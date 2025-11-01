Ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő az éjjel az EU-ról: Ursula von der Leyen a fejéhez kap

Negatívra rontotta az EU pénzügyi stabilitási mechanizmusának osztályzati kilátását a Moody's – jelentette az MTI tudósítója Londonból. Ezzel ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő az egyik fontos uniós struktúráról.

Ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő az EU-ról / Fotó: Sebastien Bozon / AFP

Egészen pontosan az történt, hogy az amerikai hitelminősítő az eddigi stabilról negatívra módosította az Európai Unió pénzügyi válságkezelő alapja, az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz (European Financial Stability Facility, EFSF) osztályzati kilátását.

A Moody's Ratings a világ három nagy hitelminősítőjének egyike, a döntése nyilvánvalóan hat a Ursula von der Leyen által vezetett Európai Bizottság megítélésére is.

Ítéletet mondott a nagy amerikai hitelminősítő az EU-ról

A nemzetközi hitelminősítő a péntek éjjel Londonban bejelentett döntést mindenekelőtt azzal indokolta, hogy a minap negatívra rontotta Franciaország államadósság-kötelezettségeinek osztályzati kilátását is.

A cég hangsúlyozza, hogy Franciaország az EFSF kötvényeinek második legnagyobb garanciavállalója Németország után, és ha a francia szuverén osztályzat a negatív kilátás nyomán a jelenlegi "Aa3"-ról "A1"-re romlana, akkor már nem lenne biztosítható, hogy az EFSF kötvénykibocsátásaira vállalt garanciákat teljes egészében "Aa3" vagy ennél magasabb szuverén besorolású euróövezeti garantőrök fedezzék.

A hitelminősítő ezzel összefüggésben megjegyzi, hogy Franciaország az EFSF kötvénykötelezettségeinek 33,1 százalékát garantálja. A Moody's kiemelte ugyanakkor azt is, hogy

az EFSF lehető legmagasabb, "Aaa" szintű besorolása – amelyet a hitelminősítő a kilátás negatívra rontásával egy időben megerősített -– az uniós stabilitási eszköz adósságkötelezettségeinek túlbiztosítottságát tükrözi, és azt, hogy ezeknek a kötelezettségeknek a 100 százalékát továbbra is "Aa3" vagy ennél magasabb szuverén besorolású euróövezeti garantőrök fedezik.

Az EFSF "Aaa" osztályzatát mindemellett alátámasztja a garantőr országok nagyon magas szintű támogatásnyújtási készsége is, tekintettel arra, hogy az eszköz központi szerepet tölt be az euróövezet intézményi keretrendszerén belül, és egy esetleges törlesztési csődhelyzet megítélésbeli és pénzügyi károkat okozna – áll a Moody's londoni elemzésében.