • ekkor azonban a sofőrnek minden esetben magánál kell tartania egy, az adott járműhöz megfelelő hóláncot is. 

A nem megfelelő felszerelésért 

  • a rendőrök először 130 eurós bírságot szabnak ki. 
  • A visszaesőknek viszont akár a jogosítványa és 1300 eurója, vagyis 520 ezer forintja is bánhatja. 

Fontos kitétel továbbá az, hogy szöges kerekeket Magyarországhoz hasonlóan Horvátországban sem szabad használni. Abban az esetben, ha a hatóságok egy autón szöges abroncsokat találnak, azonnal kivonják a forgalomból. 

