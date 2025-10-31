Deviza
Leopard 2A8
Black Hawk
Ivan Anusic
HIMARS M142
Caesar
tatra
Horvátország
APS
NATO

Déli szomszédunk is beszáll a fegyverkezési versenybe: eurómilliárdokat költ a hadsereg modernizálására – Brüsszel is besegít

A modernizáció 2026-ban indul és 2030-ra zárulhat le. Horvátország közel kétmilliárd eurót költ haditechnikai fejlesztésre, amely a Leopard harckocsiktól a drónelhárító rendszerekig minden területet érint.
VG/MTI
2025.10.31., 16:01

Horvátország kétmilliárd eurós fegyverbeszerzést indít: a következő években Leopard 2A8 harckocsikkal, Caesar MK2 önjáró tarackokkal, drónelhárító rendszerekkel és TATRA teherautókkal erősíti meg a hadseregét. A modernizációt 2026 és 2030 között fogják végrehajtani, és részben az Európai Unió SAFE keretéből finanszíroznák.

horvátország hadsereg modernizáció
Horvátország közel kétmilliárd eurót költ haditechnikai fejlesztésre, amely a Leopard harckocsiktól a drónelhárító rendszerekig minden területet érint / Fotó: AFP

A Jutarnji List horvát napilap értesülései alapján Zágráb nagyszabású haderő-fejlesztési programot indít, amely méretében és összetételében is minden korábbinál ambiciózusabb. 

A közel kétmilliárd eurós csomag a hadsereg teljes átalakítását célozza: újgenerációs harckocsik, tüzérségi rendszerek és drónelhárító technológiák egyaránt szerepelnek benne. 

A szerződés aláírása még az év vége előtt várható, az első szállítmányok 2026-ban indulhatnak.

A program központi eleme a 44 darab Leopard 2A8 harckocsi, amelyet a német Rheinmetall gyárt, és 1,3 milliárd euróba fog kerülni. A végösszeget ugyanakkor 144,8 millió euróval csökkentik, mivel Zágráb korábban 30 M-84 harckocsit és 30 M-80 gyalogsági járművet adott át Ukrajnának. Az első Leopardok 2028-ra érkeznek, a teljes flotta 2030-ra áll hadrendbe.

A drónfenyegetés elleni védelmet a lengyel Advanced Protection Systems SKYctrl nevű rendszere biztosítja majd. A beszerzés értéke 125 millió euró, amelyet a horvát védelmi minisztérium finanszíroz, és amelyhez a hazai Koncar vállalat is bekapcsolódik – először vásárlóként, később pedig gyártópartnerként.

Ez utóbbi stratégiai cél: a gyártás egy részét fokozatosan Horvátországba telepítenék.

Uniós támogatással fegyverkezik Horvátország

A tüzérségi modernizáció részeként 18 Caesar 6x6 MK2 önjáró tarackot szereznek be, mintegy 320 millió euró értékben. Az eszközök beszerzését a SAFE pénzügyi keret fedezi, és a projekt Németország, Észtország, Portugália, Bulgária és Szlovénia közös programjához kapcsolódik.

A hadsereg logisztikai hátterét 420 darab TATRA T-815-7 nehéz teherautó erősíti majd, hat- és nyolckerék-meghajtású kivitelben. A beszerzés körülbelül 200 millió eurót tesz ki, és a NATO-partnerekkel közös vásárlás keretében zajlik, hogy az üzemeltetés és karbantartás egységes legyen.

Mindez időben egybeesik az Egyesült Államokkal korábban megkötött megállapodás teljesítésével is:

A horvát haderő ezzel először rendelkezhet nagy hatótávolságú, precíziós tüzérségi képességgel, miközben a helikopterflotta a NATO-kompatibilitást erősíti.

A horvát hadsereg most lép be abba a korszakba, amikor képes lesz önállóan védekezni a modern háborús fenyegetésekkel szemben, és a szövetségesekkel egyenrangúan együttműködni 

– fogalmazott Ivan Anusic védelmi miniszter a parlament védelmi bizottsága előtt.

Zágráb egyértelműen stratégiai szintű modernizációba kezdett. A SAFE-alapú finanszírozás és a nemzetközi együttműködések révén a horvát hadsereg néhány éven belül teljesen új technológiai szintre léphet, miközben a hazai ipar is profitálhat a beszállítói szerepből. A következő öt év így nemcsak a fegyverkezés, hanem az ipari önállóság próbája is lesz Horvátország számára.

Sorkatonaság: megszavazta a parlament, déli szomszédunk visszaállítja a kötelező szolgálatot – az érintettek hamarosan a behívókat is megkapják

A térség biztonságpolitikai mozgásai újabb fordulatot vettek, miután a déli szomszédunknál a parlament visszahozta a kötelező sorkatonaság intézményét. A horvát jogszabály 2026 januárjától írja elő a két hónapos alapkiképzést, amely minden 19. életévét betöltött férfinak kötelező lesz, a nők pedig önkéntesen jelentkezhetnek.

 

 

