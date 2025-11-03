Horvátországba utazók, figyelem! Új szigorítás jön, nem kegyelmeznek az autósoknak a rendőrök
Nappali világítás nélküli közlekedésért november 1-jétől 30 euró, átszámítva 12 ezer forint, a téli felszerelés nélküli autózás esetén pedig november 15-től 130 euró, vagyis 52 ezer forint büntetésre kell számítaniuk a horvát utakon közlekedőknek.
A hideg idő beköszöntőével ugyanis az adriai országban szigorítanak a közlekedési szabályokon. Első körben a tompított fényszóró és a hátsó lámpa folyamatos használatára kötelezik az autósokat, akik novembertől áprilisig csak bekapcsolt lámpával közlekedhetnek. A hatóságok a tájékoztatójukban külön kiemelik, hogy
nem elegendő a modern autókban jellemzően automatikusan működő első LED fény, a hátsó lámpáknak is folyamatosan világítaniuk kell, mégpedig lakott területen belül is.
A rendőrök ráadásul komolyan veszik az ellenőrzést, és azonnal büntetnek.
Kötelező a téli felszerelés a horvát utakon
November 15-től március 15-ig a horvát utak többségén a téli felszerelés megléte is kötelező. Az érintett szakaszokat a kezelő minden esetben jelzőtáblával jelöli, azonban általánosságban elmondható, hogy
a főutak és az autópályák mind ezen szabályozás alá tartoznak.
Az előírások értelmében ezeken az utakon az autókat csak M+S jelzésű téli, vagy négy évszakos abronccsal lehet használni. Ez alól egyetlen kivétel van:
- megengedik a 4 milliméternél mélyebb barázdával rendelkező nyári gumi használatát is,
- ekkor azonban a sofőrnek minden esetben magánál kell tartania egy, az adott járműhöz megfelelő hóláncot is.
A nem megfelelő felszerelésért
- a rendőrök először 130 eurós bírságot szabnak ki.
- A visszaesőknek viszont akár a jogosítványa és 1300 eurója, vagyis 520 ezer forintja is bánhatja.
Fontos kitétel továbbá az, hogy szöges kerekeket Magyarországhoz hasonlóan Horvátországban sem szabad használni. Abban az esetben, ha a hatóságok egy autón szöges abroncsokat találnak, azonnal kivonják a forgalomból.