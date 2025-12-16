Meredek erősödésnek indult a forint Varga Mihályék döntése miatt
Forinterősödés indult az MNB mai kamatdöntő ülése után. A döntés megfelel a várakozásoknak, annak ellenére is, hogy a forint az elmúlt hónapokban túlteljesített a főbb devizákhoz képest, ám az inflációs folyamatok továbbra sem engedik a monetáris lazítást.
Erős irányban oldalaz a forint
Az euró-forint 385 közelében indította a napot. Tőzsdenyitáskor 385,1 közelében jegyezték az euró-forintot, majd 385,3 fölé szúrt. Ezt követően 385 alá süllyedt, és a kamatdöntésig nem mutatott különösebb lendületet.
Délután mozdult ki az erős oldalra:
meredek erősödés indult, s 384,1-ig szúrt le a jegyzés. Ezt követően 384,5 közelébe korrigált.
A technikai képen azt látjuk, hogy a 383,1–384-es zóna fontos támaszt jelent, míg a következő ellenállás az 50 napos mozgóátlag 385,66-nál. Felette az április óta tartó csökkenő trendcsatorna felső trendvonala jelent meghatározó akadályt, jelenleg 386,70-nál.
A választás döntheti el a forintpályát?
Orbán Viktor lehetséges államfői ambíciói után a Bloomberg most arról írt, hogy egyre sebezhetőbbnek tűnik a magyar deviza.
A Bank of America stratégái szerint
a forint túlértékelt, s erősen ki van téve a globális hangulat ingadozásainak,
míg a Barclays elemzői azt javasolják a befektetőknek, hogy építsenek vételi pozíciókat az áprilisi választáson az ellenzék győzelmére fogadva.
A BofA szerint a forint irányát várhatóan a választás eredménye fogja meghatározni:
- a Tisza győzelme a valuta felértékelődését,
- Orbán győzelme pedig a forint zuhanását eredményezné.
A Tisza győzelme esetén akár 360 forint is lehet az euró, míg Orbán győzelme 390 forintos eurót ígér.
Decemberben fékezett a forint, de az idei teljesítménye még így is 21 százalékos erősödés a dollárral szemben
és 7 százalék az euró ellenében. Ez az egyik legjobb teljesítmény a feltörekvő piacok között.