Meredek erősödésnek indult a forint Varga Mihályék döntése miatt

Monetáris szigor támasztja a magyar devizát. Az MNB várakozásoknak megfelelő kamattartása után az erős oldalra lendült a forint.
Faragó József
2025.12.16, 14:27
Frissítve: 2025.12.16, 14:58

Forinterősödés indult az MNB mai kamatdöntő ülése után. A döntés megfelel a várakozásoknak, annak ellenére is, hogy a forint az elmúlt hónapokban túlteljesített a főbb devizákhoz képest, ám az inflációs folyamatok továbbra sem engedik a monetáris lazítást.

Az euró-forint 385 közelében indította a napot.  Tőzsdenyitáskor 385,1 közelében jegyezték az euró-forintot, majd 385,3 fölé szúrt. Ezt követően 385 alá süllyedt, és a kamatdöntésig nem mutatott különösebb lendületet.

Délután mozdult ki az erős oldalra:

meredek erősödés indult, s 384,1-ig szúrt le a jegyzés. Ezt követően 384,5 közelébe korrigált.

A technikai képen azt látjuk, hogy a 383,1–384-es zóna fontos támaszt jelent, míg a következő ellenállás az 50 napos mozgóátlag 385,66-nál. Felette az április óta tartó csökkenő trendcsatorna felső trendvonala jelent meghatározó akadályt, jelenleg 386,70-nál.

A választás döntheti el a forintpályát?

Orbán Viktor lehetséges államfői ambíciói után a Bloomberg most arról írt, hogy egyre sebezhetőbbnek tűnik a magyar deviza

A Bank of America stratégái szerint 

a forint túlértékelt, s erősen ki van téve a globális hangulat ingadozásainak,

míg a Barclays elemzői azt javasolják a befektetőknek, hogy építsenek vételi pozíciókat az áprilisi választáson az ellenzék győzelmére fogadva. 

A BofA szerint a forint irányát várhatóan a választás eredménye fogja meghatározni: 

  • a Tisza győzelme a valuta felértékelődését,
  • Orbán győzelme pedig a forint zuhanását eredményezné.

A Tisza győzelme esetén akár 360 forint is lehet az euró, míg Orbán győzelme 390 forintos eurót ígér.

Decemberben fékezett a forint, de az idei teljesítménye még így is 21 százalékos erősödés a dollárral szemben

és 7 százalék az euró ellenében. Ez az egyik legjobb teljesítmény a feltörekvő piacok között.

 

 

