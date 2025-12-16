Hamarosan értékes kincsek miatt túrhatják fel Utah állam egy részét

Egy Utah államban működő bányászati vállalat szerint rendkívüli jelentőségű ritkaföldfém- és kritikus fontosságú ásványkincslelőhelyet azonosítottak az Egyesült Államokban. A cég állítása szerint akár Észak-Amerika egyik legjelentősebb ilyen lelőhelyéről lehet szó – írja az Origo. A lap szerint a bejelentést olyan időben tették, amikor Donald Trump kormánya jelentős erőfeszítéseket tesz azért, hogy mérsékelje az e nyersanyagok kapcsán fennálló kínai kitettséget.

Komoly tartalékot jelentő, értékes ásványkincslelőhelyet azonosítottak az egyesült államokbeli Utah államban / Fotó: BJP7images / Shutterstock

Kedvező geológiai adottságú területen rejtőzik az ásványkincstartalék

Az Ionic Mineral Technologies (Ionic MT) bejelentése szerint a Silicon Ridge projekt területén végzett laboratóriumi vizsgálatok megerősítették: a lelőhely egy halloysitalapú ion adszorpciós agyag rendszerhez tartozik. A szakkifejezés valószínűleg nem sokat mond a laikus füleknek, de a kitermelés szempontjából óriási jelentősége lehet. Ez a geológiai típus a hagyományos, úgynevezett keménykőzetes bányászathoz képest egyszerűbb, gyorsabb és környezetkímélőbb ásványkinyerést tesz lehetővé.

A vállalat közlése szerint ugyanez a geológiai képződmény biztosítja Kína teljes ritkaföldfém-termelésének mintegy 35-40 százalékát, valamint a világ nehéz ritkaföldfém-ellátásának több mint 70 százalékát.

A cég a lelőhelyet úgy jellemzi, hogy a ritkaföldfémek mellett számos más stratégiai jelentőségű nyersanyag is feldúsult benne. Ezek között szerepel a gallium, germánium, rubídium, cézium, szkandium, lítium és más, kritikus fontosságú nyersanyagok.

Az Origo cikke szerint Andre Zeitoun, az Ionic MT alapítója és vezérigazgatója a felfedezést „vízválasztó pillanatnak” nevezte az Egyesült Államok nyersanyag-önállósága szempontjából. Néhány napja megjelentetett sajtóközleményükben úgy fogalmazott: ez lehet az első olyan belföldi forrás, amely a kritikus ásványok teljes spektrumát képes biztosítani, ráadásul a hagyományos bányászati módszereknél gyorsabban és tisztábban.

A vállalat megkezdte a projekt előzetes gazdaságossági tanulmányának elkészítését, a befejezését 2026 első felére tervezik. A vállalat egyúttal bejelentette, hogy piaci tanácsadóként a Citigroupot vonta be a projektbe.

