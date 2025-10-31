Déli szomszédunk is beszáll a fegyverkezési versenybe: eurómilliárdokat költ a hadsereg modernizálására – Brüsszel is besegít
Horvátország kétmilliárd eurós fegyverbeszerzést indít: a következő években Leopard 2A8 harckocsikkal, Caesar MK2 önjáró tarackokkal, drónelhárító rendszerekkel és TATRA teherautókkal erősíti meg a hadseregét. A modernizációt 2026 és 2030 között fogják végrehajtani, és részben az Európai Unió SAFE keretéből finanszíroznák.
A Jutarnji List horvát napilap értesülései alapján Zágráb nagyszabású haderő-fejlesztési programot indít, amely méretében és összetételében is minden korábbinál ambiciózusabb.
A közel kétmilliárd eurós csomag a hadsereg teljes átalakítását célozza: újgenerációs harckocsik, tüzérségi rendszerek és drónelhárító technológiák egyaránt szerepelnek benne.
A szerződés aláírása még az év vége előtt várható, az első szállítmányok 2026-ban indulhatnak.
A program központi eleme a 44 darab Leopard 2A8 harckocsi, amelyet a német Rheinmetall gyárt, és 1,3 milliárd euróba fog kerülni. A végösszeget ugyanakkor 144,8 millió euróval csökkentik, mivel Zágráb korábban 30 M-84 harckocsit és 30 M-80 gyalogsági járművet adott át Ukrajnának. Az első Leopardok 2028-ra érkeznek, a teljes flotta 2030-ra áll hadrendbe.
A drónfenyegetés elleni védelmet a lengyel Advanced Protection Systems SKYctrl nevű rendszere biztosítja majd. A beszerzés értéke 125 millió euró, amelyet a horvát védelmi minisztérium finanszíroz, és amelyhez a hazai Koncar vállalat is bekapcsolódik – először vásárlóként, később pedig gyártópartnerként.
Ez utóbbi stratégiai cél: a gyártás egy részét fokozatosan Horvátországba telepítenék.
Uniós támogatással fegyverkezik Horvátország
A tüzérségi modernizáció részeként 18 Caesar 6x6 MK2 önjáró tarackot szereznek be, mintegy 320 millió euró értékben. Az eszközök beszerzését a SAFE pénzügyi keret fedezi, és a projekt Németország, Észtország, Portugália, Bulgária és Szlovénia közös programjához kapcsolódik.
A hadsereg logisztikai hátterét 420 darab TATRA T-815-7 nehéz teherautó erősíti majd, hat- és nyolckerék-meghajtású kivitelben. A beszerzés körülbelül 200 millió eurót tesz ki, és a NATO-partnerekkel közös vásárlás keretében zajlik, hogy az üzemeltetés és karbantartás egységes legyen.
Mindez időben egybeesik az Egyesült Államokkal korábban megkötött megállapodás teljesítésével is:
- 2028-ra 8 UH-60M Black Hawk helikopter;
- és 8 HIMARS rakétarendszer érkezik, összesen 394 rakétával.
A horvát haderő ezzel először rendelkezhet nagy hatótávolságú, precíziós tüzérségi képességgel, miközben a helikopterflotta a NATO-kompatibilitást erősíti.
A horvát hadsereg most lép be abba a korszakba, amikor képes lesz önállóan védekezni a modern háborús fenyegetésekkel szemben, és a szövetségesekkel egyenrangúan együttműködni
– fogalmazott Ivan Anusic védelmi miniszter a parlament védelmi bizottsága előtt.
Zágráb egyértelműen stratégiai szintű modernizációba kezdett. A SAFE-alapú finanszírozás és a nemzetközi együttműködések révén a horvát hadsereg néhány éven belül teljesen új technológiai szintre léphet, miközben a hazai ipar is profitálhat a beszállítói szerepből. A következő öt év így nemcsak a fegyverkezés, hanem az ipari önállóság próbája is lesz Horvátország számára.
