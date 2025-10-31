Déli szomszédunk is beszáll a fegyverkezési versenybe: eurómilliárdokat költ a hadsereg modernizálására – Brüsszel is besegít

Horvátország kétmilliárd eurós fegyverbeszerzést indít: a következő években Leopard 2A8 harckocsikkal, Caesar MK2 önjáró tarackokkal, drónelhárító rendszerekkel és TATRA teherautókkal erősíti meg a hadseregét. A modernizációt 2026 és 2030 között fogják végrehajtani, és részben az Európai Unió SAFE keretéből finanszíroznák.

Horvátország közel kétmilliárd eurót költ haditechnikai fejlesztésre, amely a Leopard harckocsiktól a drónelhárító rendszerekig minden területet érint / Fotó: AFP

A Jutarnji List horvát napilap értesülései alapján Zágráb nagyszabású haderő-fejlesztési programot indít, amely méretében és összetételében is minden korábbinál ambiciózusabb.

A közel kétmilliárd eurós csomag a hadsereg teljes átalakítását célozza: újgenerációs harckocsik, tüzérségi rendszerek és drónelhárító technológiák egyaránt szerepelnek benne.

A szerződés aláírása még az év vége előtt várható, az első szállítmányok 2026-ban indulhatnak.

A program központi eleme a 44 darab Leopard 2A8 harckocsi, amelyet a német Rheinmetall gyárt, és 1,3 milliárd euróba fog kerülni. A végösszeget ugyanakkor 144,8 millió euróval csökkentik, mivel Zágráb korábban 30 M-84 harckocsit és 30 M-80 gyalogsági járművet adott át Ukrajnának. Az első Leopardok 2028-ra érkeznek, a teljes flotta 2030-ra áll hadrendbe.

A drónfenyegetés elleni védelmet a lengyel Advanced Protection Systems SKYctrl nevű rendszere biztosítja majd. A beszerzés értéke 125 millió euró, amelyet a horvát védelmi minisztérium finanszíroz, és amelyhez a hazai Koncar vállalat is bekapcsolódik – először vásárlóként, később pedig gyártópartnerként.

Ez utóbbi stratégiai cél: a gyártás egy részét fokozatosan Horvátországba telepítenék.

Uniós támogatással fegyverkezik Horvátország

A tüzérségi modernizáció részeként 18 Caesar 6x6 MK2 önjáró tarackot szereznek be, mintegy 320 millió euró értékben. Az eszközök beszerzését a SAFE pénzügyi keret fedezi, és a projekt Németország, Észtország, Portugália, Bulgária és Szlovénia közös programjához kapcsolódik.

A hadsereg logisztikai hátterét 420 darab TATRA T-815-7 nehéz teherautó erősíti majd, hat- és nyolckerék-meghajtású kivitelben. A beszerzés körülbelül 200 millió eurót tesz ki, és a NATO-partnerekkel közös vásárlás keretében zajlik, hogy az üzemeltetés és karbantartás egységes legyen.